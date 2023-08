Organizaciones recortan ayuda alimentaria para inmigrantes en medio de la falta de refugios en NYC

NUEVA YORK – Organizaciones que ofrecen alimentos a los inmigrantes solicitantes de asilo en la Ciudad de Nueva York han tenido que recortar esta ayuda debido a la falta de recursos. Esto mientras cientos de inmigrantes han tenido que dormir en las calles a la falta de alojamiento y refugios.

Cuál es la situación

Una gran cantidad de solicitantes de asilo han estado fuera del centro de admisión de llegadas de la ciudad desde el viernes y han tenido que dormir en la acera mientras esperan que se les asigne un refugio.

Según fuentes que hablaron con nuestra cadena hermana NBC 4 New York los autobuses vistos el lunes en la mañana estacionados frente al hotel Roosvelt, en East 45th Street y Madison Avenue, estaban en el lugar para ayudar a las personas a salir de las calles mientras esperan oir una habitación, un proceso que puede tomar un promedio de 24 a 48 horas. Sin embargo, en algunos casos, los migrantes han estado esperando durante cinco o seis días.

Jefferson, un migrante de Colombia, le dijo a News 4 New York el sábado que su cama durante los últimos cuatro días ha sido un trozo de cartón. El sueño vendido en las redes sociales de que conseguiría una cama y un trabajo en la Ciudad de Nueva York se ha convertido en una pesadilla de la que ahora dice que se arrepiente. Jefferson ahora tiene un mensaje para otros colombianos que están pensando en hacer el viaje a los Estados Unidos: "Quédense allí. No vengan aquí".

Mohamed Sale, quien llegó el sábado a Manhattan, de la nación de Mauritania, en África occidental, también tiene sus remordimientos.

"Por ahora me arrepiento de haber venido. Tal vez cuando tome un hotel y me quede por dos meses para ponerme de pie, tal vez no me arrepienta", dijo a News 4 New York.

Durante días, el alcalde Eric Adams ha hecho sonar la alarma de que la ciudad se ha quedado sin espacio para los solicitantes de asilo.

Con un promedio de 300 a 500 personas que llegan por día, la ciudad está tomando nuevas medidas drásticas, como dar a los inmigrantes no acompañados que ya están bajo el cuidado de la ciudad un aviso de 60 días para encontrar otro techo sobre sus cabezas.

La ciudad dice que siempre dará prioridad de vivienda a las familias con niños. En respuesta a las imágenes de decenas de migrantes durmiendo fuera del centro de admisión del Hotel Roosevelt, un portavoz de Adams dijo a News 4 New York que emitió el siguiente comunicado:

“Como hemos dicho desde hace un tiempo, con más de 93,000 solicitantes de asilo ingresando a nuestro sistema de admisión desde la primavera pasada, nuestros equipos se quedan sin espacio todos los días y hacemos todo lo posible para ofrecer ubicaciones donde tenemos espacio disponible. Los niños y las familias continúan siendo priorizados y se les encuentra una cama cada noche. Si bien anoche al menos les ofrecimos a todos los adultos un lugar temporal para esperar fuera de las aceras, es posible que algunos hayan optado por dormir afuera y, con toda honestidad, los neoyorquinos pueden seguir viendo eso cada vez más a medida que cientos de solicitantes de asilo continúan llegando cada día. Esta es la realidad desgarradora y algo que nuestros equipos han trabajado incansablemente para evitar, pero si bien nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos no lo son. Todavía necesitamos desesperadamente la ayuda de nuestros socios estatales y federales. Mientras tanto, alentamos a los inmigrantes a que nos acepten en ubicaciones disponibles fuera de la ciudad de Nueva York a medida que estén disponibles”.

Yolanda Vásquez tiene detalles.

La Ciudad de Nueva York pidió ayuda federal para abordar y enfrentar la crisis humanitaria de la llegada diaria de cientos de migrantes en busca de asilo. El alcalde Eric Adams se reunió con el secretario de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y congresistas de Nueva York en Washington para discutir esa ayuda la semana pasada.

Estos solicitantes en espera en el hotel Roosevelt buscan ser parte de los 56,200 solicitantes de asilo que están bajo cuidado de la Ciudad de Nueva York que cuenta con 192 albergues y 13 centros de ayuda humanitaria que debido a la crisis no dan abasto. Es por eso que los funcionarios de la ciudad dicen que los neoyorquinos probablemente verán más escenas como esta en la que algunas personas han optado por dormir en las calles dadas las limitaciones actuales de espacio y recursos para manejar la llegada continua de migrantes a la ciudad que están desesperados por ayuda.

En lo que va de 2023 la ciudad ha gastado más de $1.5 mil millones en el cuidado de migrantes y tienen previsto que al finalizar el 2025 hayan gastado $4.3 mil millones.