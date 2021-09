¿Puedes donar sangre si tienes tatuajes? El mito sugiere que no, pero qué tan cierto es

Recientemente la Cruz Roja Americana instó a los hispanos y negros a donar sangre como parte del Mes de la Concientización sobre las Células Falciformes. Más de 100,000 personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad hereditaria y sumamente dolorosa.

Pero, independientemente de esa campaña, la Cruz Roja señala que más del 50% de los latinos en el país tienen sangre tipo O positivo. Los dos tipos de sangre, O negativo y O positivo, tienen una gran demanda en el país.

La sangre tipo O negativo simboliza un elixir de vida durante procedimientos de emergencia, pues solo un 7% de la población en el país tiene ese tipo de sangre.

Cada dos segundos, un paciente en los Estados Unidos necesita sangre, según la Cruz Roja, que ha visto un aumento del 10% durante 2021 en la demanda de glóbulos rojos de los hospitales con centros de traumatología. Entre el 20% y el 40% de las muertes por trauma que ocurren después de la admisión hospitalaria implican hemorragias masivas.

Sin embargo, pese a la necesidad urgente en los bancos de sangre, existen mitos que llevan a muchos a dar por hecho que no cumplen los criterios para donar. Unos de esos mitos son los tatuajes.

PUEDE DONAR SANGRE SI TIENES TATUAJES O PIERCINGS

Contrario a la creencia popular, sí puedes donar sangre si tienes un tatuaje o un piercing. Pero la Cruz Roja establece una regla: tienes que esperar por lo menos tres meses desde la fecha en la que te hiciste el tatuaje o piercing antes de donar. Además, es posible que el personal del centro de donaciones tenga que realizar algunas verificaciones de seguridad adicionales.

“Espere tres meses después de realizarse un tatuaje si el procedimiento se hizo en un estado que no regula las instalaciones. Actualmente, los únicos estados que NO regulan las instalaciones de tatuajes son: Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Utah y Wyoming. Este requisito está relacionado con las preocupaciones sobre la hepatitis”, aclara la Cruz Roja en su página web.

“Un tatuaje es aceptable si fue aplicado por una entidad regulada por el estado mediante el uso de agujas estériles y tinta que no se reutiliza. Los tatuajes cosméticos (incluido el microblading de las cejas) aplicados en un establecimiento autorizado en un estado que regula el procedimiento con agujas estériles y tinta que no se reutiliza son aceptables. Debe discutir su situación particular con el historiador de la salud en el momento de la donación”, agrega.

Si estás interesado en donar sangre, visita https://www.redcrossblood.org/donate-blood/manage-my-donations/rapidpass.html para responder una encuesta que te aclarará si cumples los criterios.

Para más información abre aquí.