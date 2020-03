NYC se convierte en epicentro del COVID-19; nuestra área se alista para aislamiento voluntario

Lo que debes saber Del total de casos en el estado de Nueva York, 54% son de jóvenes de entre 18 a 49 años. El gobernador Cuomo urge a tomar conciencia sobre el riesgo de contagio.

La ciudad de Nueva York registra 1,803 nuevos casos de COVID-19. En total, el estado contabiliza 10,356 casos.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey se declararon en estado de emergencia. Las líneas abiertas para responder sus preguntas sobre el coronavirus en el área triestatal: NY (1-888-364-3065); NJ (1-800-222-1222); CT (2-1-1).

NUEVA YORK / NUEVA JERSEY - Para el lunes por la noche, se pedirá a todo el a toda el área triestatal una cuarentena voluntaria cuando entren en vigor las órdenes de los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, para cerrar todos los negocios no esenciales.

El alcalde Bill de Blasio dijo durante una entrevista con CNN que los hospitales enfrentarán una escasez de suministros esenciales en los próximos 10 días, añadiendo que “abril será peor que marzo”. El alcalde de la ciudad de Nueva York enfatizó sobre la falta de respuesta por parte del presidente Donald Trump al no ordenar al ejército estadounidense para que interceda en la lucha para combatir la pandemia.

Los tres gobernadores de tres estados ya han tomado medidas conjuntas sin precedentes: prohibieron las multitudes de más de 50, restringieron los restaurantes para llevar y entregar, cerraron escuelas, gimnasios, bares, casinos y centros comerciales para ayudar a frenar la pandemia. Ahora han agregado negocios de cuidado personal a la lista de cierre, a partir de las 8 p.m. sábado 21 de marzo.

Nueva Jersey fue el primer estado donde cuyas nuevas reglas entraron en vigencia, cerrando negocios no esenciales a partir del sábado por la noche. El gobernador Phil Murphy pidió el sábado a "casi todos" los residentes del estado que se queden en casa a la luz de la creciente crisis de coronavirus, firmando una orden ejecutiva que cerrará todos los negocios no esenciales y cancelará todas las reuniones.

En los cierres, inesperadamente, se incluyeron los sitios de pruebas móviles en el condado de Bergen. Los sitios administrados por el estado alcanzaron su capacidad poco después de abrir el sábado y el domingo por la mañana. Murphy dijo el sábado que el sitio había evaluado a 1,000 personas desde el viernes.

El sitio de pruebas del condado de Bergen volvió a abrir el domingo por la mañana, pero las autoridades se vieron obligadas a clausurarlo tras alcanzar su capacidad máxima. Se espera que un segundo sitio abra el lunes en Holmdel, en el condado de Monmouth.

El sábado por la noche, los funcionarios anunciaron un dramático aumento de casos positivos en la cárcel de Rikers. Al menos 21 reclusos dieron positivo, eso desde el primer caso reportado por el alcalde Bill de Blasio el miércoles. Otros 17 empleados también dieron positivo, según Jacqueline Sherman, presidenta interina de la Junta de Correcciones de la Ciudad de Nueva York.

La Junta de Correcciones, que proporciona supervisión independiente de las cárceles de la ciudad, envió una carta a los funcionarios de Nueva York durante el fin de semana con dos recomendaciones principales: "retirar inmediatamente de la cárcel a todas las personas con alto riesgo de morir" y "disminuir rápidamente la población de la cárcel" ".

Ella dice que 58 personas están siendo monitoreadas en unidades de enfermedades contagiosas y cuarentena y probablemente pasaron por "cientos de áreas de vivienda y áreas comunes en las últimas semanas y han estado en contacto cercano con muchas otras personas bajo custodia y personal".

La cantidad de muertes relacionadas con el coronavirus en la ciudad de Nueva York aumentó a 60 el sábado por la noche, dijo la oficina del alcalde de Blasio, que representa dos tercios de las muertes reportadas en el área triestatal.

Eso lleva a todo el área metropolitana a 90 muertes relacionadas con el coronavirus. Otros 585 casos positivos en la ciudad elevaron el total de nuestra área a 13,740.

El gobernador Andrew Cuomo enfatizó que un aumento en los números refleja el número de pruebas que el estado ha estado llevando a cabo.

