Qué es la ‘protección de pago’ y cómo reduciría tu deuda si el IRS requiere que regreses el Crédito por Hijos

El IRS envió hasta $15 millones en el primer lote de pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos, pero a algunas familias tal vez les convenga ahorrar parte de ese dinero en caso de que deban devolverlo al presentar sus impuestos el próximo año.

La agencia tributaria basa el monto del pago mensual en la declaración de impuestos de 2019 o 2020 del hogar en cuestión, ¿pero qué pasa si una familia recibe más de lo que en realidad califica? ¿Incurriría en una deuda y tendría que devolver el dinero al gobierno? Es probable, en ciertos casos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien las familias no pagarán impuestos en 2022 sobre los pagos que reciban este año, es posible que deban reembolsar al IRS una parte del pago adelantado cuando presente su declaración de impuestos sobre la renta en 2022.

Algunos de nuestros televidentes temen gastar el total de los pagos durante los siguientes seis meses y luego no tener el dinero para devolverlo al IRS en caso de que así lo requiera. Tienen razón en ser precavidos, pero algunas familias verían su deuda perdonada o reducida y aquí te explicamos por qué.

¿EXISTE ALGUNA PROTECCIÓN A LA QUE SE PUEDEN ACOGER LOS CONTRIBUYENTES EN CASO DE UNA DEUDA?

Si tu ingreso bruto ajustado del hogar, o AGI, para 2021 está por debajo de un nivel de ingresos establecido, es probable que no le debas nada al IRS, incluso si recibiste más dinero del crédito.

Eso es lo que el IRS llama "protección de pago" para que las familias de bajos ingresos no tengan que devolver la ayuda. Por encima de cierto nivel de ingresos, la cantidad que debe reembolsar aumenta, o se incrementa de forma gradual, hasta que adeudes un reembolso completo.

Una carta que el IRS te enviará en enero de 2022 te ayudará a determinar si recibiste un pago en exceso y si necesitas reembolsar la totalidad o parte de los pagos por adelantado.

Si tu ingreso bruto ajustado modificado para 2021 no excede los $ 40,000 (contribuyentes individuales), $ 50,000 (cabeza de familia) o $ 60,000 (declaración conjunta), entonces no tendrás que reembolsar ningún monto.

Por otro lado, el panorama para los padres con ingresos más altos sería más sombrío. Si tu ingreso bruto ajustado modificado para el año fiscal 2021 es de al menos $ 80,000 (contribuyentes individuales), $ 100,000 (cabeza de familia) o $ 120,000 (declaración conjunta), debes devolver todo el pago en exceso.

Es un poco más complicado para las personas intermedias. Todo o parte del sobrepago podría ser perdonado si tu ingreso bruto ajustado modificado para 2021 está entre $ 40,000 y $ 80,000 (contribuyentes individuales), $ 50,000 y $ 100,000 (cabeza de familia) o $ 60,000 y $ 120,000 (declaración conjunta).

Aquí hay un ejemplo de cómo funciona la protección de pago: Supongamos que un padre reclamó el crédito para sus dos hijos de 2 y 4 años en su declaración de impuestos de 2020. Como resultado, el IRS le envió $ 3,600 en pagos mensuales en 2021. Sin embargo, este padre no podía reclamar el dinero porque su exesposa declaró a los niños como dependientes al ganar la custodia.

Dado que su crédito tributario por hijos en 2021 es de $ 0, la totalidad de los $ 3,600 que recibió del IRS es un pago en exceso. La cantidad de protección de pago inicial para el padre en cuestión es de $ 4,000 (es decir, $ 2,000 por cada niño). Si presenta una declaración de 2021 con un AGI modificado de $ 60,000, su AGI modificado excede el límite inferior del rango de ingresos aplicable - $ 40,000 - en un 50% ($ 60,000 - $ 40,000 / $ 80,000 - $ 40,000 = 0.5). Como resultado, el monto de protección de reembolso de $ 4,000 se reduce en un 50% a $ 2,000. Por lo tanto, solo tiene que reembolsar $ 1,600 de su sobrepago de $ 3,600 ($ 3,600 - $ 2,000 = $ 1,600).

Parece complicado, pero un preparador de impuestos calificado puede ayudar en el proceso.

CUMPLO LOS CRITERIOS PARA OBTENER EL CRÉDITO POR HIJOS, ¿CÓMO AFECTARÁ ESO A MIS IMPUESTOS?

Podría afectar ya sea reduciendo tu reembolso o aumentando tu deuda de impuestos, porque ya habrás recibido una gran parte de tus créditos fiscales por hijos. Claro, esto dependerá de tus ingresos.

