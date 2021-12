¿Planeas obsequiar una tarjeta de regalo? Conoce las protecciones y garantías por ley

Ya sea que detestas acudir a los centros comerciales abarrotados o prefieres esperar hasta el último minuto para decidir qué obsequiar a tus seres amados y amigos, una tarjeta de regalo puede ser perfecta para cualquier persona en su lista de compras navideñas. Y si optas por seguir ese camino para los obsequios este año, no estás solo.

Un informe reciente de Blackhawk Network, un proveedor de pagos global, predijo que el 45 por ciento del gasto de las vacaciones se destinará a tarjetas de regalo, un aumento del 27 por ciento en comparación con 2020. Dada la volatilidad de la cadena de suministro y la escasez de inventario resultante y los retrasos en los envíos, no es sorpresa que cada vez más personas estén recurriendo a las tarjetas de regalo para hacer sus compras este año.

La División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York (DCP) dio a conocer el viernes valiosos consejos para informar y capacitar a los consumidores que compran tarjetas de regalo y certificados de regalo en esta temporada navideña. Las tarjetas de regalo son cada vez más populares, por lo que es importante que los consumidores comprendan las trampas que rodean a las tarjetas de regalo para evitar estafas.

“La conveniencia de las tarjetas de regalo las convierte en una opción muy popular para dar y recibir durante la temporada navideña”, dijo el secretario interino de Estado, Robert J. Rodríguez. "Si las tarjetas de regalo están en su lista de compras navideñas, la División de Protección al Consumidor lo alienta a conocer sus derechos cuando se trata de adquirirlas y usarlas para comprar bienes".

En Nueva York, los consumidores que compran y usan tarjetas de regalo tienen protección. La ley actual establece que ninguna tarjeta de regalo puede caducar antes de cinco años a partir de la fecha de compra y requiere que las empresas publiquen en un lugar destacado los "Términos y condiciones" que se aplican a sus tarjetas de regalo, incluido el procedimiento para reemplazar una tarjeta faltante.

A continuación, se muestran algunos consejos que los consumidores deben tener en cuenta al comprar y usar tarjetas de regalo en esta temporada navideña:

• Investigue a los minoristas antes de comprar. Verificar la legitimidad del vendedor. Revise reseñas y artículos.

• Revise el empaque. Al comprar una tarjeta de regalo, los consumidores deben asegurarse de que el empaque y los sellos de seguridad estén intactos.

• Tenga cuidado con terceros. Los consumidores deben tener cuidado al comprar tarjetas de regalo de terceros o subastas en línea, ya que puede ser difícil verificar el monto en dólares restante.

• Revise los términos y condiciones. Los consumidores siempre deben revisar los términos y condiciones y verificar si hay tarifas ocultas o restricciones en el uso de la tarjeta de regalo. No se pueden imponer "Cargos por inactividad" por no uso si la tarjeta se usa dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, y dichos cargos deben eximirse si el titular de la tarjeta la usa dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra.

• Consulte el sitio de fondos no reclamados para ver si hay tarjetas de regalo no utilizadas. Las empresas deben transferir los fondos no cobrados de las tarjetas de regalo al Contralor del Estado a nombre del comprador. La Oficina del Contralor del Estado del Estado de Nueva York tiene un proceso de solicitud en el que los consumidores pueden buscar para ver qué fondos pueden estar disponibles para ellos.

• Tenga cuidado con los estafadores. Los estafadores pueden intentar obtener tarjetas de regalo de los consumidores. Los consumidores deben tener especial cuidado con las personas que llaman que afirman ser del gobierno o de una empresa de servicios públicos que dicen que una factura vencida o una deuda federal se pueden pagar con una tarjeta de regalo.

• Haga un seguimiento de las tarjetas de regalo no utilizadas en caso de quiebra. Si una empresa se encuentra actualmente en quiebra, los consumidores pueden presentar una reclamación contra la empresa por el monto de la tarjeta de regalo. Si una empresa está fuera del negocio o completó su declaración de quiebra, los fondos también pueden estar disponibles con el Contralor del Estado.

Además, un dato interesante a considerar es una encuesta reciente de Consumer Reports a 2,184 adultos estadounidenses realizada en julio sobre las expectativas de compras navideñas de las personas este año encontró que el 41 por ciento de los estadounidenses en realidad preferiría recibir una tarjeta de regalo que un artículo real como regalo. Esto se compara con solo el 15 por ciento que prefería los regalos, y un enorme 44 por ciento dijo que no tenía ninguna preferencia. Por lo tanto, una tarjeta de regalo es una opción relativamente segura si no tiene tiempo para encontrar un regalo o simplemente no está seguro de qué regalarle a alguien este año.

Según la encuesta de CR, más de la mitad de los estadounidenses tienen al menos una tarjeta de regalo sin usar o parcialmente usada. Por lo tanto, si recibe tarjetas de regalo para alguien de su lista, tenga en cuenta la probabilidad de que las use. Si no está seguro de dónde les gusta comprar, por ejemplo, es posible que desee elegir un minorista que tenga una amplia variedad de artículos o una tarjeta de "efectivo" que puedan usar prácticamente en cualquier lugar.

