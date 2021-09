Policía: trece personas hospitalizadas tras incidente químico en YMCA del condado de Westchester

NUEVA YORK - Más de una docena de personas fueron transportadas a hospitales el lunes en la mañana con síntomas respiratorios después de un incidente que involucró cloro y otra mezcla química en un YMCA del condado de Westchester, confirmó el Departamento de Bomberos de New Rochelle.

El informe del accidente en el YMCA de Weyman Avenue, que los funcionarios dicen que parece ser "accidental y no de naturaleza criminal", llegó alrededor de las 7:30 a. m. del lunes. Trece personas en total fueron trasladadas a hospitales, aunque los detalles sobre la gravedad de sus lesiones no fueron claros de inmediato. No estaba claro si todos eran adultos.

Tampoco estaba claro qué pudo haberse mezclado con el cloro, o cómo.

Los bomberos de New Rochelle dijeron que el lugar está "contenido" por el momento.

No se dispuso de otros detalles de inmediato.