"Cuantas más pruebas hagas, más resultados positivos encontrarás", dijo Cuomo. "Estamos tomando más pruebas en Nueva York que en cualquier otro lugar". El estado de Nueva York había realizado un total de 45,437 pruebas hasta el sábado por la mañana, en comparación con las 23,200 pruebas de California y las 23,343 pruebas del estado de Washington, agregó.

El cincuenta y cinco por ciento de las personas que dieron positivo en el estado de Nueva York tienen entre 18 y 49 años, resaltó Cuomo.

Mientras tanto, en Newark, el alcalde puso a tres áreas de la "zona caliente" bajo cuarentena obligatoria. La orden del alcalde pide a las personas que se queden adentro, que se refugien en el lugar a menos que sea una emergencia.

En una conferencia de prensa el sábado por la tarde, Murphy dijo que la orden ejecutiva de Nueva Jersey, programada para entrar en vigor a las 9 p.m. - Incluye todos los eventos, bodas y fiestas.

"Esta decisión no es fácil y me duele que los momentos importantes de la vida no se celebren de la forma en que estamos acostumbrados", dijo Murphy. "Sé que esto será decepcionante para muchos residentes, pero mi objetivo singular, nuestro objetivo singular ... es asegurarnos de superar esta emergencia".

El toque de queda de viaje del estado para los trabajadores no esenciales ahora es efectivamente de 24 horas, dijo Murphy. "No te queremos ahí afuera, punto", agregó.

La orden "prevé ciertas excepciones, como obtener bienes o servicios esenciales, buscar atención médica, visitar a familiares o amigos cercanos, presentarse al trabajo o participar en actividades al aire libre", señala un comunicado de la oficina de Murphy.

La orden también requiere que "todas las empresas u organizaciones sin fines de lucro, siempre que sea posible ... acomoden a su fuerza laboral mediante trabajo remoto o desde el hogar", según el comunicado.

Las empresas y organizaciones sin fines de lucro que no pueden hacerlo "deberían hacer los mejores esfuerzos para reducir el personal en el sitio al número mínimo necesario para garantizar que las operaciones esenciales puedan continuar", agrega el comunicado.

Un total de 1,327 personas en el estado han dado positivo por COVID-19, dijo Murphy el sábado, 442 más que el viernes. Cinco personas más han muerto, lo que eleva el número de nuevas muertes relacionadas con el coronavirus en el estado a 16, dijo.

El estado de Nueva York enviará 1 millón de máscaras a la ciudad de Nueva York a la luz del creciente número de casos nuevos de coronavirus en los cinco condados, dijo.

"Un millón de máscaras no nos ayudará a superar la crisis, pero hará una contribución significativa al problema de las máscaras de la ciudad de Nueva York", dijo, aunque señaló que el estado aún tiene escasez de batas de hospital.

El estado ha identificado 6,000 nuevos ventiladores para comprar para manejar la creciente crisis, dijo Cuomo. También está mirando sitios como el Centro Jacob K. Javits, SUNY Stony Brook, SUNY Westbury y el Centro de Convenciones de Westchester como lugares en los que construir nuevas camas.

"No creo que sea cuestión de semanas; creo que será cuestión de meses", dijo sobre la crisis.

Las muertes relacionadas con el coronavirus en Nueva York se elevaron este sábado a 60, cifra que representa dos tercios de las muertes reportadas en el área triestatal, informó la oficina del alcalde Bill de Blasio.

El Covid-19 también ha cobrado la vida de 70 personas en el estado de Nueva York a 70 y a 90 en todo el área triestatal. Otros 585 casos positivos en la ciudad elevaron el total de los tres estados a 13, 740.

Estas cifras se conocen solo horas después de que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ordenara a "casi todos" los residentes del estado a “quedarse en casa” a medida que el COVID-19 continúa propagándose.

"Todas las reuniones están canceladas", sentenció Murphy. "Todas las empresas no esenciales deben cerrar al público a partir de las 9:00 p.m. [sábado por la noche]”.

Murphy dijo que esta nueva "acción agresiva" se implementa para aplanar la curva y salvar vidas.

El estado registró un total de 1,327 de nuevos casos el sábado, 442 más que el viernes. Cinco personas más han muerto, lo que eleva el número de nuevas muertes relacionadas con el coronavirus en el estado a 16.

Asimismo, un total de 10,356 personas en el estado de Nueva York han dado positivo para el nuevo coronavirus, un aumento de 3,254 desde el viernes, dijo el gobernador Andrew Cuomo el sábado por la mañana.

