Personas de 50 años ya son elegibles para la vacuna en NY; NJ pausa sus reaperturas por casos de COVID-19

Lo que debes saber Cuando los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York regresen a clases el lunes, el alcalde Bill de Blasio dijo que las familias que optaron por no participar en el aprendizaje en persona tendrán la oportunidad de cambiar de opinión esta semana

Las zonas de conglomerados en los cinco condados se eliminaron el lunes y se reanudaron las clases de fitness en interiores; los límites de reuniones residenciales en todo el estado aumentan de 10 personas en cualquier espacio a 25 personas al aire libre

El primer caso de una variante de COVID-19 conocida como variante brasileña ha sido confirmado en Nueva York. El paciente es un residente de Brooklyn de unos 90 años que no ha viajado recientemente

NUEVA YORK - Después de una gran semana de reapertura para restaurantes y negocios en el área triestatal, el lunes se está dando otro gran paso en la recuperación de la pandemia en la ciudad de Nueva York, incluso en medio del descubrimiento del primer caso local de la variante brasileña de COVID-19.

Uno de esos pasos es ampliar la elegibilidad para vacunas a otra franja de neoyorquinos. Las personas de 50 años o más serán elegibles para el COVID-19 a partir del martes por la mañana, dijo el lunes el gobernador Andrew Cuomo desde Mount Vernon. Aún no está claro cuántos neoyorquinos adicionales se sumarán a los 12 millones de personas que se estima que ya están aprobadas para recibir su primera dosis.

La afluencia de elegibilidad podría atraer a millones más al grupo que ya está formado por personas de 60 años o más, personas con problemas de salud subyacentes y ciertos trabajadores esenciales y de primera línea. Cuomo dijo que el aumento en la elegibilidad se produce cuando los federales planean aumentar el suministro de vacunas, y cuando lo hagan, quiere que el estado esté listo.

“Tendremos suficiente vacuna para vacunar a la gente”, dijo Cuomo. "Tenemos que asegurarnos de tener la capacidad y la voluntad de vacunarnos".

La última expansión de la elegibilidad se produce en el primer aniversario de la orden de "PAUSA" de Nueva York que cerró el estado cuando los líderes gubernamentales se apresuraron a responder a la creciente crisis. Un año después, el estado continúa con la construcción de sitios de vacunación mientras reabre sectores adicionales de la economía, algunos que han permanecido cerrados desde el 22 de marzo de 2020.

Pero Nueva Jersey está adoptando un enfoque más lento a medida que los casos per cápita aumentan a un máximo nacional, y el gobernador Phil Murphy dice que es poco probable que se produzcan más reaperturas en el corto plazo. Nueva Jersey tiene el tercer promedio más alto de casos nuevos diarios en el país, pero es, con mucho, el más alto en términos de casos nuevos por cada 100,000 residentes. El estado ha visto un aumento del ocho por ciento en nuevas infecciones desde hace solo una semana, y un aumento del 24 por ciento en comparación con este momento en febrero.

"Supongo que no abriremos más capacidades durante algún tiempo debido a la carga de casos", dijo Murphy en una entrevista con CNN el lunes por la mañana, incluso cuando dijo que el objetivo del estado es lograr que el 85 por ciento de los estudiantes regresen a la escuela. escuelas para el aprendizaje en persona al final de este año escolar.

Es posible que Murphy no esté planeando reabrir más la economía, pero está permitiendo más visitas a centros de atención a largo plazo y hogares de ancianos. Según la nueva guía federal, el Departamento de Salud de Nueva Jersey permite visitas en persona, independientemente del estado de vacunación. Sin embargo, existen salvedades, entre las que se incluye que la propagación debe ser baja en la región donde se encuentra la instalación.

"En todos los casos, todos, residentes y visitantes, deben usar máscaras faciales", dijo Murphy. "Si tiene dificultades con las visitas, comuníquese con la Oficina del Ombudsman de Atención a Largo Plazo: 877-582-6995 o http://nj.gov/ooie". Las visitas al aire libre siguen siendo una opción.

Sin embargo, incluso cuando Nueva Jersey se desacelera, la ciudad de Nueva York acelera en sus avances. La ciudad, vecina inmediata del Estado Jardín, ocupa el segundo lugar en el país en nuevos casos de virus por cada 100,000 habitantes. Con la explosión de variantes en la ciudad, el alcalde Bill de Blasio comparte la preocupación con Murphy por reabrir demasiado, demasiado pronto.

