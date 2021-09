Propietarios impugnan moratoria a los desalojos de la gobernadora Hochul, miles de inquilinos en riesgo

La organización de propietarios más grande de la Ciudad de Nueva York pidió el jueves a un tribunal federal que derogue la moratoria estatal de desalojos de la gobernadora Kathy Hochul, lo que pondría a decenas de miles de neoyorquinos en riesgo de quedarse sin hogar mientras luchan por pagar el alquiler debido a la pandemia.

La Rent Stabilization Association, que representa a más de 25,000 propietarios de Nueva York, presentó la demanda colectiva en la Corte Federal de Manhattan, en la que argumentó que la moratoria de Hochul, que se extiende hasta el 15 de enero, contradice el fallo del pasado 12 de agosto de la Corte Suprema, que invalidó un componente clave de la directriz emitida por el exgoberndor Andrew Cuomo.

"No importa el giro de los legisladores estatales y de la gobernadora Hochul, esta es una reimplementación de la ley anterior, sin tener en cuenta por completo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del mes pasado", dijo Joseph Strasburg, presidente de RSA.

La Corte Suprema derogó una disposición de la primera moratoria de Nueva York que otorgaba protecciones de desalojo a los inquilinos con solo presentar un formulario por dificultades económicas. En cambio, bajo el fallo del mes pasado, los inquilinos tendrían que demostrar dificultades económicas con pruebas en el tribunal para reclamar las protecciones.

La Corte Suprema también anuló en su totalidad la moratoria nacional de desalojos de la administración del presidente Joe Biden.

La moratoria de Hochul, que fue aprobada por la Legislatura estatal y entró en vigor el 2 de septiembre, buscaba abordar la decisión de la Corte Suprema al incluir una excepción que permite a los propietarios impugnar la declaración de dificultades económicas de los inquilinos en la corte.

Pero la RSA sostuvo en su demanda del jueves que el ajuste no es suficiente para acatar la decisión de la Corte Suprema.

“La estructura y mecanismo central sigue siendo una declaración de dificultad no jurada en la que el inquilino simplemente marca una casilla, sin especificar qué tipo de dificultad reclama, y ​​sin proporcionar ninguna documentación de la dificultad”, dice la demanda.

La RSA y otros grupos que representan a los propietarios, argumentan que la moratoria de desalojo impone una carga innecesaria a los caseros, quienes argumentan que también están luchando después de no poder cobrar el alquiler o desalojar a los inquilinos que no han pagado el alquiler durante más de un año, en algunos casos.

En lugar de restablecer una moratoria, la RSA señala que la administración de Hochul debería enfocarse en simplificar el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia.

El programa, que está financiado con fondos federales, se ha visto empañado por retrasos burocráticos y fallas técnicas. Hasta ahora, solo una fracción de los $2.7 mil millones se han pagado a los propietarios.

Al 29 de agosto, más de 225,000 casos de desalojo en todo el estado no avanzaron gracias a la moratoria, según Right to Counsel NYC, un grupo de defensa de inquilinos.

El alcalde Bill de Blasio, que apoya la moratoria de Hochul, dijo el jueves que comprende a los propietarios, pero que la prioridad debe ser proteger a los neoyorquinos de ser desalojados a medida que aumentan las infecciones por COVID-19 en todo el estado.

“El peligro de sacar a la gente a la calle en masa es horrendo moralmente, en todos los sentidos, por lo que es correcto decir, especialmente desde que Delta regresó a nuestras vidas, que necesitamos continuar con la moratoria”, dijo el alcalde.

“Pero también estoy muy preocupado por los propietarios de edificios. Sé que la gran mayoría de los propietarios de edificios intentan hacer lo correcto”, añadió.