Aumentan los llamados de renuncia del alcalde Eric Adams en medio de protestas

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se reunió el domingo con al menos tres vicealcaldes que han expresado su intención de renunciar a su administración.

La reunión en Zoom, según dos fuentes familiarizadas con el tema, tenía como objetivo convencer a los principales asesores de que retrasaran cualquier decisión final o divulgación pública de un plan de salida, lo que podría desestabilizar aún más la capacidad del alcalde para mantenerse en el cargo en medio de crecientes llamados a dimitir.

Una portavoz del alcalde, Kayla Mamelak, dijo que ningún vicealcalde ha presentado su renuncia.

Pero al menos tres de los vicealcaldes que asistieron a la reunión del domingo, la primera vicealcaldesa Maria Torres Springer, la vicealcaldesa de Operaciones Meera Joshi y la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos Anne Williams Isom ya le habían dicho al alcalde su intención de dimitir durante una reunión en persona en Gracie Mansion el viernes, según una fuente con conocimiento. Los tres vicealcaldes no han hecho comentarios.

Los principales asesores expresaron su preocupación por su capacidad para servir en la administración del alcalde después de una controvertida medida del Departamento de Justicia de Trump para dejar de lado temporalmente los cargos penales contra Adams.

Un cuarto vicealcalde, Chauncey Parker, que supervisa la seguridad pública, le comunicó a la oficina del alcalde su deseo de irse y también estuvo presente en la llamada del domingo, según una fuente familiarizada con el asunto.

Nuestra cadena hermana NBC New York no pudo comunicarse con Parker para obtener comentarios y no se respondió de inmediato un mensaje de voz. El portavoz del alcalde se negó a hacer más comentarios.

Una fuente cercana al alcalde dijo que las renuncias estaban en suspenso después de una productiva reunión del domingo y, a la espera de posibles novedades judiciales esta semana, la fuente dijo que no era inminente la salida masiva de los cargos.

Sin embargo, otra fuente familiarizada con las conversaciones de los vicealcaldes dijo que los tres vicealcaldes que le comunicaron a Adams el viernes su intención de renunciar dejaron en claro nuevamente en la llamada del domingo que seguían teniendo la intención de irse a fines de marzo.

Protestas y petición de renuncia

Este lunes se realizó una manifestación frente a la Alcaldía en la que pedían al alcalde Eric Adams que abandone el cargo Esto se da un día después de que cientos de neoyorquinos protestaron en el Bajo Manhattan pidiendo a la gobernadora Hochul la destitución del alcalde Eric Adams. Alegaron que a cambio de qué retiraran los cargos federales en su contra por corrupción, Adams aceptó hacer cumplir la agenda anti-inmigrante de deportaciones del presidente Trump.

Mientras tanto, Adams respondió a los pedidos de renuncia desde el púlpito en una iglesia de Queens el domingo, donde dijo que no iba de dejar su cargo.

Los pedidos de rneuncia se incrementaron luego de que Adams y el zar de la frontera Tom Homan se reunieron la semana pasada y acordaron colaborar en una ofensiva contra la inmigración ilegal, incluyendo dar acceso a agentes de ICE a la prisión de Rikers Island. Sin embargo, negaron cualquier pacto secreto en relación al retiro de los cargos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró este viernes que "nunca" prometió nada a la Casa Blanca a cambio de poner fin a su caso federal por corrupción, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenara a los fiscales que desestimaran los cargos que enfrenta.

"Nunca ofrecí, ni nadie ofreció en mi nombre, ningún intercambio de mi autoridad como su alcalde para poner fin a mi caso. Nunca", aseguró en un comunicado.

El Departamento de Justicia interpuso el viernes la moción para hacer efectiva la retirada de cargos contra Adams tras una oleada de renuncias en la Fiscalía de Manhattan, un total de siete, en protesta por esa orden, y encabezadas por la fiscal interina Danielle Sassoon y el fiscal adjunto Hagan Scotten.

La gobernadora Kathy Hochul ha calificado las acusaciones contra Adams de "extremadamente preocupantes", pero aún no ha declarado si usará su poder para removerlo del cargo.