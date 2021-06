Procuradora James sigue sin ofrecer una fecha para la conclusión de la pesquisa sobre Cuomo

La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, sigue sin ofrecer una fecha para la conclusión de su pesquisa sobre una serie de acusaciones contra el gobernador Andrew Cuomo.

“No puedo darles una fecha sobre cuándo se concluirá”, dijo a los reporteros. "Concluirá cuando deba ser".

La fiscal general abrió en febrero su investigación después de que varias mujeres acusaron a Cuomo de acoso sexual.

James estuvo en Albany el jueves para anunciar una ofensiva contra los presuntos narcotraficantes que parecen estar detrás de gran parte de la violencia en la ciudad en los últimos meses. Fue la primera vez que respondió preguntas de la prensa del Capitolio desde que lanzó su investigación sobre Cuomo a principios de este año.

Se le preguntó si descartaría una candidatura a gobernador en 2022, cuando Cuomo, un compañero demócrata, podría postularse para un cuarto mandato. Nueva York no tiene límites de mandato para gobernadores.

"La política se detiene en la puerta de la oficina del fiscal general", dijo. "Estoy aquí para seguir la ley, estoy aquí para usar la ley como espada y escudo y para defender nuestra democracia. Eso es lo que hago todos los días en nombre de los residentes del estado de Nueva York".

Cuomo también enfrenta una investigación por parte del Comité Judicial de la Asamblea estatal, que ha comenzado a investigar artículos de juicio político basados ​​en algunas de las mismas acusaciones que James está investigando. James dijo que tenía "plena fe" en esa investigación, pero agregó que no se ha coordinado con los investigadores de la Asamblea. "No, no compartimos información", dijo. "Esa es una investigación separada de la Asamblea".

También dijo que no ha habido "coordinación ni comunicación" con los investigadores federales que también están investigando la administración de Cuomo.