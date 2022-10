Primera tarea en el juicio de la Organización Trump: elegir un jurado neutral

NUEVA YORK -- La Organización de Donald Trump fue a juicio el lunes en un caso penal fiscal y la primera tarea que enfrenta la corte es grande: elegir un jurado de neoyorquinos que no tengan una opinión sólida sobre el expresidente.

Los fiscales de Manhattan señalan que la Organización Trump ayudó a los altos ejecutivos a evitar impuestos sobre la renta en beneficios laborales como apartamentos gratuitos y autos de lujo.

El propio Trump no está en juicio y no se espera que testifique. Pero el juez y los abogados en el caso probablemente buscarán mantener a las personas fuera del jurado si tienen sentimientos inquebrantables sobre el republicano, quien no es querido en su ciudad natal.

En las elecciones presidenciales de 2020, el 87 % de los votantes de Manhattan apoyaron al demócrata Joe Biden para la presidencia. Trump obtuvo el 12% de los votos.

“Creemos que será, probablemente, una buena semana sólida para la selección del jurado”, dijo uno de los abogados de la Organización Trump, William Brennan, cuando llegó al juzgado el lunes. ”Cuando lo resumes todo, es un caso de impuestos común y corriente. Y así es como deberían verlo”.

El juez Juan Manuel Merchan comenzó las cosas el lunes al traer a la sala del tribunal a 132 posibles miembros del jurado.

Todos se pusieron de pie, levantaron la mano derecha y prestaron juramento. Luego, el juez se dirigió a ellos durante más de 20 minutos, describiendo el caso y explicando que están buscando jurados imparciales que decidan únicamente sobre la base de la evidencia.

Merchan le dijo al jurado que el juicio duraría unas seis semanas y que durante el caso los jurados probablemente escucharían el nombre de Trump y los nombres de sus tres hijos mayores, Ivanka, Eric y Donald Trump Jr.

Se espera que el juicio se centre en las acciones y el testimonio del veterano ejecutivo de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien se declaró culpable en agosto de aceptar más de $ 1.7 millones en beneficios no gravados de la compañía.

Trump ha criticado la investigación como una "cacería de brujas política". Los abogados de la compañía han dicho que la Organización Trump siguió las reglas.

Si es declarada culpable, la compañía podría recibir una multa de más de $ 1 millón. Un veredicto de culpabilidad podría obstaculizar su capacidad para obtener préstamos y hacer negocios.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, heredó la acusación cuando asumió el cargo en enero. Bragg ha adoptado un enfoque cauteloso con Trump, negándose hasta ahora a presentar cargos contra él personalmente en lo que ahora es una investigación de tres años.

El proceso de selección del jurado podría demorar varios días, especialmente si las personas en el grupo expresan reservas sobre su capacidad para ser neutrales. Sin embargo, conseguir un panel con una mente abierta podría ser fundamental para evitar un juicio nulo.

En la primavera, otro juicio en un tribunal federal cercano terminó en un juicio nulo debido a las tensiones entre los miembros del jurado sobre las opiniones políticas. Ese caso involucró a asociados del exasesor de Trump, Steve Bannon, quienes fueron acusados ​​de defraudar a una organización benéfica fundada para ayudar a pagar un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Once miembros del jurado en ese caso enviaron una nota al juez pidiendo que otro miembro del jurado fuera removido porque esa persona había mostrado un sesgo antigubernamental y acusaba a todos los demás de ser liberales. El juez se negó y el jurado finalmente no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto.