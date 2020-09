Programa cívico paga a los jóvenes por ser funcionarios electorales en estas elecciones

Faltan solo dos meses para las esperadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre, los centros de voto temprano están por abrir y las Juntas Electorales advierten una posible escasez de funcionario en Nueva York y otras urbes clave del país.

Es por eso que el programa cívico Power the Polls tiene el gran objetivo de que más de 250.000 jóvenes estadounidenses se inscriban para ser parte del proceso electoral. La campaña busca "candidatos sanos para garantizar que los trabajadores más susceptibles al coronavirus tengan el espacio para cuidar de su salud".

Los trabajadores electorales no solo recibirán equipo de protección personal y capacitación, también un pago.

En el programa participan grandes empresas como Warby Parker, PayPal, Twitter, Old Navy y muchas otras.

Pero Power the Polls no es el único programa enfocado en reclutar trabajadores electorales. More Than a Vote, una organización de derechos de voto dirigida por LeBron James y otras grandes estrellas del deporte, también impulsa una campaña nacional para reclutar trabajadores electorales.

More Than a Vote se fundó a raíz de las muerte de Breonna Taylor y George Floyd y busca crear conciencia sobre la brecha racial en el ámbito político y cómo el voto de color puede inclinar la balanza.

La edad mínima para servir como funcionario electoral es de 16 años en algunos estados. En Nueva York es de 17 años.

La contratación de jóvenes ayudará a evitar una sobrecarga en el voto por correo en los días previos a las elecciones. Además, en la Gran Manzana ya se han anunciado dos grandes centros de voto que permitirán sufragar desde el 24 de octubre: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

Regístrate aquí para participar en el programa Power the Polls y aquí para unirte a More Than a Vote.