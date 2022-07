Portal de NJ protegerá la información personal de funcionarios públicos bajo ley promulgada tras asesinato de hijo de jueza

En tan solo días Nueva Jersey pondrá a disponibilidad el portal en línea de la Ley de Daniel, o Daniel´s Law, para que los funcionarios públicos autorizados y agencias públicas soliciten la supresión de información personal específica en determinados registros y anuncios en la Internet.

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA) y la Oficina de Privacidad de la Información (OIP) anunciaron que el portal estará disponible el 12 de julio.

La Ley de Daniel, promulgada en respuesta a la trágica muerte de Daniel Anderl, hijo de la jueza Esther Salas y de Mark Anderl, prohíbe la divulgación de los datos del domicilio residencial de personas cubiertas por la ley («personas protegidas») en sitios web controlados por agencias gubernamentales estatales, en los condados y locales.

"No pasa ni un solo día en que no piense en mi hijo Daniel. Para mi esposo Mark y para mí, no hay nada que podamos hacer para traer a Daniel de vuelta. Sin embargo, si usted es una Persona Protegida, tiene una opción", dijo la jueza de distrito de los Estados Unidos, Esther Salas. "Ingrese al portal el 12 de julio, siga los pasos y solicite las garantías de la Ley de Daniel".

La colectividad de Personas Protegidas incluye a funcionarios judiciales, fiscales y miembros de las fuerzas del orden público, activos, no activos y jubilados, y familiares inmediatos que residen en el mismo domicilio.

A medida que las personas protegidas aguardan el lanzamiento del portal el 12 de julio, el DCA y la OIP sugieren establecer una cuenta en el sitio web MyNewJersey. Cuando el portal OIP esté disponible, utilizarán su conexión a MyNJ para poder tener acceso al portal. A pesar de que la mayoría de las personas protegidas activas ya tienen cuentas de acceso, ese no es el caso de quienes no están activos o que están jubilados.

La OIP fue establecida por el DCA bajo la Ley Pública 2021, c.371, firmada por el gobernador Murphy a principios de este año, para crear y administrar el proceso por el cual las personas autorizadas pueden registrarse para que su información del domicilio en calidad de persona protegida sea suprimida de determinados registros y anuncios en la Internet.

Se considera como persona autorizada a toda persona protegida (funcionarios judiciales activos, no activos y jubilados, fiscales y miembros del orden público), el representante del Tribunal Federal de Primera Instancia o del Servicio de Alguaciles, determinados individuos designados legalmente para actuar en nombre de una persona protegida, así como los padres o tutores legales de personas protegidas que sean menores de edad.

Los lineamientos de la OIP servirán para informar a las agencias gubernamentales estatales, del condado y locales acerca de los pasos que necesitan seguir para proteger la información personal de la solicitud de supresión, aprobada por la OIP, presentada por una persona protegida.

"La Ley de Daniel se ha convertido rápidamente en parte central de nuestro enfoque para asegurar que nuestros dedicados funcionarios públicos se sientan seguros y protegidos en sus hogares de personas que quieren tomar represalias o hacerles daño", dijo la vicegobernadora Sheila Oliver, quien es la comisionada del DCA. "Para llevar a cabo eficazmente su labor, los funcionarios públicos deben sentirse seguros. La OIP colabora estrechamente con nuestras agencias estatales y asociados para garantizar que este portal logre lo que se pretende: Proteger y salvar vidas".

La Ley de Daniel, firmada por el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, impone sanciones a cualquier persona que publique información de identificación personal, como direcciones o números de teléfono de jueces federales, estatales, del condado y municipales activos y anteriores y sus familiares, también como fiscales y agentes del orden.

Para obtener más información sobre la Oficina de Privacidad de la Información, visite: nj.gov/dca/oip/.