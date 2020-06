Partes clave de reapertura en NY y NJ quedan en el limbo a medida que los casos de COVID se relacionan con bares y restaurantes en EEUU

Lo que debes saber Nueva Jersey ha pospuesto comer en interiores indefinidamente, mientras que el gobernador Andrew Cuomo está reevaluando la cena en la ciudad de Nueva York, que estaba programada para comenzar la próxima semana, así como para el resto del estado

Ambos gobernadores citan evidencia de otros estados que muestran un mayor riesgo de infección relacionado con restaurantes, bares y otros espacios cerrados; también dicen que están viendo incumplimiento de protocolo flagrante en sus estados

Los acontecimientos se producen cuando gran parte de la nación está rompiendo los registros diarios de casos COVID de forma regular y la pandemia se acelera a nivel mundial; en todo el mundo, el número de muertos superó los 500k y los casos alcanzaron los 10m en los últimos días

NUEVA YORK - La decisión abrupta de Nueva Jersey de posponer indefinidamente comer en interiores podría ser una señal de lo que le espera a la ciudad de Nueva York, ya que un número creciente de estados en EEUU han decidido retroceder a algunas reaperturas en medio de picos diarios récord en casos de coronavirus.

Los números acelerados provocaron una grave advertencia de los CDC el lunes por la noche: el coronavirus se está propagando demasiado rápido y ampliamente para que los EEUU. El subdirector principal de la agencia dijo que "este es realmente el comienzo".

El gobernador Phil Murphy frenó por completo en las comidas interiores el lunes, solo tres días antes de que comenzara en Nueva Jersey, aunque al 25 por ciento de su capacidad. Las escenas de bares superpoblados, el desprecio flagrante por el distanciamiento físico y el uso limitado de máscaras alimentaron su decisión, dijo. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo citó el incumplimiento y la falta de cumplimiento como razones para reevaluar las comidas en interiores en la ciudad, particularmente dada la evidencia de un mayor riesgo en otros estados.

Una barra, por ejemplo, fuera de la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing está vinculada a al menos 85 casos nuevos de COVID. En Florida, un grupo de 16 amigos se infectaron después de una sola noche para celebrar un cumpleaños.

"Desafortunadamente, la escena nacional agravada por los casos de comportamiento tonto aquí en casa nos obliga a hacer una pausa en el reinicio de los almuerzos en interiores en el futuro previsible", dijo Murphy el lunes. Cuando se le preguntó sobre un marco de tiempo, respondió: "No creo que es cuestión de días, pero es cuestión de semanas. Tenemos una gran simpatía, pero la alternativa aquí es peor e inaceptable ".

Si bien algunos propietarios de restaurantes y bares devastados por una pandemia no están de acuerdo con la decisión de Murphy, otros expresaron alivio, diciendo que han visto algunos establecimientos en sus propias comunidades que no cumplen con las reglas.

Uzziel Arias, el dueño de Charritos, un restaurante mexicano en Hoboken, dice que es uno de los pocos que ha visto siguiendo las pautas de distanciamiento.

"No creo que haya muchos restaurantes listos, no. He estado viendo en todo Hoboken y en Jersey City y algunas partes de Edgewater, las mesas están como a un pie o dos pies de distancia. Vamos, dijeron 6 pies ", Dijo Arias.

Seis pies entre las mesas también es la regla general bajo las pautas de comidas en interiores de Nueva York. Si eso no es posible, se requiere que los restaurantes y bares utilicen barreras como espaciadores. El personal y los clientes no ocupados deben usar máscaras. Se supone que las personas solo comen fuera con miembros de su propio hogar. No se les permite congregarse fuera de bares concurridos. Esas también son las pautas para comer al aire libre, y Cuomo dice que en muchos casos, no se están siguiendo.

Hay mucho en juego para la industria de restaurantes de la ciudad. La Alianza de Hospitalidad de la Ciudad de Nueva York dijo que diferirá a los funcionarios de salud pública para evitar otro aumento en los casos de coronavirus, pero dijo que "las pequeñas empresas necesitan con urgencia certeza y apoyo inmediato en el alquiler, comidas al aire libre ampliadas y otras políticas receptivas para tener alguna posibilidad real de supervivencia y recuperación ".

