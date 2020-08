Puerto Rico reanuda sus primarias después de pausa controversial

Los puertorriqueños se prepararon el jueves para un segundo fin de semana consecutivo de elecciones primarias después de que la Corte Suprema del territorio estadounidense ordenó a las autoridades reabrir los centros de votación donde los suministros de boletas fallidos impidieron que las personas votaran en la primera ronda.

El fallo de la corte del miércoles afecta solo a aquellos centros que nunca abrieron o no permanecieron abiertos durante las ocho horas requeridas el domingo debido a boletas faltantes o demoradas.

La decisión generó preocupaciones entre algunos de que deja fuera a los votantes frustrados que no regresaron a los centros que abrieron a última hora del domingo pero permanecieron abiertos durante ocho horas, porque algunas personas no pudieron regresar o no sabían que la votación se había hecho posible.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, una de las tres candidatas a gobernador del principal opositor Partido Popular Democrático, dijo que no estaba de acuerdo con el fallo de realizar una votación parcial este domingo.

“Los votantes podrían haber estado confundidos por toda la información contradictoria que surgió de un momento a otro y perder la oportunidad de votar por creer que su escuela estaba cerrada”, dijo.

Maite Oronoz, presidenta de la Corte Suprema de Puerto Rico, dijo en su opinión que no había una solución perfecta para lo que ella llamó una "vergüenza" que laceraba "sin remedio" el derecho fundamental al voto.

“Miles de puertorriqueños invirtieron su tiempo, arriesgaron sus vidas ante el potencial contagio de COVID-19, hicieron arreglos en sus trabajos o domicilios, esperaron en filas bajo el sol, pagaron transporte o se movilizaron a pie - más de una vez - para ejercer su derecho de voto. Muchos incluso sirvieron como voluntarios en las escuelas para garantizar la pureza de los procesos y la Comisión Estatal de Elecciones les falló abismalmente ”, escribió.

El fallo fue una respuesta a cinco demandas presentadas después de que la votación ocurriera en solo alrededor de 60 de los 110 precintos de Puerto Rico el domingo.

Tres de las cinco demandas fueron presentadas por candidatos a gobernador que exigieron que los votos ya emitidos se contabilicen y se hagan públicos. Una cuarta demanda de la gobernadora Wanda Vázquez, quien compitió en las primarias de su partido, solicitó que se realizara una segunda ronda de votación en todos los centros de votación que abrieron tarde. La quinta demanda fue presentada por una votante representada por la American Civil Liberties Union.

La decisión fue celebrada con cautela por algunos votantes, incluida Yadira Pizarro, una maestra que se había quedado fuera de un centro de votación durante varias horas antes de irse a casa después de que le dijeron que no abriría.

"Espero que las papeletas lo logren", dijo, y agregó que planea ir temprano a votar este domingo. "Si no están allí cuando llegue, me iré y no volveré".

Los funcionarios electorales reconocieron después de la debacle de la votación que las últimas boletas restantes no llegaron hasta el sábado por la noche y que los camiones de alquiler con boletas y máquinas de votación electrónica no salieron hasta la madrugada del domingo, el día de las primarias. Los materiales generalmente se entregan con uno o dos días de anticipación.

Vázquez y los presidentes de los dos principales partidos de la isla han exigido la renuncia del presidente de la comisión electoral, Juan Ernesto Dávila.

Dávila ha dicho que sería irresponsable renunciar mientras las primarias aún no están resueltas y dijo a The Associated Press que no cree que haya sido un error celebrar las primarias a pesar de saber que las cosas se están retrasando. Él culpó de las demoras a la pandemia, la tormenta tropical Isaías y una solicitud de última hora de ambas partes de boletas adicionales.

“Quiero instar al Pueblo de Puerto Rico a tener confianza en nuestro sistema electoral”, dijo Dávila en un comunicado tras el fallo.

Una junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico ha autorizado $ 1.27 millones para la segunda ronda de votaciones, advirtiendo en una carta que "la eficiencia en el uso de estos fondos es primordial".

Vázquez está compitiendo contra Pedro Pierluisi, un exsecretario de Justicia que representó a Puerto Rico en el Congreso durante ocho años, por la nominación a gobernador del Partido Nuevo Progresista pro-estadidad. Pierluisi se desempeñó brevemente como gobernador el año pasado luego de que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara luego de grandes protestas por corrupción y una charla llena de blasfemias que se filtró. Pero la Corte Suprema de la isla dictaminó que Vázquez era constitucionalmente el siguiente en la línea como secretario de justicia, ya que no había secretario de estado en ese momento.

En las primarias del principal partido de oposición, el alcalde de San Juan se enfrenta al senador puertorriqueño Eduardo Bhatia y Carlos Delgado, alcalde de la ciudad noroccidental de Isabela.