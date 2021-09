Protesta fuera de restaurante de NY donde surgió pelea por prueba de vacunación; nuevo video da más detalles del conflicto

NUEVA YORK - Varios manifestantes bloquearon la puerta de un popular restaurante de Manhattan e instaron a los clientes a dejar de cenar y marcharse, a medida que salía a la luz un nuevo video de una pelea, ocurrida la semana pasada supuestamente por la prueba de vacunación, y los comentarios del abogado del grupo en el centro de la controversia.

Alrededor de 30 a 40 manifestantes se encontraban afuera de Carmine's en el Upper West Side de Manhattan el lunes por la noche, diciendo que lo que sucedió el 16 de septiembre no fue simplemente un grupo de personas no vacunadas molestas porque no pudieron disfrutar de una comida en el interior del local, sino que se trataba de que los clientes del restaurante respondieran a una anfitriona que usó insultos raciales.

Según la policía, tres mujeres golpearon repetidamente a la anfitriona de Carmine y le rompieron el collar, dejando a la joven de 24 años magullada y arañada después de que surgiera una disputa sobre el nuevo mandato de vacunación de la ciudad para restaurantes y otros negocios. La llevaron a un hospital y luego la dieron de alta.

Justin Moore, el abogado del grupo de mujeres de Houston, Texas, dijo que sus clientes de hecho están vacunados y proporcionó la prueba necesaria de ello. Pero la pelea nunca se trató de eso, y comenzó solo después de que una mujer comenzó a gritar insultos raciales, dijo Moore.

"El epíteto era la palabra N y esta anfitriona llamó mona a una de las mujeres", dijo Moore.

"Después de que soltó la bomba N, las tres mujeres hicieron una doble toma y la siguieron fuera del restaurante, y ese es el tumulto que vieron", dijo Hawk Newsome de Black Lives Matter New York.

Moore dijo que la noción de que se inició la pelea por el estado de vacunación es "completamente falsa y que la narrativa se ha utilizado para criminalizar a estas mujeres y tratar de ayudar a Carmine y esta anfitriona a salvar su imagen a la luz de sus malos actos".

Carmine's también ha modificado su historia de lo que sucedió, proporcionando más detalles con un nuevo video de vigilancia. El restaurante ahora dice que las tres mujeres mostraron sus tarjetas de vacunas, al igual que una segunda parte de su grupo, y todas fueron acompañadas al interior para sentarse en una mesa.

Pero un tercer grupo que también era parte del conjunto no mostró ninguna prueba de vacunación y, como resultado, no se les permitió ingresar, dijo Carmine's. El restaurante dijo que las mujeres volvieron a salir en un esfuerzo por convencer a los gerentes de que dejaran entrar a sus amigos.

En este punto, el video de vigilancia muestra a la anfitriona, una mujer asiática que parece agitada, que luego fue golpeada. Se puede ver en video a una compañera de trabajo alejándola, y poco tiempo después los miembros vacunados del grupo vuelven a entrar al restaurante, pasando brevemente a la anfitriona.

Las mujeres parecen desencadenarse por algo que sucedió o se dijo, y de repente giran para correr afuera, donde se enfrentan a la anfitriona por detrás, y se produce la pelea.

"Vamos a creerle a la mujer negra, ¿sabes por qué? Porque soy una mujer negra y eso sucede", dijo Caroline Gonve, fundadora de la Marcha de las Mujeres Negras.

El video no tiene audio, por lo que no ayudará a responder lo que la anfitriona haya dicho o no al grupo de mujeres en ese momento en el pasillo. No hubo más testigos que la anfitriona y las mujeres.

Carmine's dijo que las mujeres nunca mencionaron insultos raciales en sus quejas en ese momento, y dijo en un comunicado que el grupo de mujeres estaba haciendo que su abogado "tergiversara falsa y groseramente sus actos de violencia desenfrenada en un intento cínico de tratar de excusar lo inexcusable".

El restaurante sostiene que la pelea fue "completamente sin provocación … porque ninguno de nuestros anfitriones, todos los cuales son personas de personas, jamás pronunció tal insulto".

Pero los manifestantes en el restaurante el lunes todavía creían que la anfitriona debería ser despedida.

Las mujeres de Houston enfrentan cargos de agresión menor y travesuras criminales y están programadas para comparecer ante el tribunal el 5 de octubre.

La regla de la ciudad de Nueva York que requiere prueba de vacunación para restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento en el interior ha estado en vigencia desde el 17 de agosto, pero solo comenzó a aplicarse el 13 de septiembre.