Presupuesto aprobado en NY brinda alivio económico para inquilinos y caseros

NUEVA YORK – El presupuesto aprobado por el estado de Nueva York para el año fiscal 2022 incluye 2.4 mil millones de ayuda para los inquilinos y caseros que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, entre esos los inmigrantes indocumentados.

Esto hace parte del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, (ERAP, por sus siglas en inglés), de $ 2.4 mil millones para garantizar que los neoyorquinos puedan pagar el alquiler y permanecer estables en sus hogares, dijo el gobernador en un comunicado.

El programa apoyará a los hogares en mora de alquiler que han experimentado dificultades financieras, están en riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad en la vivienda y que ganan menos del 80 por ciento del ingreso medio del área.

El programa daría prioridad a las personas con los ingresos más bajos, los desempleados y otras poblaciones vulnerables. Los inquilinos en el programa también podrán recibir alivio por atrasos en los servicios públicos. El programa está financiado por $ 2.3 mil millones en recursos federales y $ 100 millones en recursos estatales para complementar el programa básico y apuntar a aquellos que enfrentan dificultades que de otra manera no podrían cumplir los criterios.

El nuevo fondo hace más fácil el procedimiento para poder beneficiarse, ya que no va a exigir tantos documentos y el pago de hará directamente al casero.

“Esta ayuda entregará hasta 12 meses de renta atrasada y 3 meses prospectivos, el dinero irá directamente al casero para pagar la renta y el casero al recibirlo tiene que estar comprometido a no hacer ningún tipo de desalojo por lo menos por un año”, dijo la asambleísta estatal Catalina Cruz.

Tanto inquilino como el casero pueden solicitar el fondo. Una vez el casero acepte la ayuda también tiene compromisos con el inquilino.

“Si el casero acepta los fondos tiene que hacerle un contrato por un año a ese inquilino y no le puede subir la renta por ese año”, dijo el activista Iván Contreras.

Según la propuesta de la Legislatura, durante los primeros 30 días, las solicitudes se procesarían en el siguiente orden de prioridad: solicitantes que ganen menos del 50 por ciento de AMI que también califiquen bajo una de las prioridades adicionales, todos los solicitantes que ganen menos del 50 por ciento de AMI, solicitantes que ganen hasta 80% de AMI que también califica bajo una de las prioridades adicionales y luego todos los solicitantes obtienen hasta un 80% de AMI. Después de treinta días, las solicitudes se procesarán por orden de llegada.

Su ingreso promedio (AMI) depende del tamaño de su familia y del lugar donde vive. Aquí puede mirar la tabla.

Tanto los propietarios como los inquilinos podrán presentar una solicitud, pero los inquilinos deberán dar su consentimiento antes de que se pueda emitir un pago en su nombre. Los beneficios incluirían hasta 12 meses de atrasos en el alquiler y los servicios públicos, con la posibilidad de tres meses adicionales de asistencia prospectiva para el alquiler para garantizar la estabilidad de la vivienda.

Para recibir los fondos, los propietarios deberán acordar no desalojar debido a un contrato de arrendamiento vencido o remanente de arrendamiento durante un año, renunciar a los cargos por pagos atrasados cubiertos por el programa y no aumentar el alquiler durante un año. Los inquilinos recibirían prueba de que el alquiler se pagó en su nombre o, en caso de que un propietario no respondiera, que se les retuvo un pago de reserva. Los inquilinos podrían usar prueba de que cumplen el criterio para protegerse contra acciones legales basadas en atrasos que hubieran sido cubiertos por el programa.

La solicitud estará disponible en varios idiomas, entre ellos el español. Los municipios crearían e implementarían una campaña de divulgación en todo el estado centrada en pequeños propietarios, comunidades afectadas de manera desproporcionada por COVID-19, veteranos, víctimas de violencia doméstica y personas con casos de desalojo pendientes. Aún no han dado a conocer los detalles de cuándo iniciaría.

Para información de los requisitos y cuándo podría empezar a tomar las solicitudes pueden visitar el siguiente sitio web de la organización Make the Road New York.