Pelosi dice estar preocupada por ‘obesidad mórbida’ de Trump, él responde que ‘es una mujer enferma’

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuestionó el lunes al presidente Donald Trump por su decisión de ingerir hidroxicloroquina y señaló que los expertos en salud han advertido sobre sus efectos secundarios, además de que podría ser perjudicial para el mandatario debido a su "obesidad mórbida".

"En lo que respecta al presidente, él es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que no haya sido aprobado por los científicos, en especial debido a su grupo de edad y a su, digamos, grupo de peso, de obesidad mórbida. Entonces, creo que no es una buena idea", dijo Pelosi en una entrevista con Anderson Cooper de CNN.

Los periodistas le preguntaron a Trump si tenía comentarios respecto a las expresiones de Pelosi.

"No lo hago", dijo. "No le respondo. Creo que es una pérdida de tiempo".

Unos minutos más tarde, el mandatario añadió que "Pelosi es una mujer enferma. Tiene muchos problemas, muchos problemas mentales".

Trump afirmó el lunes que ha tomado el medicamento desde hace dos semanas después de consultar con el médico de la Casa Blanca.

"Han salido muchas cosas buenas sobre el hidroxi. Han salido muchas cosas buenas. Te sorprendería la cantidad de personas que lo toman, especialmente los trabajadores de primera línea", dijo Trump. "Lo estoy tomando (...) estoy tomando hidroxicloroquina ahora mismo".

El martes, Trump dijo a los periodistas en Capitol Hill que la ingesta del medicamento es una una “decisión individual”.

Sin embargo, la FDA emitió una advertencia el mes pasado contra el uso del medicamento fuera de un entorno hospitalario o un ensayo clínico debido al riesgo de problemas de ritmo cardíaco.

El inmunomodulador, que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento de la malaria, el lupus y la artritis severa, solo puede adquirirse bajo receta médica. El medicamento se ingiere vía oral y por lo regular suele encontrarse bajo el nombre comercial de Axemal, Dolquine, Plaquenil, Ilinol y Quensyl.