La Ciudad de Nueva York registró 1, 803 nuevos casos,lo que eleva el total de casos positivos a 6,211. Cuomo enfatizó que el aumento en los números solo refleja que más neoyorquinos se están haciendo la prueba, por ende, pidió a los residentes a mantener la calma.

"Cuantas más pruebas se hagan, más resultados positivos se contabilizarán", dijo Cuomo. "Estamos realizando más pruebas en Nueva York que en cualquier otro estado".

El estado de Nueva York ha realizado un total de 45,437 pruebas hasta el sábado por la mañana, en comparación con las 23,200 pruebas que se han hecho en California y las 23,343 en el estado de Washington.

Cuomo señaló que 1 millón de mascarillas N95 serán entregadas a la ciudad de Nueva York a la luz del creciente número de casos nuevos de coronavirus en los cinco condados.

"Un millón de mascarillas no nos ayudará a superar la crisis, pero hará una contribución significativa al problema del desabasto en la ciudad", dijo el mandatario.

El estado también comprará 6,000 nuevos respiradores en los próximos días.

Este domingo entran en efecto las restricciones impuestas por los gobiernos del área triestatal para contrarrestar la propagación del COVID-19. Está previsto que el gobernador Phil Murphy realice un "anuncio importante" el sábado a la 1 pm del sábado.

El gobernador dijo en Twitter que la nueva "acción agresiva" que anunciará el sábado se haría para aplanar la curva y salvar vidas.

El mandatario dijo el viernes que se tomarían más medidas en el estado para "apretar más los tornillos" sobre el distanciamiento social. Se espera que el estado asuma s medidas más serias con respecto al autoaislamiento.

El gobernador Andrew Cuomo ordenó el viernes que el 100% de la fuerza laboral no esencial (el personal esencial son médicos, bomberos, policías, socorristas, conductores de la MTA, empleados de farmacias y supermercados, etc.) se quede en casa, calificándolo como "la medida más drástica que podemos tomar", ya que dijo que todo el estado de Nueva York estaba "en pausa."

El mandatario aclaró que los neoyorquinos pueden salir de casa solo para comprar víveres y medicamentos, o para ayudar a un familiar o vecino en riesgo.

Hace dos días, ese decreto únicamente se aplicó al 50% de la fuerza laboral no esencial. Hace un día, aumentó al 75%. Ahora son prácticamente todos; Cuomo dijo que el incremento en las cifras de casos positivos no le dejó más remedio que controlar aún más la situación. La nueva medida entra en vigor este domingo 22 de marzo a las 8 p.m.

Cuomo también pidió al público que permanezcan en sus hogares lo más que puedan "para proteger la salud física y mental. Sus acciones pueden afectar mi salud; ahí es donde estamos. Todos estamos en cuarentena".

Hasta el viernes por la mañana, los casos COVID-19 del estado de Nueva York habían superado la marca de 7,100, casi la mitad de todo los casos confirmados en el país. La ciudad de Nueva York tuvo más de 4,440 casos, agregando casi otros 2,000 casos durante la noche. Sin embargo, en cuestión de horas, un portavoz de la ciudad dijo que el total de casos positivos en la ciudad había aumentado a 5,151. El alcalde Bill de Blasio dijo el viernes en una conferencia de prensa que la Ciudad de Nueva York se volvió en el "epicentro" de la enfermedad en el Estado.

En este momento los cinco condados tienen más del 28 por ciento de los casos de Estados Unidos.

Adicionalmente, debido a la necesidad de tener espacio en los hospitales para atender a los pacientes, incluyendo el incremento de esos que sufren de coronavirus, el gobernador anunció el viernes que planea cancelar cirugías electivas no críticas en todo el estado.

Cuomo proyectó en el pasado que faltarían unos 45 días para ver el climax de las infecciones. Para ese momento, el estado de Nueva York podría necesitar 110,000 camas de hospital, más del doble de su capacidad actual y más de 37,000 camas de UCI. En este momento, el estado solo cuenta con 3,000.

También anunció que de forma inmediata están prohibidas las reuniones no esenciales de cualquier tamaño están prohibidas, el transporte público solo debe tomarse cuando sea absolutamente necesario; se debe obedecer el distanciamiento social estricto (mantener al menos una distancia de 6 pies de los demás en público). Además el uso de transporte público estará dirgido a enfermeras, médicos, oficiales del orden público y otro personal esencial. Piden a las otras personas solo usar el transporte público si es necesario.

