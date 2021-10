Préstamo condonable de hasta $100,000 para los compradores de casa en NYC

Presta atención si tu sueño ha sido comprar una casa, pero necesitas un impulso financiero para conseguirlo. El Programa de Asistencia para el Pago Inicial de HomeFirst ahora ofrece hasta $100,000 para ayudar a los residentes de la Ciudad de Nueva York de bajos ingresos que están en proceso de adquirir una vivienda por primera vez.

Pero lo bueno del programa no es solo la generosa ayuda, pues la ciudad podría perdonar el préstamos a ciertos beneficiarios bajo criterios específicos.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) de la ciudad anunció el pasado lunes la expansión del programa, que aumenta en más del doble la asistencia financiera disponible para los compradores de vivienda.

La expansión cumple con uno de los objetivos del plan de vivienda justa Where We Live NYC, cuya meta es aumentar la cantidad de viviendas asequibles disponibles para los neoyorquinos de bajos ingresos, en particular en vecindarios marginados.

La asistencia financiera de HomeFirst se puede utilizar para pagos iniciales o costos de cierre de compra de una casa para hasta cuatro familias dentro de los cinco condados. Los solicitantes deben ganar hasta el 80% del ingreso medio del área.

El programa está financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y es administrado por los Servicios de Vivienda Vecinal de la Ciudad de Nueva York (NHS).

Los participantes deben completar un curso de educación para compradores de vivienda y contribuir con ahorros propios para la compra, así como vivir en la casa durante 15 años para recibir todos los beneficios de la condonación de préstamos a través del programa.

Desde su lanzamiento en 2004, HomeFirst ha ayudado a más de 3,000 residentes en toda la ciudad a convertirse en propietarios de viviendas.

ACERCA DE HOMEFIRST

El Programa de asistencia para el pago inicial de HomeFirst ofrece a los compradores de vivienda calificados hasta $100,000 para el pago inicial o los costos de cierre de una casa de 1 a 4 familias, un condominio o una cooperativa en uno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva York.

REQUISITOS

Esta será la primera vez que adquiera una vivienda

Completar un curso de educación para compradores de vivienda impartido por una agencia de asesoramiento aprobada por HPD

Aportar sus propios ahorros para contribuir al pago inicial o los costos de cierre.

Cumplir con los requisitos de ingresos del programa

Hacer un pago inicial mínimo del 3% para la compra de la casa, y el 1% del depósito del contrato debe provenir de los fondos propios del comprador

Califican aquellos que buscan comprar una casa familiar de 1 a 4 unidades, un condominio o una cooperativa para la ocupación del propietario en uno de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York

Pasar una inspección de los Estándares de calidad de la vivienda (HQS) antes de la compra

Vivir en la casa durante al menos 10 años si el préstamo recibido es menor o igual a $40.000, o 15 años si el préstamo es mayor a $ 40,000

Tener un ingreso familiar máximo de hasta 80% AM

Abre aquí para verificar los ingresos.

PROCESO

Al completar con éxito la clase de Educación para Compradores de Vivienda, el comprador potencial recibirá un certificado que verifica que cumple los criterios para el préstamo condonable de hasta $100,000 para el pago inicial o los costos de cierre de una nueva casa. El certificado tiene una validez de seis meses, con un período de renovación posterior de seis meses. Después de recibir el certificado, los posibles compradores de vivienda pueden iniciar el proceso.

Paso 1: Presente el certificado a un prestamista participante para la aprobación previa de un préstamo hipotecario.

Paso 2: Después de recibir la aprobación previa de un prestamista participante, consulte a un profesional de bienes raíces acreditado para identificar una casa asequible.

Paso 3: Contrate a un abogado de bienes raíces.

Paso 4: Negocie un contrato de compraventa con el vendedor.

Abre aquí para ubicar en los cinco condados a las organizaciones que pueden ayudarte, además de que podrás obtener más información sobre el proceso.