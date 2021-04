Personas de 16 años o más ya son elegibles para vacunarse en Nueva York

Lo que debes saber Nueva York extiende la elegibilidad para la vacuna universalmente a las personas mayores de 16 años el martes y advierte que el último esfuerzo probablemente causará cierta frustración a quienes intenten programar citas por primera vez

Connecticut hizo ese impulso universal la semana pasada, mientras que el gobernador de Nueva Jersey anunció que abrirá el acceso a los mayores de 16 años en menos de dos semanas, el 19 de abril

Más del 20 por ciento de los neoyorquinos están ahora completamente vacunados contra el COVID, aunque como las métricas virales centrales siguen cuadruplicando los niveles que tenían a principios de noviembre, los funcionarios instan a que se continúe con la cautela

NUEVA YORK - Todos los neoyorquinos de 16 años o más pueden inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir de las 8 a.m. del martes, el último impulso importante de elegibilidad del estado y uno que se produce semanas antes de la fecha límite del presidente Joe Biden para una implementación universal a nivel nacional.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gobernador de Nueva Jersey ha anunciado que abrirá la elegibilidad de manera similar en menos de dos semanas, mientras que Connecticut tomó la decisión unos días antes que Nueva York.

Si las expansiones anteriores en la Gran Manzana han sido un indicio, los recién elegibles el martes probablemente encontrarán una serie de dolores de cabeza exasperantes en torno a la programación. Los errores técnicos, la confusión y las citas que desaparecen rápidamente han plagado a cientos de miles, si no millones, cada vez que el grupo se expandió.

Algunos dentro de este último grupo de elegibilidad pueden experimentar complicaciones adicionales. Solo la vacuna Pfizer-BioNTech está aprobada por el gobierno federal para jóvenes de 16 y 17 años, lo que reduce las opciones para los más jóvenes que buscan programar vacunas. Tanto el estado como la ciudad enumeran a los fabricantes de vacunas por ubicación en sus respectivos sitios web de salud (consulte el estado aquí y el de la ciudad aquí).

Se requiere el consentimiento de los padres para las vacunas de menores con raras excepciones, incluso para adolescentes casados ​​o padres. Ninguna de las vacunas disponibles aún ha sido aprobada para personas menores de 16 años, pero Pfizer anunció la semana pasada que su ensayo en etapa tardía muestra que su vacuna es altamente efectiva en niños de tan solo 12 años.

La ciudad de Nueva York tiene más de 500 proveedores de vacunas en los cinco condados. No existe un sistema centralizado donde uno pueda ingresar la información de salud requerida y seguir adelante. Algunos proveedores requieren más información que otros. Los intentos de programar citas con cualquiera de ellos esencialmente requieren que los solicitantes de vacunas vuelvan a ingresar su información de salud desde el principio cada vez.

Aquellos que intenten programar citas por primera vez el martes probablemente verán una serie de mensajes rojos de "NO HAY CITA DE PRIMERA DOSIS DISPONIBLE" con respecto a la mayoría de las ubicaciones de la ciudad o "No hay citas disponibles actualmente" en los estatales a una distancia razonable de sus hogares. No vale la pena intentar hacer clic en el enlace de todos modos con la esperanza de obtener una cita. En la mayoría de los casos, es difícil detectar uno incluso si hay citas disponibles para la primera dosis. Desaparecen tan rápido.

"Pusimos estas citas la semana pasada, se interrumpieron, más de medio millón", advirtió el lunes el alcalde Bill de Blasio. "Cada vez más personas se vacunan, lo que hace que sea más fácil para más personas vacunarse porque ese boca a boca, lo hemos estado diciendo durante meses, ha demostrado ser cierto".

Algunos residentes han tratado de tomar el asunto en sus propias manos, recurriendo a personas conocedoras de la tecnología que crearon sus propios buscadores de vacunas para que sea más fácil notificar al público cuando haya nuevos espacios para citas disponibles en sitios administrados por la ciudad o el estado.

Sitios web y cuentas de redes sociales como turbovax.info, nycvaccinelist.com y NY Covid Vaccine Bot, @nysvaccine y @LongIslandVax han sido fuentes populares. También hay muchos grupos dirigidos por voluntarios en toda la ciudad para ayudar a las personas a inscribirse. Pero incluso los que están detrás de esos esfuerzos encuentran algunos desafíos.

"El primer o segundo día de un nuevo grupo de elegibilidad siempre

La nueva expansión de la vacuna universal ha agregado 1.7 millones de personas a la lista de neoyorquinos elegibles para un total de 15.9 millones de personas, dijeron funcionarios del Departamento de Salud del estado. Por ahora, la demanda de millones todavía supera el número de asignaciones semanales de vacunas, pero el Dr. Dave Chokshi de la Comisión de Salud de la Ciudad de Nueva York dice que lo contrario podría ser cierto a partir de mayo.

