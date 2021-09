Publican video policial de una angustiada Gabby Petito tras posible pelea con su novio

Lo que debes saber Gabrielle Petito, de 22 años, fue reportada como desaparecida por su familia el 11 de septiembre.

La policía de North Port nombró a su novio Brian Laundrie como persona de interés, lo describe como poco cooperativo con la investigación. Una van utilizada por Petito y Laundrie en un viaje por carretera fue recuperada.

El abogado de Laundrie publicó una declaración diciendo que Laundrie "permanecerá en un segundo plano" de la investigación. La policía ha publicado un video policial del incidente del 12 de agosto entre la pareja.

NUEVA YORK - El Departamento de Policía de North Port habló sobre la desaparición de Gabby Petito en una conferencia de prensa el jueves al mediodía. El padre de Petito se unió a la policía de North Port, Florida, quien enfatizó la importancia de encontrar a su hija.

"Compartimos la frustración con el mundo en este momento, dos personas se fueron de viaje, una persona regresó y esa persona que regresó no nos proporciona información", dijo el jefe de policía de North Port, Todd Garrison.

La policía de Moab publicó un video corporal de los oficiales este jueves que muestra a una angustiada Gabby Petito luego de un posible altercado con su novio en Utah solo unas semanas antes de su desaparición.

El novio de Gabrielle (Gabby) Petito fue nombrado persona de interés el miércoles por la policía de North Port en su desaparición mientras la pareja se encontraba en un viaje por carretera dentro de EEUU.

Petito fue reportada como desaparecida por su familia el 11 de septiembre, poco antes de las 7 p.m. La mujer de North Port, de 22 años, originaria de Long Island, Nueva York, había estado en un "viaje de vida en una van" con su novio, Laundrie, cuando desapareció.

La policía de la ciudad turística de Moab, en el sur de Utah, respondió a una llamada sobre un posible incidente de violencia doméstica que los oficiales dicen que fue más una crisis de salud mental que involucró a la pareja el 12 de agosto. Los oficiales dijeron en un informe policial que no se observaron lesiones significativas.

Un testigo llamó al 911 y dijo que vio a Laundrie y Petito peleando por un teléfono, según el informe policial. Cuando Laundrie regresó a la camioneta, Petito lo golpeó en el brazo antes de intentar trepar por la ventana del lado del conductor.

Los oficiales dijeron que detuvieron la camioneta cerca de la entrada al Parque Nacional Arches y vieron a Petito llorando incontrolablemente en el asiento del pasajero. Ella les dijo a los oficiales que estaba luchando con su salud mental.

“En ningún momento de mi investigación Gabrielle dejó de llorar, respirar con dificultad o redactar una oración sin necesidad de secarse las lágrimas, secarse la nariz o frotarse las rodillas con las manos”, dijo el oficial Daniel Robbins en su informe.

Según los informes, Laundrie le dijo a Robbins que se había estado acumulando tensión emocional entre él y Petito y que discutían con más frecuencia porque habían estado viajando juntos durante cuatro o cinco meses.

Laundrie dijo que cuando los dos comenzaron a discutir en la ciudad, él había intentado separarse de Petito para que pudieran calmarse. Laundrie dijo que se subió a la camioneta, pero Petito tenía miedo de que se fuera sin ella, por lo que fue a abofetearlo y él la empujó para evitar el golpe, según el informe policial.

Los oficiales recomendaron que la pareja pasara la noche separados, pero no presentaron ningún cargo después de la investigación.

No está claro qué pasó después.

Las preguntas sobre qué están haciendo los funcionarios de Grand Teton y el Parque Nacional Yellowstone con el caso se enviaron a la sede del Servicio de Parques Nacionales en Washington, y la portavoz Cynthia Hernández dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la agencia está coordinando con otras agencias de aplicación de la ley sobre el paradero de Petito.

Petito es de raza blanca, mide 5 pies 5 pulgadas y pesa alrededor de 110 libras, con cabello rubio y ojos azules, dijo la policía. Tiene varios tatuajes, incluido uno en el antebrazo que dice "let it be" (déjalo ser).

La familia de Petito dijo en un comunicado que necesitan respuestas de Laundrie, incluida la última vez que la vio y "por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta a Florida".

"Estas son preguntas críticas que requieren respuestas inmediatas", dijo el comunicado.

El abogado de Brian Laundrie, Steve Bertolino, emitió una nueva declaración el miércoles por la noche que dice:

“Mucha gente se pregunta por qué el Sr. Laundrie no hizo una declaración ni habló con la policía ante la ausencia de la Sra. Petito. En mi experiencia, las parejas íntimas son a menudo la primera persona en la que las fuerzas del orden centran su atención en casos como este y la advertencia de que "cualquier declaración hecha se utilizará en su contra" es cierta, independientemente de si mi cliente tuvo algo que ver con la desaparición de la Sra. Petito. Como tal, por consejo del abogado, el Sr. Laundrie no habla sobre el asunto.

Me han informado que la policía de North Port, Florida, ha nombrado a Brian Laundrie como una "persona de interés" en este asunto. Esta formalidad no ha cambiado realmente las circunstancias en las que el Sr. Laundrie es el centro de atención de las fuerzas del orden y el Sr. Laundrie seguirá en silencio ante el consejo de un abogado", añadió Bertolino en su comunicado.

Los detectives de Suffolk están pidiendo a cualquier persona con información sobre la desaparición de Petito que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.

El FBI también ha establecido una línea directa nacional para recibir información: 1-800-CALLFBI.