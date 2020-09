Por primera vez en meses, NYC prevé nuevo cierre a medida que aumentan los contagios

Lo que debes saber Por primera vez en su período de recuperación, es posible que la ciudad de Nueva York tenga que retroceder la reapertura en ciertos vecindarios para combatir las agrupaciones de contagios

El grupo más grande de cuatro vecindarios ha sido denominado "The Ocean Parkway Cluster"; Si no se logra ningún progreso en las tasas de positividad para el lunes por la noche, los negocios no esenciales podrían cerrarse junto con las guarderías

En algunos vecindarios, las tasas de positividad han alcanzado el 6 por ciento; cada vez más, más barrios parecen verse afectados por la propagación

NUEVA YORK — Los nuevos grupos de contagiados de COVID en Brooklyn y Queens han experimentado un crecimiento tan alarmante en la última semana, y nuevamente en los últimos días, que el departamento de salud dice que la reapertura de estos condados podría retroceder por primera vez en el período de recuperación de la ciudad si no mejora la situación. Por ende, el DOH estableció una fecha límite el lunes para eso.

"La reducción inmediata de actividades" se aplicaría solo a los códigos postales afectados, no a toda la ciudad, dijo el departamento de salud el jueves por la noche, y podría incluir prohibiciones de reuniones de 10 o más personas, multas por no portar mascarillas, cierres de escuelas privadas y centros de cuidado infantil y cerrar todos los negocios no esenciales nuevamente.

Esas acciones podrían comenzar a implementarse a partir del martes.

El aumento de casos positivos de COVID fue mayor en el área de Gravesend / Homecrest, donde la tasa de positividad alcanzó el 6 por ciento el jueves. Otras áreas problemáticas incluyen Midwood (4.95 por ciento), Edgemere / Far Rockaway (4.08 por ciento), Kew Gardens (3.99 por ciento), Borough Park (3.53 por ciento), Bensonhurst / Mapleton (3.16 por ciento), Sheepshead Bay (3.07 por ciento), Flatlands / Midwood (3,06 por ciento) y Williamsburg (1,67 por ciento).

Si bien algunas de esas áreas experimentaron ligeras disminuciones en las tasas de positividad desde la última actualización del departamento de salud a principios de esta semana (como Williamsburg, Bensonhurst y Borough Park), las otras han experimentado repuntes notables, y el grupo parece estar afectando a más vecindarios de los que había tenido. sido a principios de esta semana.

A partir del viernes, el departamento de salud llevará a cabo inspecciones periódicas de todas las escuelas no públicas dentro de los grupos y sus códigos postales adyacentes. Se está reforzando al personal para mejorar la aplicación del uso de mascarillas y el cumplimiento del distanciamiento social. Los agentes del alguacil y el NYPD continúan monitoreando el cumplimiento de las máscaras, que el departamento de salud dice que es "abrumadoramente bajo" en comparación con otras partes de la ciudad. También se han encontrado algunos problemas en las tiendas; esos están siendo revisados.

Otros esfuerzos de alcance para contener grupos que la ciudad advirtió que podrían evolucionar hacia una transmisión generalizada incluyen llamadas automáticas, correo directo, anuncios en periódicos, desinfectante de manos gratuito y distribución de mascarillas y pruebas y rastreo mejorados.

El repunte inicial ocurrió entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre, dijo el departamento. El recién denominado "Ocean Parkway Cluster" es un grupo de cuatro vecindarios que ha visto triplicarse las tasas de coronavirus durante ese período de siete semanas. A principios de esta semana, esas cuatro áreas representaron uno de cada cinco de todos los casos nuevos de COVID en toda la ciudad desde el sábado, aunque dado el crecimiento desde entonces, esa proporción probablemente sea más alta ahora.

En general, la tasa de infección de la ciudad de Nueva York es baja, con solo el 1.1 por ciento de más de 37,600 pruebas realizadas el miércoles dando resultados positivos, según los últimos datos publicados el jueves. Brooklyn tiene la tasa de positividad general más alta de los cinco condados (1,9 por ciento) y ha visto un aumento constante en los últimos días, del 1,4 por ciento el martes al 1,6 por ciento el miércoles y el 1,9 por ciento el jueves.

El alcalde Bill de Blasio advirtió que las reaperturas inminentes, como los comedores en interiores de los restaurantes, pueden reevaluarse si la tasa de infección en toda la ciudad llega al 2 por ciento, y si llega al 3 por ciento, eso podría justificar inmediatamente el cierre de escuelas. Pero ha dicho que cree que la ciudad puede cambiar el rumbo en estos vecindarios si el cumplimiento mejora de manera significativa e inmediata. De lo contrario, ha dicho que se deben emprender "acciones urgentes".

En todo el estado, la tasa de infección también sigue siendo baja. Ha estado al 1 por ciento o menos durante más de un mes. Pero hay claros signos de preocupación. El gobernador Andrew Cuomo dijo el jueves que está observando de cerca la ciudad de Nueva York, reconociendo el cúmulo de Brooklyn sin hacer sonar ninguna alarma importante, todavía. Dijo que Nueva York está bien por ahora.

Cuando se le preguntó el jueves si el estado se involucraría en algún esfuerzo de contención, Cuomo dijo que el estado solo interviene si el departamento de salud local "es impotente o incompetente". Reiteró que se esperan grupos, pero dijo que este, u otros, no afectarían la reapertura de las escuelas en todo el estado a menos que afecten la tasa de infección en todo el estado. Y si eso sucede, ya no es solo un grupo.

Cuomo también señala un aumento de nuevos casos de más del 15 por ciento en 10 días a nivel nacional como una razón para la vigilancia continua. Esta semana se agregaron cinco estados más a la lista de cuarentena triestatal en medio de los últimos aumentos nacionales, lo que eleva el número total de estados y territorios restringidos de EE. UU. A 35.

"Nueva York no será completamente segura hasta que los otros estados estén completamente seguros", dijo Cuomo el jueves.

A nivel nacional, el número de casos confirmados de COVID-19 en EE. UU. Ha superado los 7 millones y al menos 200,000 personas han muerto, según NBC News. Solo el estado de Nueva York ha confirmado casi medio millón de casos y más de 25.000 muertes confirmadas, aunque las autoridades coinciden en que miles más probablemente estén relacionadas con el virus.