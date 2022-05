Programa de NYC ayuda a niños de jardín a tener fondos para la universidad sin importar su estatus migratorio

El noventa y siete por ciento de los niños de kínder en toda la ciudad tienen acceso a una cuenta de becas de la Ciudad de Nueva York, un tipo de plan de ahorro para la universidad con una inversión inicial de $100. El programa Save for College es proporcionado por la ciudad con la esperanza de brindar a los estudiantes una vía para pagar la universidad o la capacitación profesional y cerrar la brecha salarial generacional, anunció el miércoles el alcalde.

“Necesitamos soluciones tangibles y prácticas para reducir la brecha de riqueza racial, aún más ahora que salimos de la pandemia”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado. "El programa Save for College puede reducir la cantidad que los estudiantes y las familias tienen que pedir prestado en préstamos estudiantiles, combatiendo la crisis de la deuda estudiantil que ha afectado de manera desproporcionada a los estudiantes de color".

Este año se ha invertido un total de $6.5 millones en 65,300 cuentas de becas de la Ciudad de Nueva York para estudiantes que participan en el programa NYC Kids RISE Save for College. Este programa es una asociación público-privada-comunitaria diseñada para hacer que la capacitación universitaria y profesional sea más accesible para los estudiantes de escuelas públicas, independientemente de sus ingresos o estatus migratorio.

Según la ciudad, la investigación encontró que los niños con una cuenta de ahorros para la universidad de solo $ 1 a $ 500 tienen tres veces más probabilidades de ir a la universidad y más de cuatro veces más probabilidades de graduarse.

Con eso en mente, este año escolar inició el programa en el que los niños de jardín de infantes inscritos en una de las escuelas públicas de la ciudad, incluidas las escuelas chárter participantes, recibirán automáticamente una cuenta de beca invertida con $100 de NYC Kids RISE, a menos que sus familias decidan no participar en el programa.

Las familias pueden activar las cuentas de becas de la Ciudad de Nueva York de sus niños de jardín de infantes desde el programa Save for College.

“Hoy es un día histórico: estamos dando un gran paso para hacer que la universidad y las carreras sean más accesibles para nuestros estudiantes”, dijo el canciller del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, David C. Banks, en un comunicado. “El dinero que se deposita hoy en las cuentas planta las semillas que inculcarán un sentido de educación financiera y abrirán puertas para nuestros jóvenes en las próximas décadas”.

¿Qué es el programa Save for College?

El programa NYC Kids RISE Save for College brinda a las familias, las escuelas y las comunidades una manera de trabajar juntos para ahorrar para el futuro de sus hijos.

Es un programa de becas y ahorros diseñado para hacer que la capacitación universitaria y profesional sea más accesible y alcanzable para todos los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, desde el jardín de infantes, independientemente de los ingresos o el estado migratorio de su familia.

Al proporcionar becas por adelantado para cada estudiante que califique, herramientas e información para que las familias desarrollen sus propios planes de ahorro para la universidad y la carrera, y una manera para que comunidades enteras inviertan en sus hijos, el programa Save for College permite a todos trabajar juntos para construir activos y apoyar las expectativas de éxito educativo y económico para cada niño.

Si cumple los requisitos, el hijo se inscribirá automáticamente en el programa Save for College, a menos que decida no participar. No tiene que hacer nada para inscribirse y recibir una cuenta de becas de NYC gratis. Si no desea participar, visite el sitio web del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York para obtener más instrucciones aquí.

¿Cuáles son los elementos del programa?

Proporcionar una cuenta de becas de la Ciudad de Nueva York para cada estudiante participante: A menos que sus padres/tutores decidan no participar, todos los niños de jardín de infantes inscritos en una escuela pública de la Ciudad de Nueva York (incluidas las escuelas chárter participantes) reciben automáticamente una cuenta de becas de la Ciudad de Nueva York con una inversión inicial de $100 por parte de NYC Kids RISE y hasta $200 en recompensas adicionales. Los fondos de la beca se invierten en el Plan Directo NY 529, un tipo de cuenta con ventajas impositivas específicamente diseñada para ayudar a las personas a ahorrar para la educación superior. Apoyar a las familias con herramientas e información para desarrollar su propio plan de ahorro: Después de activar la cuenta de becas de la Ciudad de Nueva York del hijo, una familia puede abrir y conectar una cuenta de ahorros para la universidad y la carrera de su propiedad para el beneficio de su hijo. Luego, pueden comenzar a ahorrar dinero en formas y cantidades que tengan sentido para sus circunstancias financieras. Apoyar a las comunidades a trabajar juntas para invertir en las cuentas de becas de la Ciudad de Nueva York de sus hijos: Las empresas, organizaciones, instituciones y otros pueden contribuir a los grupos de las Cuentas de Becas de la Ciudad de Nueva York para aumentar aún más el dinero en la cuenta de cada niño y demostrar el apoyo de su comunidad para el éxito de cada niño. Reforzar la expectativa de asistir a la universidad y la capacitación profesional: Los eventos, actividades y campañas importantes en las escuelas y en los vecindarios ayudan a los estudiantes a soñar en grande sobre lo que es posible para su futuro. Enseñar de educación financiera en el aula: Los estudiantes reciben educación financiera apropiada para su edad desde el jardín de infantes.

¿Quién puede participar?

Todas las familias con estudiantes de jardín de infantes inscritos en una escuela pública de la Ciudad de Nueva York (incluidas las escuelas chárter participantes) califican para participar en el Programa Save for College, sin importar sus ingresos o su estado migratorio.

Debido a que el programa se puso a prueba en el Distrito Escolar Geográfico 30 en Queens a partir de 2017, todas las familias de jardín de infantes a cuarto grado califican para participar de las 39 escuelas piloto en el Distrito Escolar Geográfico 30.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Información y recursos adicionales sobre el programa Save for College están disponibles en la página de recursos descargables aquí.

Si su hijo ya está inscrito en el programa Save for College, haga clic aquí para obtener más información sobre los pasos básicos.

Para obtener más información, comuníquese con NYC Kids RISE.

También puedes visitar el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York aquí.