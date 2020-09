Plan de ‘estabilización y recuperación’ de Cuomo para NYC incluye Guardia Nacional

NUEVA YORK — Niños en escuelas, calles seguras y limpias y negocios que reabren sus puertas, todo es parte de los planes del gobernador Andrew Cuomo para volver a encarrilar a la ciudad de Nueva York después de que el COVID-19 descarrilara.

A pesar de que el estado (y especialmente algunas áreas de la ciudad) todavía están lidiando con grandes preocupaciones por el coronavirus ya que algunos números van en la dirección equivocada, Cuomo anunció el martes cómo tiene la intención de volver a poner en pie a la ciudad.

En lo que llamó un "Programa de Estabilización y Recuperación de la Ciudad de Nueva York", Cuomo dijo que hay cinco pilares en los que enfocarse: escuelas, crimen, recuperación económica, mantener la ciudad limpia y llevar a las personas sin hogar a refugios.

Para las escuelas, Cuomo dijo que el objetivo principal es mantener a los estudiantes sanos y seguros mientras regresan a las aulas por primera vez desde marzo. Aseguró a los padres que, si bien parece que la mayoría de la gente quiere que los niños regresen a la escuela, el estado no dudará en cerrar una escuela, o todas las escuelas, si los números aumentan o si las escuelas no informan los datos de las pruebas.

"Si las escuelas no son seguras, no voy a permitir que operen", dijo Cuomo. "¿Enviaría a mi hijo sabiendo los hechos que yo sé? Ese es mi punto de decisión".

Si los datos lo justifican, Cuomo dijo que podría cerrar cualquier escuela en el estado.

En lo que respecta al crimen, Cuomo lo expresó sin rodeos: "Los neoyorquinos deben preocuparse por el crimen … La negación no es una opción".

Citando el pico aún continuo en la violencia con armas de fuego que comenzó durante el verano, así como las crecientes tensiones entre la policía y las comunidades en general en el condado, Cuomo dijo que se deben hacer grandes arreglos en el NYPD y las estrategias policiales en general, como más -Equipos de respuesta facetados.

"¿Por qué cada respuesta al 911 es una persona con un arma? ¿Qué tal si se trata de un problema de abuso de sustancias, problemas de salud mental, por qué siempre un arma? Preguntó Cuomo." Cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo parece un clavo . Esa es su única solución a ese problema ".

En lo que dijo que debería ser un rediseño de la seguridad pública, todas las jurisdicciones en todo el estado deben reevaluar su vigilancia para abril de 2021, o corren el riesgo de perder fondos estatales. Cuomo dijo que la ciudad aún no ha comenzado a hacer ajustes o planes para cambiar.

En cuanto a la recuperación económica, el gobernador dijo que la atención se centraría en la estabilización inicial antes de pasar finalmente a ideas destinadas a la prosperidad a largo plazo. El mayor obstáculo en ese sentido sigue siendo obtener fondos federales para los gobiernos estatales y locales, algo que la administración Trump no parecía estar ansiosa por hacer, pero Cuomo expresó su esperanza de que si el candidato demócrata Joe Biden ganara las elecciones, sería una historia diferente.

Cuomo también fue muy directo sobre lo que él ve como el problema de la ciudad con la limpieza en las calles, y dijo que había estado recibiendo quejas con respecto al saneamiento.

"La basura se acumula, literalmente, la gente dice que hay un ambiente oloroso debido a la basura que se acumula", dijo Cuomo. "No sé qué está pasando en la ciudad de Nueva York. Si no pueden hacerlo, me he ofrecido a enviar a la Guardia Nacional para ayudar a recoger la basura. Esta es una pandemia de salud pública. La limpieza importa".

Partiendo de la limpieza de la ciudad, Cuomo también dijo que el problema de la falta de vivienda aún debe abordarse. Presionó la reapertura de los refugios que habían sido cerrados para evitar que el COVID se propagara rápidamente entre los residentes que se quedarían en lugares cerrados, y agregó que hacerles la prueba y el tratamiento "debería haberse hecho hace mucho tiempo.

"La falta de vivienda es ahora un problema de salud pública. Si hay una persona sin hogar en la esquina, ahora es un problema de salud pública para ellos y los que están en la esquina", dijo Cuomo, y agregó que hay 130 refugios para adultos que su administración estaba poniendo en marcha. sobre cómo operar. Dijo que las soluciones eran de "sentido común".

Cuomo dijo que el razonamiento detrás del plan es el comprensiblemente "alto nivel de ansiedad" en la ciudad, y dijo que actuar para mejorar las cosas puede ayudar a la gente a sentirse más normal. Dijo que no estaba seguro de cuántos de los cambios podrían permanecer permanentes.

"La acción alivia la ansiedad, cuando la gente sabe que se está tomando una acción inteligente, comienza a pensar de manera más lógica", dijo Cuomo.

El plan del gobernador para la ciudad de Nueva York se produjo menos de una semana después de que De Blasio presentara su propia agenda de recuperación para los cinco condados, una que se centra en el progreso sostenido del COVID-19, la inversión en investigación de salud pública, la creación de nuevos empleos para mejorar la salud pública y mejorar al servicio de los históricamente desatendidos.