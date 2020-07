Procuradora de NY plantea quitar poder a De Blasio sobre el NYPD, alcalde se niega

El alcalde Bill de Blasio rechazó la propuesta de la procuradora general del estado, Letitia James, de anular gran parte de su control sobre la Policía de Nueva York.

La procuradora propuso una comisión independiente que contrate al comisionado de policía, apruebe el presupuesto del NYPD y supervise la contratación y el despido de oficiales de alto rango, poderes que en la actualidad están en manos del alcalde y su comisionado elegido.

"No creo que funcione. Creo que sería contraproducente”, dijo De Blasio en una conferencia de prensa el jueves.

El mandatario indicó que la estructura actual le otorga a él y al comisionado de policía la capacidad de realizar cambios rápidos, como la reciente decisión de disolver la unidad contra el crimen, en contraste con las agencias dirigidas por juntas o comisiones que se estancan en la burocracia.

“Mi responsabilidad es con la gente. Cuando se crea cualquier tipo de comisión, cuando se crea una difusión de responsabilidad, las cosas no funcionan. Lo hemos visto una y otra vez", dijo el alcalde. "Todos entendemos los problemas que vemos en cualquier agencia que no tiene un solo líder responsable. Así que creo que la propuesta simplemente no funcionará".

James emitió sus recomendaciones tras una investigación sobre cómo la policía manejó las protestas tras el asesinato de George Floyd, la cual incluye horas de testimonios de manifestantes que afirman haber sido atacados por oficiales. La pesquisa fue solicitada por el gobernador Andrew Cuomo.

De Blasio también expresó escepticismo sobre la propuesta de James de imponer a los oficiales el requisito de vivir en la ciudad para trabajar en el NYPD. En la actualidad, más de la mitad de la fuerza reside en los suburbios de la Gran Manzana.

"Muchos agentes de la policía de Nueva York que son personas de color viven en los suburbios por razones puramente económicas, porque no pueden encontrar suficientes viviendas asequibles aquí", dijo. “Deberíamos tener un debate público real al respecto. Pero debemos tener en cuenta que no es una ecuación tan fácil en la ciudad de Nueva York como lo es en muchos otros lugares debido al costo de la vivienda", indicó.