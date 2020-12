Procuradora general de Nueva York advierte sobre estafas con vacuna contra el coronavirus

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, advirtió a los neoyorquinos sobre las estafas relacionadas con la vacuna contra el coronavirus.

En la actualidad, los residentes de hogares de ancianos, sus cuidadores y muchos trabajadores de la salud de primera línea están recibiendo la vacuna. La inmunización no estará disponible para el público en general durante varios meses más, dijo James.

De acuerdo con las pautas federales, la segunda fase ofrecerá la vacuna a los residentes de asilos de ancianos y el personal, además de otros trabajadores de la salud, seguido por trabajadores esenciales y finalmente a los miembros de la población en general.

James advirtió sobre los estafadores que ofrecen acceso a la vacuna por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto, o bien, aquellos que se hacen pasar por funcionarios de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso un Departamento de Salud local.

Tenga cuidado con cualquier persona que le llame o le envíe un correo electrónico con ofertas de una vacuna y no entregue su Número de Seguro Social, tarjeta de crédito personal o información de cuenta bancaria.

Un distribuidor legítimo de las vacunas, una compañía de atención médica o una compañía de seguros privada jamás solicitará esa información.

Si tiene seguro médico, no debería tener que pagar nada de su bolsillo para recibir la vacuna mientras la pandemia siga siendo una emergencia de salud pública. Si no tiene seguro médico, el proveedor solo puede cobrar una tarifa administrativa. Sin embargo, en muchos casos, es probable que no deba pagar esa tarifa.

Tampoco deberá pagar para poner su nombre en una lista para recibir la vacuna o para participar en un ensayo clínico de vacunas.

Si recibe un correo electrónico sobre una vacuna COVID-19 o un ensayo clínico, verifique el dominio de correo electrónico del remitente para asegurarse de que coincida con el sitio web de la organización legítima y tenga cuidado de hacer clic en cualquier hipervínculo o proporcionar un inicio de sesión o cualquier otra información personal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hasta ahora solo ha autorizado dos vacunas para uso de emergencia: la vacuna de Pfizer / BioNTech para su uso en personas mayores de 16 años y la de Moderna, autorizada para su uso en personas mayores de 18 años.