Padre de niño de 7 años que murió de hambre se declara culpable de cargo por homicidio en NY

Un padre de Nueva York se declaró culpable por su papel en la muerte por hambre de su hijo de 7 años, a quien los fiscales alegaron lo tenían encerrado en una habitación al menos seis días a la semana.

Arturo Cuacuas se declaró culpable de un cargo de homicidio por negligencia criminal por la muerte de su hijo, Peter, quien murió en febrero de 2021, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, David Hoovler.

Cuacuas supuestamente dejó a Peter al cuidado de su novia, Letitia Bravo, de 39 años, cuando ella llevó a Peter "sin vida" al Hospital Montefiore St. Luke's Cornwall en Newburgh el 10 de febrero de 2021. El niño pesaba solo 37 libras y había muerto de hambre, econtró el médico forense del condado de Orange.

Los investigadores dieron a conocer detalles sombríos el 8 de octubre luego de una investigación de 8 meses sobre la muerte de Peter. Las autoridades dijeron que Bravo se había convertido en la principal cuidadora del menor en algún momento después del comienzo de la escuela en septiembre de 2020. Supuestamente cuidaba a Cuacuas seis días a la semana y lo mantenía encerrado en una habitación desde enero.

"Peter nunca se conectó a la educación virtual, a pesar de las numerosas conversaciones entre Bravo y los maestros de Peter y otros representantes escolares", dijo un comunicado de los investigadores.

Se cree que al menos un día a la semana el padre del niño tenía la custodia o visitaba a su hijo. Según lo dicho por la policía y el fiscal, Bravo era responsable del deterioro del estado del niño de 7 años, pero su padre no intervino adecuadamente ni tomó medidas para ayudar a su hijo.

"Aunque este padre no era el cuidador principal de Peter y no vivía en la misma residencia que Peter, tiene la responsabilidad de la muerte de Peter por no intervenir cuando debería haberse hecho evidente que su hijo no estaba recibiendo la atención adecuada", dijo Hoovler. “Es realmente inquietante cómo este niño se mantuvo oculto de las autoridades escolares antes de morir. Es probable que si no hubiera habido una pandemia de COVID-19, los protocolos escolares y de servicios sociales habrían revelado a las autoridades el deterioro de la situación de Peter. Sin embargo, aquellos que fueron y eligieron ser sus cuidadores son los culpables en última instancia”.

Bravo, quien según los fiscales había trabajado como proveedora de cuidado de niños, enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario. Podría ser sentenciada de 25 años a cadena perpetua por el cargo de asesinato.

Cuacuas no será sentenciado hasta que concluya el proceso penal contra Bravo, ya que accedió a declarar en su contra en cualquier audiencia o juicio. Enfrenta hasta cuatro años de prisión, el máximo permitido por cargos de homicidio por negligencia criminal. Si Cuacuas no testifica con la verdad, podría enfrentar cargos adicionales.