El incumplimiento de las reglas de los negocios puede llevar a multas. Cuomo reconoció que las empresas se verán obligadas a cerrar y ya que las familias se enfrentarán a graves dificultades financieras, también anunció una moratoria de 90 días en todos los desalojos comerciales y residenciales para tratar de aliviar la carga inmediata. Pero si todas estas medidas salvan una sola vida, dijo el gobernador, valen la pena.

Además, anunció que no hay consecuencias legales para las personas pero para grupos que no las cumplan y pide a los neoyorquinos mayores de 70 años tomar más precauciones.

El gobernador también anunció el jueves un plan de alivio hipotecario de 90 días como parte de sus esfuerzos para mitigar el impacto financiero en los neoyorquinos y sus familias.

Estas últimas medidas llegaron tras el anuncio que Cuomo y los gobernadores de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania ordenaron el “cierre indefinido” de barberías, salones de belleza, tatuaje, de masajes y de manicura, además de otros negocios que requieran el contacto directo con otras personas.

La orden entra en efecto el sábado a las 8 p.m. El nuevo requerimiento sigue la directriz emitida el lunes que prohíbe congregación de más de 50 personas. En esta primera ronda negocios como cines, gimnasios, casinos, restaurantes y bares dejaron de ofrecer servio al público.

Asimismo, los mandatarios señalaron que el cierre de los centros comerciales y parques de atracciones de la región sigue en efecto.

"Sabemos cómo se propaga el nuevo coronavirus y hemos tomado decisiones basadas en datos científicos a medida que la situación evoluciona, esto para desacelerar la propagación del virus", dijo el gobernador Cuomo. "Mantenemos una comunicación constante con nuestros estados vecinos para asegurarnos de establecer un conjunto de reglas y regulaciones uniformes para toda la región. Estos cierres temporales no serán fáciles, pero son necesarios para proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos y de todos los estadounidenses".

El viernes por la tarde, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que, en total, los líderes de los cuatro estados estiman que necesitarán 100 mil millones de dólares de ayuda financiera por parte del gobierno federal para poder superar la crisis del coronavirus en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut.

Murphy también anunció el viernes 155 nuevos casos positivos desde el día anterior, lo que eleva el total del estado a 890. Se informaron dos muertes adicionales, lo que eleva el total de muertes a 11. Las muertes recientes se tratan de un hombre de unos 30 años de edad del condado Essex y otro de unos 50 años del condado de Bergen.

La crisis del coronavirus tiene a un sinnúmero de personas preocupadas, incluyendo en Nueva Jersey donde una nueva instalación móvil de pruebas que abrió en Paramus el viernes por la mañana tuvo que cerrar a la hora del almuerzo debido al exceso de capacidad, dijo el Departamento de Policía de Englewood en Twitter. (El gobernador Phil Murphy tenía previsto celebrar una conferencia de prensa en el centro el viernes por la tarde).

El alcalde Bill de Blasio informó el jueves en una conferencia de prensa que los hospitales de la Gran Manzana podrían carecer de artículos sanitarios esenciales en “dos o tres semanas” -- un problema que Cuomo dijo el viernes enfrenta el estado.

De Blasio enfatizó que los hospitales de la ciudad requerirán 3 millones de mascarillas y 15 mil ventiladores para abril.

De Blasio le pidió al gobierno de Trump que actúe de inmediato, pues Nueva York requiere con urgencia los equipos médicos de la milicia y su apoyo logístico para distribuir de forma efectiva los suministros provistos por las fábricas.

Tanto De Blasio como el gobernador Andrew Cuomo señalaron que el aumento drástico de casos en la ciudad y en el estado se debe a que más personas se están realizando las pruebas para detectar el COVID-19.

Por su parte, el viernes, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció 35 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total en su estado a 194. También confirmó la cuarta muerte de COVID-19, añadiendo que todas las muertes han ocurrido en el condado de Fairfield.

Mira los números actualizados del área triestatal aquí.

Los gobernadores del área triestatal ya tomaron medidas conjuntas sin precedentes anteriormente: prohibieron las multitudes de más de 50 personas, restringieron los restaurantes para llevar y entregar, cerraron escuelas, gimnasios, bares, casinos y más para ayudar a frenar la pandemia. Pensilvania ha anunciado que también se unirá a esa coalición y cumplirá con las restricciones.

