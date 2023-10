Policía: Encuentran cuatro personas sin vida dentro de vivienda de Nueva Jersey

NUEVA JERSEY – Las autoridades investigan el hallazgo de cuatro personas muertas dentro de una vivienda de Plainsboro Township, Nueva Jersey.

Según el Departamento de la Policía de Plainsboro y la Fiscalía del condado de Middlesex el hallazgo ocurrió el miércoles cuando recibieron una llamada del 9-1-1, a eso de las 4:37 p. m., para ir a la casa ubicada en Titus Lane por preocupación del bienestar de los residentes. Cuando los uniformados llegaron encontraron a los 4 muertos dentro del lugar.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Una investigación inicial las autoridades determinaron que no hay peligro para la comunidad. No obstante, familiares compartieron con Telemundo 47 que la tragedia se trata de un asesinato-suicidio y dentro de la vivienda vivían dos adultos y dos niños involucrados. Sin embargo, está información no ha sido confirmada por la policía.

Si tiene alguna información las autoridades piden comunicarse al 609-799-2333 o al 732-745-8843.