Programa en NYC ofrece hasta $1000 a artistas con discapacidades sin importar el estatus migratorio: aquí los requisitos

Lo que debes saber En medio de la recuperación del arte en la Ciudad de Nueva York, la Fundación por las Artes de Nueva York, New York Foundation for the Arts (NYFA), está ofreciendo subvenciones de hasta $1,000 por medio de un programa de becas para aquellos artistas con discapacidades de la Gran Manzana que se han visto afectados por la pandemia.

El programa hace parte de la Beca Barbara y Carl Zydney para artistas con discapacidades y está abierto a artistas visuales, mediáticos, musicales, escénicos y literarios que vivan en la Ciudad de Nueva York (cinco condados) y sin importar su estatus migratorio.

Las solicitudes están abiertas hasta el 15 de junio a las 5:00 de la tarde. Más información aquí.

NUEVA YORK – La Ciudad de Nueva York está en un proceso de recuperación tras una pandemia que causó grandes pérdidas y cerró los telones de lo que da vida a la capital del mundo: el arte. Sin embargo, durante las últimas semanas, el alcalde de la Ciudad, Bill de Blasio, y el propio gobernador del estado, Andrew Cuomo, han dado a conocer una serie de buenas noticias que se han enfocado en el renacimiento de la vida artística en la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por un lado, los espectáculos de Broadway regresarán a partir de septiembre luego de estar cerrados por meses y los amantes del teatro desde ya pueden empezar a comprar los boletos a medida que las producciones dan a conocer sus reaperturas.

Además, el nuevo programa New York City Artist Corps, anunciado por el alcalde, invertirá $25 millones para ayudar a los artistas locales a recuperarse y traer arte durante el verano.

En medio de estas buenas noticias para la industria del arte, la Fundación por las Artes de Nueva York, New York Foundation for the Arts (NYFA), está ofreciendo subvenciones de hasta $1,000 por medio de un programa de becas para aquellos artistas con discapacidades de la Ciudad de Nueva York que se han visto afectados por la pandemia. La fundación aconseja a los artistas discapacitados en las comunidades de color y de LGBTQ realizar el proceso de solicitud.

El programa hace parte de la Beca Barbara y Carl Zydney para Artistas con Discapacidades y está abierto a artistas visuales, mediáticos, musicales, escénicos y literarios que vivan en la Ciudad de Nueva York (cinco condados) y sin importar su estatus migratorio.

¿De qué se trata?

La Fundación para las Artes de Nueva York (NYFA) lanzó la Beca Barbara y Carl Zydney para Artistas con Discapacidades. El programa distribuirá subvenciones en efectivo sin restricciones de $ 1,000 a artistas con una discapacidad que hayan experimentado dificultades financieras debido a la crisis del COVID-19. El programa está abierto a artistas visuales, mediáticos, musicales, escénicos y literarios que vivan en la Ciudad de Nueva York.

¿Quiénes son Barbara y Carl Zydney?

Barbara y Carl Zydney nacieron y se criaron en la Ciudad de Nueva York y luego se jubilaron después de criar a su familia en Long Island. Cuando se jubilaron, ambos fueron mecenas de las artes y se ofrecieron como docentes voluntarios en museos.

Esta subvención permite que su legado continúe ofreciendo ayuda financiera a los artistas con discapacidades de la Ciudad de Nueva York para que puedan hacer que su trabajo sea accesible para otros. Combina tres cosas que eran importantes para los Zydney: su amor por Nueva York, su pasión por las artes y la dedicación de Barbara a trabajar con personas con discapacidades.

¿Por qué se creó la ayuda y para quién está dirigida la ayuda?

Esta subvención se creó en respuesta a la devastación causada por la pandemia en la escena artística de la Ciudad de Nueva York y está dirigida específicamente a personas con discapacidades que se vieron afectadas de manera desproporcionada por la pandemia.

¿Hasta cuando puedo enviar una solicitud?

Las solicitudes están abiertas hasta el 15 de junio a las 5:00 p. m.

¿Cómo eligen a los que se llevarán la ayuda?

Después de revisar la integridad y los que cumplen los criterios, los solicitantes que califiquen serán seleccionados para recibir financiamiento mediante un proceso de lotería.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?

