Profesor de City College encuentra una donación en efectivo de $ 180,000 en una caja de un remitente anónimo

Una carta sin firmar, un remitente falso y una caja de cartón llena de dinero en efectivo.

Eso es lo que un profesor de City College of New York encontró en su oficina en septiembre después de regresar a la enseñanza en persona este semestre. Vinod Menon, el presidente del Departamento de Física de la universidad de Harlem, estaba revisando una pila de correo de oficina que se había acumulado desde que había estado trabajando de forma remota. Fue entonces cuando encontró una caja bastante destartalada con matasellos del 10 de noviembre de 2020.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La caja no estaba dirigida a nadie en particular, solo al presidente del Departamento de Física de CCNY. Cuando abrió la caja, había más dinero en efectivo dentro de lo que Menon había visto en su vida: $ 180.000 en pilas de $ 50 y billetes de $ 100.

"Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en forma de efectivo", dijo Menon a CNN. "Nunca lo había visto excepto en películas, así que sí, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar".

Junto con todo el efectivo había una nota, que incluía algunos supuestos detalles sobre el remitente, así como instrucciones sobre cómo debería gastarse el dinero. El remitente anónimo declaró que se graduaron de CCNY "hace mucho", especializándose en física y matemáticas. El remitente solicitó que el dinero se destinara a cualquier "licenciado en física de tercer y cuarto año del Departamento que lo merezca y que también esté duplicando su especialización en matemáticas y que necesite apoyo financiero para continuar sus estudios".

El remitente anónimo continuó compartiendo que fueron a CCNY después de asistir a Stuyvesant High School en Manhattan, y luego obtuvieron una maestría y un doctorado como parte de una "carrera científica larga, productiva e inmensamente gratificante para mí".

La universidad no tenía ningún registro del nombre que se encuentra en la dirección del remitente después de haberse graduado de la escuela. Si bien la dirección de devolución del paquete condujo a una dirección real en Pensacola, Florida, no condujo a nadie relacionado con la donación, informó el New York Times.

"Fue un shock total. Conozco a muchos académicos y nunca había oído hablar de algo como esto", dijo Menon al New York Times. "No sabía si la universidad aceptaba dinero en efectivo, así que no sabía si se lo quedarían".

La escuela tuvo que tomar una decisión con respecto a qué hacer con el dinero, y después de verificar con la policía y los funcionarios del FBI para asegurarse de que no estuviera vinculado a ninguna actividad criminal, la junta de fideicomisarios de CUNY votó para aceptar felizmente el regalo.

El presidente de la Junta de Fideicomisarios de CUNY, William C. Thompson, dijo en la reunión del 13 de diciembre que era "absolutamente asombroso, 180.000 dólares en efectivo en una caja". Thompson le preguntó al canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, si era la primera vez que se hacía este tipo de donación.

"Claramente en una caja, creo que es una novedad", respondió Rodríguez. Otro miembro de la junta dijo que la escuela debería broncear la caja y colocarla en una vitrina.

Menon dijo que la generosa donación se utilizaría para financiar dos becas completas cada año durante los próximos 10 años.

"Ver el dinero fue un shock. Leer la carta realmente me hizo sentir orgulloso y feliz de pertenecer a esta institución, lo que realmente marcó una diferencia en la vida de esa persona", dijo Menon a CNN.