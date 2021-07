Policía: conductor de la aplicación DoorDash manipula la comida del pedido de un oficial del NYPD

NUEVA YORK - En un video publicado en las redes sociales se muestra a un conductor de entrega de alimentos manipular la comida que había ordenado un oficial de policía de la Ciudad de Nueva York, y ahora ese conductor podría enfrentar cargos.

En el video, se ve al repartidor de comida de la aplicación DoorDash cuando pone una nota dentro de un recipiente de Chipotle con sus manos, lo que contamina la comida. La nota decía "Espero que…tenga un buen sabor", dando la impresión de que la comida también podría haber sido alterada de otras formas.

La Policía dijo que el incidente ocurrió entre las 2:00 p. m. y 3:00 p. m. del lunes. La comida fue llevada al oficial en el Cuartel 61 en Brooklyn y él la arrojó a la basura.

El video fue publicado en Facebook por un usuario llamado So Certified. En la sección de comentarios, afirmó haber sido quien puso la nota en la comida y afirmó: "Este es un anuncio público de Facebook, yo no hago eso con la comida de la gente así no más…esto fue personal. Estamos en guerra".

En respuesta al incidente, DoorDash dijo en un comunicado a nuestra cadena hermana NBC New York: "Este comportamiento es absolutamente inaceptable y no tiene cabida en nuestra comunidad. Nos tomamos la confianza y el respeto de los comerciantes, clientes y conductores muy en serio. Hemos desactivado al conductor y nos hemos comunicado con el cliente involucrado".

Chipotle dijo en un comunicado que las acciones del conductor eran "imperdonables" y se han asegurado de que el socio de entrega desactivó la cuenta.

La Policía ahora está buscando al conductor. Si pueden localizarlo, podrían arrestarlo y acusarlo de poner en peligro imprudente, que es un delito grave.