Cuomo dijo que tendría una decisión final el miércoles para dar a las empresas el tiempo suficiente para prepararse. El resto del estado ya ha abierto restaurantes interiores. Cuomo indicó que cualquier posible ajuste al plan de la ciudad de Nueva York podría afectar a las regiones que ya participan en ese proceso, que es parte de la Fase III de la estrategia de reapertura del estado. Seis regiones de Nueva York ya están en la cuarta y última fase, con el oeste de Nueva York como el último recién llegado el martes.

A pesar de que las cenas en el interior están en la balanza, la ciudad de Nueva York continuará con el resto de la Fase III el lunes, reabriendo negocios de cuidado personal desde spas hasta salones de uñas y bronceado, salones de masajes y tatuajes, y más. Las opciones de recreación al aire libre ampliada como tenis, baloncesto y petanca también volverán en ese momento.

Mientras tanto, las 14 millas de playas públicas de los cinco condados todavía están programadas para reabrir para nadar el miércoles, mientras que los parques de atracciones de Nueva Jersey, los paseos en el paseo tablado y los parques infantiles regresarán al día siguiente. Los casinos también pueden reabrir el jueves al 25 por ciento de su capacidad, aunque una orden ejecutiva a altas horas de la noche de la oficina de Murphy ha causado estragos en algunos de sus planes.

Esa orden ejecutiva prohibió fumar en los pisos de los casinos. También prohibió servir bebidas de cualquier tipo, así como el consumo de alimentos dentro de los casinos de Nueva Jersey, en línea con el retraso de la cena en interiores.

El Borgata Hotel Casino & Spa de Atlantic City fue el primero en decir el lunes que permanecería cerrado a la luz de la decisión de Murphy de cenar en interiores. Steve Callender, jefe del casino Tropicana y presidente de la Asociación de Casinos de Nueva Jersey, dijo a Associated Press que la prohibición de fumar probablemente sería un factor decisivo para los casinos adicionales.

En medio del progreso local que tanto le costó ganar, gran parte de la nación está luchando contra COVID nuevamente, con Florida entre los estados rompiendo sus nuevos registros diarios de casos COVID de manera regular. Algunos estados como Texas han detenido sus procesos de reapertura.

Texas y Florida son dos de los ocho estados sujetos a la nueva regla de cuarentena de los tres estados, que pide a los viajeros de puntos críticos virales que se autoaislen durante 14 días. Los otros estados restringidos son Arizona, Alabama, Arkansas, Utah y las Carolinas.

Cuomo atribuye este nuevo brote a las reaperturas desinformadas vinculadas al gobierno federal, que según él prioriza abrumadoramente el reinicio económico nacional sobre la salud pública. Arremetió contra la Casa Blanca una vez más el lunes, acusándola de negar desde el principio la crisis del coronavirus.

"Es hora de despertar, Estados Unidos", dijo Cuomo el lunes. "Si esa propagación llega a Nueva York, podríamos tener que hacer esto de nuevo. Hacer esto una vez en la vida es suficiente. No necesitamos escalar otra montaña. Una montaña es suficiente".

Nueva York ha sido, con diferencia, el estado COVID más afectado de Estados Unidos, con casi 400,000 casos confirmados y casi 25,000 muertes por virus confirmados, aunque las autoridades reconocen que ambos peajes son probablemente mucho más altos. Nueva Jersey agregó casi 2,000 muertes más a su número, que ahora se acerca a 15,000, la semana pasada cuando agregó muertes probables al conteo general, como lo ha hecho la ciudad de Nueva York durante meses.

Si bien ambos estados han mantenido bajas tasas de infección en medio de sus reaperturas, los picos en otros lugares están contribuyendo a una aceleración de la tasa nacional. El número de nuevos casos confirmados de coronavirus por día en los EEUU ha alcanzado un máximo histórico. Ahora tiene más de 2.5 millones de infecciones confirmadas y unas 121,000 muertes, según Johns Hopkins, aunque los CDC dijeron la semana pasada que el número real de casos es hasta 10 veces mayor que el recuento oficial.