Los Casos de COVID-19 siguen en aumento

La ciudad de Nueva York está cada vez más desesperada por frenar la propagación de la infección.

El alcalde Bill de Blasio quiere que el estado considere una orden de cuarentena obligatoria, aunque trató de aclarar sus comentarios sobre el tema el miércoles por la noche. En una entrevista con NY1, de Blasio enfatizó que no estaba sugiriendo una medida extrema que incluya encerrar a las personas en sus casas, cerrar los puentes de Nueva York y las fronteras.

Cuomo ha rechazado sistemáticamente cualquier posibilidad de que la ciudad de Nueva York o cualquier otra parte del estado esté cerrada o en cuarentena. Le preocupa que la frase "cuarentena obligatoria" incite un pánico que sobrepasa la realidad de la situación y pueda empeorarla; él dice que tal orden tendría que ser un mandato regional para trabajar, por lo que la gente no solo salta en estado o condado.

"El miedo y el pánico son en realidad un problema peor en mi opinión que el virus en este momento", dijo Cuomo en el TODAY show. "El miedo y el pánico pueden descontrolarse más que el virus".

Y dice que tiene la última palabra para aplicarse una cuarentena. En eso, él y el alcalde están de acuerdo.

De Blasio reconoció e NY1 que puede haber múltiples interpretaciones de lo que puede implicar una directiva de cuarentena obligatorai, y que la versión en su mente era más parecida al "modelo de San Francisco". En ese caso, a las personas que viven en siete condados se les ha dicho que se queden en casa, pero no se les prohíbe salir. Las farmacias, tiendas de comestibles, oficinas de correos, estaciones de servicio permanecen abiertas; los parques también están abiertos, y las personas pueden ir de excursión o pasear a sus perros, aunque debe observarse un distanciamiento social estricto, manteniendo al menos 6 pies de distancia de la siguiente persona.

Todos los "viajes no esenciales" están prohibidos; la orden es efectiva por tres semanas, pero se puede acortar o alargar según lo considere conveniente el gobierno.

En San Francisco, la orden de "cuarentena obligatoria" es un mandato legal, y el incumplimiento es un delito menor. Eso no significa que todos los que se encuentren a 3 pies de distancia de otra persona o que den un paseo por la acera terminarán esposados; se dice que los oficiales pueden usar su discreción para hacer cumplir la ley.

La medida del Área de la Bahía puede ser la acción más estricta en una ciudad de la nación para frenar la propagación de la pandemia, y De Blasio, quien predice que la ciudad podría ver 10,000 casos para cuando la crisis baje, dice que parece estar funcionando.

Le dijo a NY1: "Cuando digo cuarentena obligatoria, estoy hablando del modelo de San Francisco. En realidad, existe en este momento en este país y, por lo que veo, está funcionando".

Pero Cuomo, presionado en una entrevista del TODAY Show el jueves por la mañana sobre la posibilidad, pareció una vez más derribarlo.

"¿Estamos reduciendo la densidad? Sí. ¿Queremos que la gente se quede en casa? Sí. ¿Vamos a poner en cuarentena? ¿Hay personas encarceladas en sus hogares? No", dijo.

Hospitales Repletos

Cuomo proyecta que faltarían 45 días para ver el climax de las infecciones. Para ese momento, el estado de Nueva York podría necesitar 110,000 camas de hospital, más del doble de su capacidad actual y más de 37,000 camas de UCI. En este momento, el estado solo cuenta con 3,000.

Estadísticamente, alrededor del 80 por ciento de las personas que se contagian con el nuevo coronavirus se sanan sin necesidad de tratamiento adicional; en general, el riesgo para el público en general es bajo. Nueva York ha visto que su porcentaje de casos que requieren hospitalización ronda el 24 por ciento, mientras que Nueva Jersey dijo el miércoles que un sorprendente 55 por ciento de sus casos hasta la fecha han requerido hospitalización. Simplemente no hay suficientes camas.

Los ventiladores son un problema nacional, uno que Cuomo le ha pedido al gobierno federal que use la Ley de Producción de Defensa, que permite a los federales ordenar a las compañías que fabriquen el equipo necesario. En Nueva York, Cuomo dice que hay 5,000 a 6,000 ventiladores en este momento; se espera que el estado necesite al menos cinco veces más.

