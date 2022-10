Puntajes de pruebas de matemáticas y lectura caen de manera histórica tras el COVID para niños en todo EEUU

NUEVA YORK -- La pandemia de COVID-19 causó retrocesos históricos en el aprendizaje de los niños de Estados Unidos, borró décadas de progreso académico y amplió las disparidades raciales, según los resultados de una prueba nacional que brinda la visión más precisa hasta el momento de la escala de la crisis.

En todo el país, los puntajes de matemáticas experimentaron las mayores disminuciones de su historia. Los puntajes de lectura cayeron a los niveles de 1992. Casi cuatro de cada 10 estudiantes de octavo grado no lograron comprender los conceptos matemáticos básicos. Ni un solo estado vio una mejora notable en sus puntajes promedio en las pruebas, y algunos simplemente se mantuvieron a flote en el mejor de los casos.

Esos son los hallazgos de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, conocida como la "boleta de calificaciones de la nación", que evaluó a cientos de miles de estudiantes de cuarto y octavo grado en todo el país este año. Era la primera vez que se realizaba la prueba desde 2019, y se considera el primer estudio representativo a nivel nacional del impacto de la pandemia en el aprendizaje.

“Es una seria llamada de atención para todos nosotros”, dijo en una entrevista Peggy Carr, comisionada del Centro Nacional de Estadísticas Educativas, una rama del Departamento de Educación. “En NAEP, cuando experimentamos una disminución de 1 o 2 puntos, hablamos de un impacto significativo en el rendimiento de un estudiante. En matemáticas, experimentamos una disminución de 8 puntos, algo histórico para esta evaluación”.

Los investigadores suelen pensar en una ganancia o disminución de 10 puntos como equivalente a aproximadamente un año de aprendizaje.

No es de extrañar que los niños estén atrasados. La pandemia trastornó todas las facetas de la vida y dejó a millones de personas aprendiendo desde casa durante meses o más. Los resultados publicados el lunes revelan la profundidad de esos contratiempos y el tamaño del desafío que enfrentan las escuelas para ayudar a los estudiantes a ponerse al día.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que es una señal de que las escuelas deben redoblar sus esfuerzos, utilizando miles de millones de dólares que el Congreso entregó a las escuelas para ayudar a los estudiantes a recuperarse.

“Déjenme ser muy claro: estos resultados no son aceptables”, dijo Cardona.

La prueba NAEP generalmente se realiza cada dos años. Fue tomado entre enero y marzo por una muestra de estudiantes en todos los estados, junto con 26 de los distritos escolares más grandes del país. Los puntajes se habían estancado incluso antes de la pandemia, pero los nuevos resultados muestran disminuciones en una escala nunca antes vista.

Tanto en matemáticas como en lectura, los estudiantes obtuvieron puntajes más bajos que los evaluados en 2019. Pero mientras los puntajes de lectura bajaron, los puntajes de matemáticas se desplomaron por los márgenes más grandes en la historia de la prueba NAEP, que comenzó en 1969.

Los puntajes en matemáticas fueron peores entre los estudiantes de octavo grado, con un 38% obteniendo puntajes considerados "inferiores al básico", un límite que mide, por ejemplo, si los estudiantes pueden encontrar el tercer ángulo de un triángulo si se les dan los otros dos. Eso es peor que en 2019, cuando el 31 % de los estudiantes de octavo grado obtuvieron calificaciones por debajo de ese nivel.

Ninguna parte del país estaba exenta. Cada región vio caer los puntajes de las pruebas, y cada Estado vio disminuciones en al menos un tema.

Varios distritos principales vieron caer los puntajes de las pruebas en más de 10 puntos. Cleveland vio la mayor caída individual, cayendo 16 puntos en lectura de cuarto grado, junto con una disminución de 15 puntos en matemáticas de cuarto grado. El condado de Shelby de Baltimore y Tennessee también experimentó caídas abruptas.

