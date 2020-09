Pareja del NYPD-FDNY se conoció en la Zona Cero después del 9/11 y fueron destrozados por COVID

Ella trabajaba para el NYPD, él trabajaba para el FDNY. Se conocieron en las cenizas del 11 de septiembre y, tras el horror de ese día, Michael Hankins y Victoria Burton construyeron un amor que los llevaría a querer pasar el resto de sus vidas juntos.

La devota pareja estaba en camino de hacerlo, hasta que llegó la pandemia.

“Nos conocimos en la zona cero de los atentados, en la morgue. Durante el esfuerzo de recuperación del 11 de septiembre ”, dijo Burton. Ella era una investigadora de la escena del crimen en el departamento de policía, mientras que Hankins era un jefe de bomberos en el departamento de bomberos.

"Técnicamente no deberíamos habernos llevado bien, ¿verdad?" Burton dijo con una risa.

Después de que los dos se cruzaron mientras documentaban las trágicas secuelas del ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center, comenzaron a salir un año después. El 10 de octubre del 2010 (10-10-10), se casaron.

“Mike era un caballero… un caballero absoluto. Muy amigable, muy extrovertido ”, dijo Burton.

La Ciudad de Nueva York sigue honrando la memoria de las víctimas de los ataques terroristas.

Más tarde, Hankins sería diagnosticado con una enfermedad relacionada con el 11 de septiembre, pero se centró en los aspectos positivos de la vida: pasear a su perro Coco, entrenar y arbitrar deportes de secundaria. Él y Burton se estaban preparando para viajar por el mundo, pero luego el COVID-19 golpeó la ciudad de Nueva York.

“Decía: 'Realmente no me siento tan bien. Me pica la garganta ”, dijo Burton.

Hankins fue ingresado en el hospital con fiebre a principios de marzo y fue puesto en aislamiento. Dio positivo por coronavirus.

“Lo podía ver a través de la ventanita. Venía a la ventana pero no podíamos estar juntos ", dijo Burton. “Él venía a la ventana y yo estaba en el pasillo junto a la ventana. Así que al menos podríamos hablar ".

La pareja inseparable ahora se vio obligada a estar separada por un panel de vidrio. Horas más tarde, llegó una llamada telefónica inesperada desde el hospital. A Burton le dijeron que habían llevado a su esposo a una unidad de cuidados intensivos (UCI), intubado y puesto en un coma inducido médicamente. Había caído en shock séptico y tenía neumonía.

"Mi mente estaba dando vueltas", dijo Burton. “Choque séptico, neumonía. Estaba hablando con él hace un par de horas ".

Solo 24 días después, Hankins murió, solo.

“Es horrible porque cuando tu ser querido está en el hospital o enfermo, esperas estar allí de la mano, hablando con él”, dijo Burton.

Pero Hankins no fue el único que murió. Docenas de socorristas con enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre han muerto por complicaciones de COVID-19.

“No es ninguna sorpresa. No es de extrañar que el COVID haya afectado tanto a la comunidad del 11 de septiembre ”, dijo el abogado Lee London, cuya firma representa a más de 20.000 personas diagnosticadas con enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre.

Dice que más de 100 de esos clientes han muerto durante la pandemia.

“COVID ha impactado a todos en una gran escala, pero los más vulnerables son aquellos con afecciones respiratorias preexistentes”, dijo London. "Más del 60 por ciento de la comunidad del 11-S sufre problemas de respiración".

Mientras tanto, todos los días son una lucha para Burton, vivir la vida sin su amado esposo.

“Extraño a Mike, lo extraño mucho. Esta casa no es la misma ”, dijo. “Son muy pocos los días que pasan en los que no lloro, porque todo me recuerda a él… Incluso ahora no se siente real, no poder verlo”.

Dijo que quiere que el mundo sepa que su esposo no es solo un número. Está planeando una celebración de la vida de Hankins en abril de 2021, en el aniversario de su muerte. También está comenzando una beca a nombre de su esposo, para mantener vivo su legado.

“La gente necesita saber que su vida estuvo dedicada a servir a los demás”, dijo Burton. “Simplemente plantó semillas en personas de todo el lugar, y van a crecer. Creo que la mayoría de la gente conoce mejor a Mike ".