La situación es tan grave que "literalmente tenemos personas en China comprando ventiladores", dijo el gobernador el jueves. "Una cama es genial, pero si no tienes un ventilador, la cama es esencialmente inútil".

Elon Musk dijo el jueves que Tesla podría ayudar a fabricar ventiladores si fuera necesario.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han estado trabajando con el gobierno federal en planes para obtener ayuda. Han agregado centros de pruebas móviles y NYC está buscando modernizar las instalaciones existentes. La Fuerza Naval de EEUU está enviando un barco hospitalario con 1,000 camas al puerto de la ciudad de Nueva York para tratar a pacientes, al momento no positivos al COVID-19 y ayudar a aliviar la carga no viral, pero aún faltan semanas para que ocurra.

El coronavirus no ha discriminado: los socorristas han sido infectados, los asistentes de iglesias, sinagogas y legisladores. Ha afectado a todo el espectro, incluyendo a personas de entre 5 y 96 años. La propagación comunitaria ha sido desenfrenada. Cuatro jugadores de los Brooklyn Nets, incluido el astro Kevin Durant, dieron positivo por COVID-19, dijo el equipo, uno de los cuales muestra síntomas.

Cuatro miembros uniformados de la policía de Nueva York han dado positivo por el virus, así como cuatro empleados civiles del departamento.

El jueves, el Departamento de Correcciones confirmó que un preso en Rikers Island había sido diagnosticado con COVID-19, el primer caso de ese tipo allí. El interno fue removido de la población general.

"Calamidad financiera" para el transporte público

El transporte público, el elemento vital de la ciudad de Nueva York y de toda la región, se ha mantenido funcionando normalmente, aunque con muchas menos personas.

El presidente de la MTA, Pat Foye, dijo que se avecina una "calamidad" financiera debido a la caída en la cantidad de pasajeros; dijo que la agencia ha perdido cientos de millones en gastos inesperados y que un rescate federal es "urgente".

La MTA necesita alrededor de $4 mil millones. Cuando se le preguntó el miércoles qué pasaría si no llegara un rescate, Foye dijo a 1010 WINS que no quiere ni pensarlo.

Los trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York han bajado un 60 por ciento, y los autobuses han bajado casi un 50 por ciento. Los demás servicios de trenes se han visto aún más afectados: LIRR ha bajado un 67 por ciento, mientras que Metro-North ha bajado un asombroso 90 por ciento, un número casi difícil de creer para uno de los sistemas ferroviarios más activos de Estados Unidos que ha empacado vagones de tren de manera regular.

En este punto, no existe un plan triestatal para cerrarlo, aunque se ha hablado de planes para reducirlo para que coincida con la cantidad de pasajeros. Foye reconoció en 1010 Wins Wednesday que "obviamente estamos viendo horarios", pero dijo que la prioridad es mantener los servicios para que los trabajadores médicos y personal de primeros auxilios puedan trabajar. Hizo hincapié en que el transporte público sigue siendo una opción segura para hacerlo.

"Los trenes subterráneos, los autobuses y trenes cercanos son seguros, se desinfectan con una frecuencia e intensidad jamás vista", dijo Foye.

Tampoco hay un plan inmediato para cerrar las carreteras, pero las declaraciones de emergencia de los estados les dan el poder de hacerlo si es necesario.

El área triestatal exige la intervención del gobierno federal

Los estados han reducido drásticamente las horas de operación comercial; Nueva Jersey, que cerró los centros comerciales a partir del martes por la noche, sugirió que la mayoría de los residentes permanezcan en sus hogares entre las 8 p.m. y 5 a.m. - orientación que muchos parecen estar siguiendo, dijo el gobernador.

El alcalde de Newark dijo el martes por la noche que estaba considerando un toque de queda obligatorio para la ciudad más grande del Estado.

Mientras se intensifican los esfuerzos para frenar la propagación, principalmente para proteger a las poblaciones más vulnerables, los funcionarios siguen enfatizando ciertos hechos sobre el nuevo coronavirus: el 80 por ciento de las personas se sanan sin necesidad de tratamiento adicional y el riesgo general para el público es bajo.

