Policía: Adolescente muere a tiros cerca de su casa en El Bronx

NUEVA YORK -- Un adolescente fue asesinado a tiros en una cuadra de El Bronx el domingo por la noche y fue la víctima más reciente de la violencia con armas de fuego en la Ciudad de Nueva York. Esto luego de una serie de otras balaceras que ocurrieron el fin de semana en ese condado y que resultaron con personas heridas.

Los oficiales que respondieron a las llamadas de disparos en Beekman Avenue, en el vecindario de Mott Haven, encontraron a Jordany Mercedes, de 17 años, desangrándose en la misma cuadra que él llama hogar, dijeron funcionarios de la Policía de Nueva York. Un disparo en el pecho, que perforó el pulmón del adolescente, terminó con su vida, dijo un alto funcionario a nuestra cadena hermana News 4.

Los vecinos le dijeron a la policía que se escucharon al menos dos disparos alrededor de las 6:00 p. m., pero pocos se acercaron después de haber presenciado el tiroteo.

“Estaba sentado allí cuando escuché los disparos. No me moví porque no quería salir lastimado, las balas no tienen nombre. Y luego escuché a alguien gritar y gritar y todos corrieron por la cuadra", dijo Celia Albergotti.

Los detectives todavía estaban buscando un motivo al final del fin de semana, pero creen que la violencia con armas de fuego siguió a una discusión entre el joven de 17 años y al menos otra persona.

El video recuperado por los investigadores parece mostrar a un grupo de hombres no identificados reunidos junto a una caja eléctrica cuando Mercedes se acerca desde el otro lado de la calle, dijo el alto funcionario. Un miembro del grupo se acerca y se encuentra con la víctima en medio de la calle donde parecen discutir, según las imágenes. Entonces Mercedes cae al suelo.

El adolescente fue declarado muerto en el Hospital Lincoln 30 minutos después.

Las autoridades indican que el menor no tenía antecedentes criminales y no está claro si era el blanco de la balacera.

Los cinco miembros del grupo huyeron a pie hacia el norte, hacia Oak Terrace, dijo el alto funcionario. El domingo por la noche, la policía dijo que el grupo había huido y llevaban pasamontañas.

Se recuperaron dos casquillos de bala en el lugar de los hechos en las horas posteriores al tiroteo, pero los investigadores aún no habían encontrado el arma homicida ni detenido a ningún sospechoso.

El incidente fue parte de 24 horas sangrientas en dos condados de la ciudad. Los informes de la Policía de Nueva York contaron al menos nueve víctimas de violencia con armas de fuego entre Brooklyn y El Bronx desde el sábado por la noche.

A unas cuadras de donde el joven de 17 años fue asesinado a tiros, la policía dijo que un hombre luchaba por su vida después de recibir un disparo en la cabeza mientras estaba sentado dentro de una grúa. Un hombre en una motocicleta presuntamente se acercó al camión y abrió fuego alrededor de la 1:00 a.m. del domingo, según la policía.

Si tiene información puede llamar confidencialmente a las autoridades al 1-888-57-PISTA.