"Creo que es hora de reevaluar con seguridad. Un buen ejemplo es el comedor interior. La ciudad ahora está subiendo al 50 por ciento, ciertamente tenemos que detenernos allí, esa sería mi opinión firme mientras vemos qué sucede con estas variantes la situación general ", dijo De Blasio el lunes.

Las escuelas secundarias públicas de la ciudad reabrieron el lunes. Se reanudaron las clases de gimnasia en interiores, con una capacidad limitada al 33 por ciento y los horarios de las clases espaciados para garantizar que haya tiempo para la limpieza. Aumentan los límites de recolección al aire libre. Zonas de racimo eliminadas. Todo está sucediendo el lunes y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que hay más reaperturas en los próximos días.

Si bien citó el aumento del despliegue de vacunas y las cifras más bajas de hospitalización desde el aumento posterior a las vacaciones, Cuomo también advirtió que la variante brasileña "debería ser motivo de preocupación para los neoyorquinos". Se cree que esa variante en particular es más contagiosa y algo más resistente a los anticuerpos en personas que han tenido COVID anteriormente.

"Estamos en una carrera para vacunar a la mayor cantidad posible de neoyorquinos antes de que las variantes puedan interrumpir el progreso que hemos logrado, pero la tasa de infección también es una función de nuestras acciones", dijo el gobernador en un comunicado de prensa el domingo. .

Las tasas de infección más bajas han llevado a Cuomo a eliminar la estrategia de zonas de clúster que implementó el año pasado para contener los casos de coronavirus que aumentaron en algunos vecindarios. A partir del lunes, se levantarán las restricciones de zona en Washington Heights, El Bronx, Queens y Newburgh. Fueron las únicas áreas que quedaron después de que Cuomo borró más de dos docenas de zonas existentes en todo el estado a fines de enero.

Meses después de que el aumento posterior a las vacaciones obligó a los estudiantes a volver al aprendizaje remoto, los estudiantes de las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York regresan al aprendizaje en persona el lunes. La mayoría de los estudiantes seguirán aprendiendo desde casa porque optaron por no participar en el aprendizaje en persona a principios de noviembre, cuando los casos de virus aún eran altos, pero eso pronto podría cambiar con otra oportunidad para que las familias cambien de opinión.

De aquellos que optan por volver al aprendizaje en persona, los niños de la escuela primaria pueden hacerlo en abril. No se ha dicho cuándo se les permitirá regresar a los estudiantes mayores.

El alcalde Bill de Blasio anunció que la nueva ventana para elegir la escuela en persona abre el miércoles 24 de marzo y permanecerá abierta hasta el 7 de abril. Los regresos al salón de clases comenzarían con los niños en edad preescolar y los estudiantes de la escuela primaria mientras los administradores trabajan para coordinar un regreso seguro en el futuro. para los niveles de grado superiores, dijo.

"Qué buen sentimiento, qué buena señal, qué señal de esperanza sobre nuestro futuro", dijo el alcalde, que dio la bienvenida a los estudiantes el lunes por la mañana en una escuela del Bronx, sobre la reapertura de 488 escuelas secundarias para la instrucción en persona.

Aproximadamente el 70 por ciento de los más de 1 millón de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York han optado por aprender en línea, según el Departamento de Educación. Si bien no está claro cuántos se inscribirán para regresar a las aulas físicas durante los últimos tres meses del año escolar, el alcalde sugirió que “muchos padres han estado clamando por esa oportunidad”.

El regreso de los estudiantes mayores se produce cuando las autoridades federales facilitaron recientemente su orientación sobre cuántos niños pueden caber de manera segura en un aula. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el viernes que los estudiantes pueden sentarse con seguridad a 3 pies de distancia en el aula si usan máscaras. La agencia pidió previamente 6 pies de distancia. Las escuelas de todo el país tuvieron que quitar los escritorios y escalonar los horarios para cumplir con ese estándar.

Los estudiantes aún deben mantenerse a la distancia habitual de 6 pies entre sí en eventos deportivos, asambleas, almuerzos o prácticas de coro, dijo el CDC. Departamento de Educación de la ciudad

La Federación Unida de Maestros (UFT, por sus siglas en inglés) dijo que sería "extremadamente complicado implementar un plan de este tipo en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York" en un correo electrónico enviado a los miembros antes del anuncio de De Blasio.