“Esta es una confirmación más de que la pandemia nos golpeó muy fuerte”, dijo Eric Gordon, director ejecutivo del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. Para ayudar a los estudiantes a recuperarse, el sistema escolar ha reforzado la escuela de verano y ha agregado tutorías después de la escuela.

“No me preocupa que no puedan o no se recuperen”, dijo Gordon. “Me preocupa que el país no se mantenga enfocado en lograr que los niños se pongan al día”.

Los resultados muestran una reversión del progreso en las calificaciones de matemáticas, que habían logrado grandes avances desde la década de 1990. La lectura, por el contrario, ha cambiado poco en las últimas décadas, por lo que incluso las disminuciones relativamente pequeñas de este año devolvieron los promedios a donde estaban en 1992.

Sin embargo, lo más preocupante son las diferencias entre los estudiantes.

Confirmando lo que muchos temían, las desigualdades raciales parecen haberse ampliado durante la pandemia. En cuarto grado, los estudiantes negros e hispanos vieron disminuciones mayores que los estudiantes blancos, ampliando las brechas que han persistido durante décadas.

Las desigualdades también se reflejaron en una brecha cada vez mayor entre los estudiantes de mayor y menor rendimiento. En matemáticas y lectura, los puntajes cayeron más abruptamente entre los estudiantes con el desempeño más bajo, creando un abismo cada vez mayor entre los estudiantes con dificultades y el resto de sus compañeros.

Las encuestas realizadas como parte de la prueba de este año ilustran la división.

Cuando las escuelas cambiaron al aprendizaje remoto, los estudiantes de mayor rendimiento tenían muchas más probabilidades de tener acceso confiable a espacios tranquilos, computadoras y ayuda de sus maestros, encontró la encuesta.

Los resultados dejan en claro que las escuelas deben abordar las "deficiencias sistémicas y de larga data de nuestro sistema educativo", dijo Alberto Carvalho, superintendente de escuelas de Los Ángeles y miembro de la Junta de Gobierno de Evaluación Nacional, que establece las políticas para la prueba.

“Si bien la pandemia fue un golpe para las escuelas y las comunidades, no podemos usarla como excusa”, dijo. “Tenemos que mantenernos comprometidos con altos estándares y expectativas y ayudar a cada niño a tener éxito”.

Otros estudios recientes han encontrado que los estudiantes que pasaron más tiempo aprendiendo en línea sufrieron mayores contratiempos. Pero los resultados de NAEP no muestran una conexión clara. Las áreas que regresaron rápidamente a las aulas aún experimentaron disminuciones significativas, y las ciudades, que tenían más probabilidades de permanecer remotas por más tiempo, en realidad experimentaron disminuciones más leves que los distritos suburbanos, según los resultados.

Los Ángeles puede reclamar uno de los pocos puntos brillantes en los resultados. El segundo distrito escolar más grande del país experimentó un aumento de 9 puntos en los puntajes de lectura de octavo grado, el único aumento significativo en cualquier distrito. Para otros distritos, fue una hazaña simplemente mantenerse a la par, como lo lograron Dallas y el condado de Hillsborough en Florida.

Los críticos de las pruebas advierten que no se debe dar demasiada importancia a los exámenes como NAEP, pero no hay duda de que las habilidades que pretende medir son críticas. Los estudiantes que tardan más en dominar la lectura tienen más probabilidades de abandonar los estudios y terminar en el sistema de justicia penal, según ha encontrado una investigación. Y el octavo grado se considera un momento fundamental para desarrollar habilidades para las carreras de matemáticas, ciencias y tecnología.

Para Carr, los resultados plantean nuevas preguntas sobre lo que les sucederá a los estudiantes que parecen estar muy atrasados ​​en el logro de esas habilidades.

“Queremos que nuestros estudiantes estén preparados globalmente para carreras STEM, ciencia, tecnología e ingeniería”, dijo. “Esto pone todo eso en riesgo. Tenemos que hacer un reset. Este es un problema muy serio, y no va a desaparecer por sí solo”.