Él y el resto del equipo de liderazgo de la ciudad aconsejan a los neoyorquinos que se lleven la primera marca de vacunas disponible. Chokshi, quien luchó contra el COVID-19 a principios de este año, y el alcalde recibieron el régimen de dosis única de Johnson & Johnson el mes pasado, mientras que el Dr. Jay Varma, asesor principal de salud pública del alcalde, recibió la vacuna Moderna y el Dr. Mitchell Katz, presidente y el director ejecutivo de NYC Health + Hospitals recibieron la vacuna de Pfizer para subrayar el punto: todos son efectivas, especialmente cuando se trata de prevenir enfermedades graves o la muerte por coronavirus.

Aproximadamente uno de cada cinco residentes del estado de Nueva York, un poco más del 20 por ciento de la población, ahora está completamente vacunado contra COVID-19, según muestran los datos más recientes. Más de 6.6 millones de neoyorquinos, el 33.3 por ciento de la población, han recibido al menos una dosis. En la ciudad, el 18.6 por ciento de la población está completamente vacunada.

La carrera por la vacunación ha adquirido una mayor urgencia en los últimos dos meses a medida que las variantes más contagiosas se vuelven cada vez más frecuentes a nivel local y nacional. La secuenciación genómica de un subconjunto de muestras de virus tomadas de residentes de la ciudad de Nueva York durante la semana que comenzó el 15 de marzo encontró que aproximadamente el 26 por ciento de las muestras eran la cepa B.1.1.7, la variante identificada por primera vez en el Reino Unido el año pasado.

Eso y la variante B.1.526 de la ciudad, que se cree que se originó en Washington Heights el año pasado antes de extenderse a otros condados, ahora representan más de la mitad del total de casos actual de la ciudad, dicen las autoridades.

Sin embargo, según Varma, no ha habido un empeoramiento en el resultado asociado con las variantes, un hecho que él atribuye al lanzamiento acelerado de la vacunación.

"En condiciones normales, sin una vacuna, eso habría dado lugar a otra ola, una tercera ola", dijo Varma sobre la oleada variante. "Y debido al increíble trabajo que los neoyorquinos habían hecho al salir para vacunarse, pudimos mantener nuestros niveles en un nivel en el que no nos gusta estar, pero debes recordar cómo sería si no teníamos esas vacunas ".

Altos funcionarios de salud de todos los niveles del gobierno advierten que la posición de Estados Unidos en la guerra COVID en curso sigue siendo precaria y probablemente se mantendrá así al menos hasta mayo.

Los nuevos totales diarios de casos para la ciudad y el estado se han estabilizado muy por debajo de los picos de enero, pero siguen triplicando los niveles de principios de noviembre. Las hospitalizaciones en todo el estado han caído por debajo de las 4,500, pero aún cuadriplican lo que el estado informaba a principios de noviembre, mientras que el número de muertes diarias sigue siendo el doble del número que había en ese momento.

Los primeros datos sugieren que las vacunas existentes funcionan contra las variantes en general, pero podrían ser menos efectivas contra algunas de ellas con el tiempo. Es por eso que los funcionarios de salud y los funcionarios nacionales de alto rango hasta el presidente instan a los estadounidenses a mantener la guardia alta: usar máscaras, distancia social y lavarse las manos, dicen.

Un estudio reciente de los CDC encontró que una sola dosis de las vacunas Pfizer o Moderna tiene un 80 por ciento de efectividad en la prevención de infecciones, aunque el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, dice que las personas no deben detenerse en una dosis.

"Cuando se mira el nivel de protección después de una dosis, se puede decir que es del 80%, pero es un poco débil 80%", dijo Fauci durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes. "Cuando lo dejas en una dosis, la pregunta es ¿cuánto dura?"

Aún no está claro cuánto tiempo dura la protección para aquellos que están vacunados, dice el CDC. Se necesitan aproximadamente dos semanas después de la última inyección para desarrollar la inmunidad.

A nivel nacional, más del 40 por ciento de los adultos estadounidenses mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de vacuna, mientras que el 23.2 por ciento están completamente inoculados, según los últimos datos de los CDC. Biden inicialmente había establecido una fecha límite para el 1 de mayo para que todos los adultos de EEUU fueran elegibles para la vacunación, pero movió ese plazo hasta el martes 19 de abril.

Todos los estados de EEUU, excepto Hawái y Oregón, ya se habían comprometido a ser elegibles para el 19 de abril antes del anuncio anticipado de Biden.