Protesta exige camino para formalizar el trabajo de los vendedores ambulantes tras incidente en El Bronx

NUEVA YORK – Docenas de vendedores ambulantes, residentes de El Bronx y funcionarios electos protestaron el domingo para exigir que los vendedores ambulantes sean tratados con respeto y que puedan formalizar sus negocios.

La protesta, organizada por Street Vendor Project, llegó en solidaridad con Diana Hernández Cruz, una vendedora ambulante hispana a la que trabajadores del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York arrojaron a la basura las frutas y verduras que vendía el pasado jueves, incidente que quedó captado en un video.

“Llevo 5 años trabajando aquí en el calor, en la nieve, para mantener a mis hijos. Soy madre soltera. Estaba muy indignada el día que el Departamento de Saneamiento tiró las frutas y verduras de mi puesto, fue muy injusto. Yo estuve aquí presente, les dije que no tiraran la comida, pero de todos modos lo hicieron”, dijo Hernández Cruz que al mismo tiempo pidió que le paguen lo que perdió ese día.

Los manifestantes junto a Cruz se reunieron en la esquina donde ocurrió el incidente, en White Plains Road, para exigir un cambio. Según la vendedora dos policías llamaron al Departamento de Saneamiento para que votaran los productos porque supuestamente no tenía permiso para vender y el Street Vendor Project señaló que la acción de la ciudad fue un abuso.

Funcionarios resaltaron que las autoridades al inspeccionar el puesto de Cruz se dieron cuenta de que no tenía licencia valida y que ella abandonó el puesto para no ser multada y fue cuando empezaron a botar los productos, algo que dicen no puede volver a suceder.

"Lo que sucedió el jueves es un ejemplo del fracaso de la ciudad en varios niveles. La ciudad ha fallado a los vendedores ambulantes durante décadas y todavía les está fallando hasta este momento", dijo Mohamed Attia, Director Gerente del Proyecto de Vendedores Ambulantes en el Centro de Justicia Urbana. "A medida que la ciudad se está recuperando de la pandemia, debemos tomar medidas serias para ayudar a nuestras empresas más pequeñas en lugar de criminalizarlas y confiscar sus mercancías. El Gobierno estatal debe intensificar y aprobar la Ley de legalización de vendedores ambulantes (S1175 / A5081) para solucionar este problema".

Según la organización, debido a un límite en la cantidad de licencias y permisos emitidos a los proveedores, es casi imposible ingresar a la industria legalmente, criminalizando efectivamente a miles de pequeños empresarios, incluida Diana, que deben operar sin un permiso. La organización señaló que Diana había intentado anteriormente solicitar un permiso de vendedor ambulante de alimentos, pero se le negó. Solo hay 853 licencias en total para vendedores de mercancías, y para el 2032 habrá 9,000 licencias de supervisión disponibles para vendedores ambulantes de alimentos.

Como trabajadores esenciales, los vendedores ambulantes proporcionaron a la Ciudad de Nueva York alimentos frescos y asequibles y PPE durante la pandemia, aunque fueron excluidos del mayor alivio económico, dijo la organización.

"Las acciones desplegadas por la ciudad esta semana demuestran, una vez más, que el sistema actual utilizado para regular a los vendedores ambulantes claramente no está funcionando. La gente está luchando todos los días con la inseguridad alimentaria, y debido a las políticas actuales de la ciudad, miles de libras de alimentos frescos son literalmente desechado. Esta no es la respuesta. Debemos aprobar la legislación actualmente propuesta por el estado y la ciudad para crear un ambiente que dé la bienvenida y proteja a los vendedores en nuestras comunidades comerciales. Esta batalla constante contra los vendedores ambulantes debe terminar", dijo la asambleísta Nathalia Fernández.

Un vocero del Departamento de Saneamiento respondió a nuestra cadena hermana NBC 4 diciendo que lo sucedido inició como una acción de cumplimiento del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, donde estaban emitiendo una infracción al proveedor y que este “abandono los artículos”. Agregaron que “la Policía de la Ciudad de Nueva York llamó al Departamento de Saneamiento para que se deshaga de lo que entonces era una gran cantidad de material abandonado en la acera y que existe una ley de la ciudad (Ley Local 171 de 2017) que especifica que debe intentarse donar alimentos confiscados, pero la ley dice, que un representante del Departamento de Salud debe estar en mano para certificar que la comida es segura…debido a que no se pudo verificar la cadena de custodia de los alimentos, DSNY comenzó a deshacerse de los artículos según lo solicitado por el Departamento de Policía de Nueva York”.

Un proyecto de ley en la legislatura estatal patrocinado por la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta Jessica González-Rojas formalizaría y despenalizaría la industria de la venta ambulante al eliminar la barrera actualmente infranqueable de entrada a la industria para que los vendedores puedan obtener permisos para operar su negocio de acuerdo con la Ley.