• Los solicitantes deben identificarse como personas discapacitadas.

• Los solicitantes deben crear y trabajar activamente en artes visuales, mediáticas, musicales, escénicas o literarias.

• Los solicitantes deben proporcionar documentación de un compromiso sostenido con su práctica artística en cualquier momento de los últimos 4 años (2017, 2018, 2019 y / o 2020).

• Los solicitantes deben tener 21 años o más desde el martes 15 de junio de 2021 o antes.

• Los solicitantes deben ser residentes actuales de la Ciudad de Nueva York y haber mantenido la residencia desde julio de 2020.

• Los solicitantes pueden ser beneficiarios anteriores de cualquiera de los programas de subvenciones de la NYFA, incluidas las subvenciones de emergencia COVID-19 2020/2021, como: Anonymous Was a Woman, Maurice Sendak Foundation Emergency Grant, Tri-State Relief Fund para apoyar a los trabajadores no asalariados en Arts, o Keep NYS Creating.

• Los solicitantes no necesitan ser ciudadanos estadounidenses, pero deben poder proporcionar un W-9 con un Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o EIN (después de la selección).

• Los solicitantes no pueden ser empleados de NYFA o miembros de la Junta de NYFA o miembros del Comité Asesor de NYFA, ni familiares directos ni pueden ser miembros de la familia Zydney Family.

¿Qué documentos necesito?

Documentación de una práctica artística sostenida actual en las artes visuales, mediáticas, musicales, escénicas o literarias: Una hoja de vida actualizada o un currículo que enumere las actividades creativas en las que ha participado el artista (asegúrese de que se indiquen las fechas). O una breve biografía del artista de hasta 300 palabras que describe la práctica y los logros del artista en cualquier momento de los últimos 4 años. Cuando corresponda, indique las fechas y lugares.



Y uno de los siguientes

Ejemplo de participación pública: un enlace de prensa / artículo de noticias de cualquier momento entre 2017 y la fecha de la actividad creativa del artista. Las actividades pueden incluir, pero no se limitan a: comunicado de prensa de exposición / espectáculo, revisión de exposición / espectáculo en el que participó el artista, o material promocional de una exposición o espectáculo u otra documentación en línea publicada de la práctica creativa del artista. Muestras de trabajos recientes de trabajos realizados en los últimos cuatro años, 2017 a la fecha. Los solicitantes podrán cargar imágenes, grabaciones de audio, videoclips cortos o un manuscrito en PDF (solo un extracto). Referencia: una breve carta de referencia de un curador anterior o un organizador de artes de la comunidad que ha trabajado con el artista en una capacidad creativa durante los últimos tres años. Las cartas deben estar firmadas y fechadas y en un membrete o correo electrónico con la dirección de correo electrónico y la fecha visibles.



Opcional: Los solicitantes también pueden proporcionar un enlace adicional para ilustrar su presencia en línea, como un enlace a Twitter, Instagram o Facebook.

Documentación de residencia en la Ciudad de Nueva York: el solicitante deberá enviar una carta oficial u otra documentación a partir de 2021: Estar en un documento / membrete oficial de la compañía, indicando el nombre del solicitante, la fecha de 2021 y la dirección de la Ciudad de Nueva York. Este documento puede ser, entre otros: factura de servicios públicos, extracto bancario o factura, extracto de la tarjeta de crédito, identificación válida del gobierno que incluya la dirección de la Ciudad de Nueva York emitida en enero de 2021 y arrendamiento residencial o de estudio.

Comprobante de edad: cargue el pasaporte o una identificación emitida por el Estado.

¿Cuándo sabré si fui seleccionado para la ayuda?

La organización notificará a las personas el sábado 24 de julio.

¿Dónde puedo hacer la solicitud?

Para empezar la solicitud y más preguntas sobre el programa visitar este sitio web.

¿Dónde puedo recibir ayuda en el proceso?

Para solicitar una adaptación o si necesita ayuda para presentar la solicitud en línea, envíe un correo electrónico a apply@nyfa.org o llame al 646.801.0632 los lunes entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. EDT.