Por ejemplo, supongamos que una pareja casada con dos hijos mayores de 5 años y $ 220,000 de ingresos recibió un reembolso de $ 500 para 2020. Sus ingresos para 2021 son similares, por lo que es demasiado alto para el crédito por hijos de este año. Pero aún así obtendrán créditos por un total de $ 4,000 y recibirán la mitad de eso en pagos anticipados este año de aproximadamente $ 333 al mes.

El próximo año, cuando hagan su declaración de impuestos de 2021, los $ 2,000 de prepagos no estarán disponibles para reducir su factura de impuestos. Entonces, en lugar de obtener un reembolso de $ 500, podrían deberle al IRS $ 1,500.

¿TENDRÉ QUE REEMBOLSAR AL IRS EL DINERO DE MI CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Quizás. A menos que canceles tu inscripción y optes por no participar en los pagos mensuales del crédito por hijos, obtendrás de forma automática la mitad del monto estimado este año. Renunciar a los pagos mensuales significa que, en lugar de recibir siete cuotas más pequeñas, seis en 2021 y una en 2022, simplemente cobrarás un pago grande cuando presentes tu declaración de impuestos en 2022.

Si por alguna razón terminas recibiendo más dinero del que en realidad calificas, es posible que debas devolver parte en 2022. Ese podría ser el caso en los siguientes escenarios:

Si alguien en tu hogar consigue un trabajo mejor pagado este año y aumenta su ingreso bruto ajustado hasta superar el límite de ingresos.

Si uno de tus dependientes cumple años queda fuera del grupo de edad para el que recibiría el dinero originalmente. Por ejemplo, si tu hijo de 5 años cumple 6 años en 2021, eso lo calificaría para un pago menor. O si tu hijo de 17 años cumple 18 en 2021, entonces ya no cumpliría los criterios para los pagos mensuales.

Si hay un cambio de custodia. Si los padres se divorcian y tienen un acuerdo de custodia compartida, solo uno de los padres puede reclamar el crédito por un hijo determinado.

Ese tipo de cambios en las circunstancias son una de las principales razones por las que el IRS le está dando a las personas la oportunidad de optar por no recibir los pagos por adelantado.

¿CÓMO EVITO RECIBIR UN SOBREPAGO?

Para reducir la posibilidad de una dolorosa deuda con el IRS, a finales de este verano podrás actualizar a la agencia tributaria sobre los cambios en tu estado familiar.

El IRS añadirá categorías para que puedas actualizar tu estado civil, número de dependientes e ingresos. Es prioritario que informes al IRS sobre todos los cambios hasta finales de 2021.

¿DEBERÉ IMPUESTOS EN 2022 SOBRE EL DINERO DE MI CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS DE 2021?

No, pero aún necesita conocer algunos detalles financieros. Los cheques de crédito tributario por hijos no cuentan como ingresos, por lo que no tendrás que pagar impuestos sobre la renta sobre los pagos.

El IRS se refiere a estos cheques como pagos "por adelantado" antes de la temporada de impuestos. Eso significa que simplemente estás recibiendo los pagos antes en lugar de esperar a recibir el total en abril de 2022.

¿TENDRÉ QUE DECLARAR LOS PAGOS CUANDO PRESENTE IMPUESTOS EN 2022?

Si. En enero de 2022, el IRS enviará a las familias que recibieron pagos de crédito tributario por hijos una carta que detallará la cantidad total de dinero que recibieron en 2021. Conserva este aviso, al que el IRS llama Carta 6419, pues necesitarás la información cuando presentes tu declaración de impuestos el próximo año.

Esa no es la misma que el IRS envió este año sobre los pagos.

Para asegurarse de que el IRS tenga tu dirección postal más reciente, podrás actualizarla a través del Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos en los próximos meses. También puedes cambiar tu dirección a través del Servicio Postal.

¿PODRÍA CALIFICAR PARA OBTENER MÁS DINERO DE CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS EN 2022 DESPUÉS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Si. Después de comparar la información de la carta que te enviará el IRS en enero de 2022, es posible que la agencia deba hacer un ajuste para pagarte más de lo que recibiste, según tus ingresos reales de 2021. Si ese es el caso, puedes reclamar el monto restante en tu declaración.

¿EL DINERO DE MI CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS AFECTARÁ OTROS BENEFICIOS FEDERALES QUE RECIBA?

No, debido a que los pagos anticipados del crédito no cuentan como ingresos, las agencias federales, estatales o locales no pueden usar la cantidad para determinar si cumples los criterios o no para recibir otros beneficios o asistencia.