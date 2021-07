¿Quiénes deben presentar una enmienda para obtener créditos y deducciones?

Si bien el IRS pidió a los beneficiarios de la compensación por desempleo de 2020 que no presenten enmiendas para recibir la exención de impuestos decretada por el Plan de Rescate Estadounidense, algunos solicitantes sí deben dar ese paso para obtener el reembolso.

En su último comunicado de prensa, divulgado el pasado 13 de julio, la agencia tributaria detalló quienes deberán dar un paso adicional para recibir ciertos créditos y deducciones.

La mayoría de los contribuyentes no necesitan realizar ninguna acción y no es necesario llamar al IRS. Sin embargo, si, como resultado de la compensación por desempleo excluida, los contribuyentes ahora cumplen los criterios para las deducciones o créditos no reclamados en la declaración original, deben presentar un Formulario 1040-X, o Enmienda de la Declaración de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los contribuyentes deben presentar una declaración enmendada si:

No presentó un Anexo 8812 con la declaración original para reclamar el Crédito Tributario Adicional por Hijos y ahora cumple los criterios para el crédito después de la exclusión de compensación por desempleo.

No presentó un Anexo EIC con la declaración original para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (con dependientes calificados) y ahora cumple los criterios para el crédito después de la exclusión de compensación por desempleo.

Ahora cumple los requisitos para otros créditos y / o deducciones. Asegúrate de incluir todos los formularios requeridos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los contribuyentes no necesitan presentar una declaración enmendada si:

Ya presentó una declaración de impuestos y no reclamó la exclusión por desempleo. El IRS determinará la cantidad imponible correcta de la compensación por desempleo y los impuestos.

Tener un ajuste, debido a la exclusión, que resultará en un aumento en cualquier crédito no reembolsable informado en la declaración original.

No reclamó los siguientes créditos en su declaración de impuestos, pero ahora se cumplen los criterios cuando se aplica la exclusión por desempleo: Crédito de Reembolso por Recuperación, Crédito por ingreso del trabajo sin dependientes que califiquen o Crédito Tributario Anticipado para la Prima. El IRS calculará el crédito y lo incluirá en cualquier pago en exceso.

Presentó una declaración conjunta, vive en un estado de propiedad comunitaria e ingresó una cantidad de exclusión menor que la que tiene derecho en el Anexo 1, línea 8.

Los contribuyentes generalmente recibirán cartas del IRS dentro de los 30 días posteriores al ajuste, informándoles qué tipo de ajuste se realizó (como reembolso, pago de una deuda del IRS o compensación del pago de otras deudas autorizadas) y el monto del ajuste.

Abre aquí para más detalles.