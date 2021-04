Piden aliviar las restricciones para las bodas en Nueva York

NUEVA YORK - Las parejas que buscan celebrar sus bodas con ceremonias grandes en Nueva York todavía tienen que seguir algunas restricciones exigentes relacionadas al COVID-19, pero funcionarios y líderes de la industria piensan que algunas de esas normas parecen ser arbitrarias y piden cambios.

Legisladores, junto a futuras novias y miembros de la industria de las bodas, instaron al gobernador Andrew Cuomo a aliviar algunas de las restricciones, como eliminar las pruebas de COVID-19, aumentar la capacidad y eliminar las plazas con distanciamiento físico para bailar.

"Levanten estas restricciones poco científicas y ridículas para que nuestras novias puedan disfrutar de uno de los días más importantes de sus vidas", dijo la asambleísta Jodi Giglio, republicana de Long Island.

Para algunos, la tarea más onerosa es asegurarse de que los invitados a las fiestas con más de 100 personas tengan una prueba de COVID-19 negativa o un comprobante de vacunación.

"Si no tienes que hacerte la prueba si tienes hasta 100 invitados, pero una vez que tienes 101 invitados tienes que hacerte la prueba, no hay ciencia en eso", dijo Giglio.

Sarah Engler está planeando una boda en julio y actualmente está estresada por limitar la lista de invitados mientras busca la manera de cómo hacer que todos se realicen la prueba de COVID-19.

"Como sabemos, obtener una prueba de COVID-19 y obtener un resultado rápidamente es más fácil de decir que de hacer", dijo Engler.

El aumento de los límites de capacidad podría tener una gran diferencia en los lugares listos para albergar fiestas para grupos de varios cientos de personas.

"No es gratis para todos, no estamos pidiendo que las bodas regresen a donde estaban", dijo Heather Cunningham, de The Brides of Long Island.

El grupo dijo que seguirá siendo importante controlar las temperaturas y que los invitados usen mascarillas cuando estén lejos de sus mesas.

Brittany Burton se casará en septiembre y tratará de reducir su lista de invitados de 200.

"Es vital que simplifiquemos estos mandatos para que las novias, los novios, los invitados y las empresas puedan aliviar la confusión, asegurar el cumplimiento y volver a celebrar el amor de forma segura", dijo Burton.