"Esperaremos a que el estado de Nueva York intervenga", dijo la UFT.

La administración De Blasio también ha planteado preocupaciones similares al estado sobre la reapertura de las clases de fitness bajo techo en la ciudad de Nueva York. Los gimnasios ya habían reabierto en los cinco condados, pero las clases bajo techo estaban fuera de la mesa hasta el lunes.

Los periodistas le habían preguntado a De Blasio sobre la reapertura de las clases de fitness grupales bajo techo solo un día antes del anuncio de Cuomo de su regreso. Él y sus asesores de salud dijeron que la ciudad no estaba preparada y dijeron que esas clases traen "vulnerabilidades particulares".

"Me preocupa que nuestro equipo de atención médica haya dicho muy claramente que esto no es lo que habrían hecho y que al estado simplemente no le importa. Haremos todo lo posible para implementar esta regla de manera segura porque el estado tiene las correcto hacerlo, pero no es lo que hubiéramos hecho ", dijo De Blasio la semana pasada.

También el lunes, los límites de reuniones residenciales en todo el estado aumentaron de 10 personas en cualquier espacio a 25 personas al aire libre (el límite interior permanece). Los límites de reuniones sociales pueden ascender a 100 personas en el interior y 200 al aire libre, en comparación con el límite de 50 personas actualmente en vigor.

Además de las tasas de infección más bajas, Cuomo dice que el aumento del suministro de vacunas también ha fortalecido el esfuerzo de reapertura, así como el lanzamiento de la vacunación en sí. Los neoyorquinos experimentaron una gran frustración al reservar sus citas para la vacuna COVID-19 (si es que pudieron reservar una) hace solo unas semanas.

Cuomo anunció un ligero cambio en las reglas de vacunación del estado el domingo. Las farmacias, a las que anteriormente se les permitía administrar vacunas solo a personas mayores de 60 años y maestros, ahora pueden vacunar a las personas menores de 60 años que califican para las vacunas debido a ciertas condiciones de salud.

Con el anuncio del jueves de Cuomo de una nueva ronda de reaperturas y una reciente expansión de la elegibilidad para vacunas, más residentes de Nueva York están tratando de vacunarse. Las más de 2,600 farmacias en todo el estado pueden ser el camino más conveniente para la vacunación para muchos neoyorquinos.

Hasta el lunes, el 26.1 por ciento de los neoyorquinos ha recibido al menos una dosis de vacuna desde que comenzó el esfuerzo de vacunación del estado, y el 13.4 por ciento ha sido completamente vacunado.

Pero no es una carrera fácil hacia la línea de meta, como lo demuestra la presencia nueva y creciente de variantes de COVID-19. Funcionarios de salud estatales confirmaron el sábado la llegada de una cepa relacionada con Brasil en un paciente anciano de Brooklyn sin antecedentes de viajes. Como muchas variantes anteriores, es probable que el primer caso confirmado no sea el único en el área.

El Dr. Dave Chokshi, comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, y otros funcionarios revelaron la semana pasada un informe preliminar en profundidad sobre la presencia de variantes en los cinco condados. Encontró que dos variantes, una en el Reino Unido y otra que se originó por primera vez en Washington Heights de Manhattan, representaron el 51 por ciento de todos los casos actuales en toda la ciudad.

En particular, Chokshi y el Dr. Jay Varma, asesor principal de salud pública de la oficina del alcalde, dijeron que las dos variantes principales en la ciudad de Nueva York solo parecían tener niveles elevados de infecciosidad, no un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte.

"No hay cambios en nuestras recomendaciones para las personas con respecto a las nuevas variantes. Las mismas cosas que funcionan para las cepas regulares de COVID también funcionarán contra las variantes en este momento; eso significa mantener la distancia, lavarse las manos, usar una máscara, hacerse pruebas con frecuencia y vacunarse con la primera vacuna disponible que tenga ", dijo Varma el lunes.

La variante B.1.1.7, la variante altamente contagiosa identificada por primera vez en el Reino Unido, probablemente representa hasta el 30 por ciento de las infecciones del país, dijo el viernes el asesor médico jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci. Las autoridades creen que se convertirá en la cepa dominante a finales de este mes o principios de abril.