¿Qué se sabe del espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s para el 4 de julio?

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York está cumpliendo su promesa de celebrar el Día de la Independencia este año con el icónico espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s a pesar de la pandemia de coronavirus.

Con la mayoría de las celebraciones del 4 de julio canceladas, debido a la prohibición de grandes reuniones, los 44 espectáculos de luces anuales de Macy’s continuarán y serán televisados por NBC ese sábado, 4 de julio, a partir de las 8 p. m. hasta las 10 p. m.

En abril, el alcalde Bill de Blasio dijo: "Todavía no sabemos exactamente cómo se verá. Hay muchas cosas por las que tendremos que trabajar. Pero lo que sabemos con certeza es que esto es maravilloso y el espectáculo continuará ".

Y los detalles en torno a la celebración aún no están claros.

Macy's dijo en su sitio web que los fuegos artificiales de este año presentarán una partitura musical que es "una mezcla de himnos pop y patrióticos que celebran la resistencia de la ciudad de Nueva York durante la pandemia COVID-19".

El espectáculo anual suele estar acompañado por una serie de artistas, pero Macy's no ha revelado quién será el presentador o el presentador durante la transmisión. Este año estará la superestrella de EGOT, John Legend, con un nuevo arreglo de la canción America the Beautiful en una milla dorada de fuegos artificiales. En la programación adicional para saludar a los trabajadores de la primera línea estará el cirujano de la Clínica Mayo Dr. Elvis (Lean on Me) y Alicia Keys (Good Job). The Young People’s Chorus of NYC grabará de manera virtual y ofrecerá voces para las canciones de America the Beautiful y Lean On Me.