Aunque el porcentaje de personas que caen gravemente enfermas y necesitan hospitalización es relativamente bajo, el número de personas que pueden enfermarse, y cómo ese número aumenta a diario, es preocupante. Incluso si solo el 20 por ciento de la población necesita ser hospitalizado, existe un temor legítimo y creciente de que los hospitales no puedan manejar la carga.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, pidieron al gobierno federal que intervenga, pidiendo ayuda inmediata para la infraestructura en lo que respecta a la construcción de hospitales y nuevas instalaciones médicas, y para obtener ingresos directos en los bolsillos de las personas.

En una carta dirigida al presidente Trump el martes, Murphy dijo que solicitó el apoyo del ejército y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para ayudar con los esfuerzos de Nueva Jersey para expandir la capacidad de unidades hospitalarias y de cuidados intensivos (UCI) en preparación para la propagación continua de COVID-19.

Cuomo ha dicho que el estado de Nueva York podría necesitar 37,000 camas de UCI y 110,000 camas de hospital en el pico de la crisis. Eso eclipsa la capacidad existente del estado: 3,000 camas de UCI y 53,000 camas de hospital. Además, el gobernador dijo el miércoles que se había reunido con los administradores de los hospitales para desarrollar un plan para aumentar la capacidad actual a aproximadamente 50,000. La ciudad también está buscando modernizar las instalaciones existentes.

Pero la capacidad de Nueva York para agregar suficientes camas nuevas depende de la ayuda federal. Cuomo dijo que él y el presidente Trump tuvieron una conversación productiva el miércoles sobre acciones específicas que tomará el mandatario. Entre esas medidas está enviar un "buque hospital" al puerto de la Ciudad de Nueva York con aproximadamente 1,000 habitaciones, incluyendo salas de operaciones.

Hospitales se preparan, las pruebas se vuelven móviles

En medio del aumento en los casos en la Ciudad de Nueva York, De Blasio dijo que la ciudad agregaría cinco instalaciones de prueba en los cinco condados. Los detalles están en proceso, pero al menos uno se estaba estableciendo en Staten Island. Hasta la fecha, Queens ha sido el distrito más afectado hasta la fecha, seguido de Manhattan y Brooklyn.

Las cinco áreas móviles serían para casos de prueba prioritarios, subrayó el Alcalde, y se realizarían mediante reservas. Se espera más capacidad de pruebas en la ciudad, hasta 5,000 pruebas por día, gracias a las nuevas asociaciones públicas / privadas.

Cuomo dijo que los mismos centros de pruebas móviles llegarían a Long Island y al condado de Rockland.

Además, los funcionarios de Nueva Jersey anunciaron que en el condado de Bergen desde el viernes tendrán un área móvil y la próxima semana otra en el condado de Monmouth. El Hudson Regional Hospital creó el martes un centro de pruebas móviles en Secaucus. Dichos centros ya se han implementado en New Rochelle, en el condado de Westchester, donde existe una zona de contención de radio de una milla.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que habían reportes de estafadores que iban a las puertas de las casas y se hacían pasar por empleados de los CDC ofreciendo pruebas del coronavirus de forma gratuita.

Así lucen las fechas para la Ciudad de Nueva York:

Lunes 16 de marzo: cierre de todas las escuelas de la Ciudad de Nueva York.

Del martes 17 de marzo al jueves 19 de marzo: Los maestros y directores de las escuelas participarán en una reunión para desarrollar las clases remotas.

Del jueves 19 de marzo al 20 de marzo: los estudiantes que necesiten la tecnología para recibir enseñanza remota podrán iniciar el proceso de recoger los aparatos. La familia recibirá una guía la próxima semana.

Lunes 23 de marzo: inician las clases desde casa con guía adicional en la semana del 23.

Aquellos que quieran hacer una cita para realizarse pruebas en las instalaciones de New Rochelle pueden llamar al 888-364-3065

¿Qué nos espera próximamente?

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el nuevo coronavirus es una pandemia, el primer coronavirus en ganar dicha distinción. Es novedoso, eso significa que es nuevo y nadie es inmune. Se están preparando vacunas y se lanzó un nuevo ensayo clínico el lunes.

Los Institutos Nacionales de Salud están financiando el ensayo en un centro de investigación de Kaiser Permanente en Seattle. Las pruebas comenzarán con 45 voluntarios jóvenes y saludables con diferentes dosis de vacunas desarrolladas conjuntamente por NIH y Moderna Inc.

Los funcionarios de salud pública dicen que tomará entre un año y 18 meses validar completamente cualquier vacuna.

NBC News estima que el número total de casos en EEUU Superó los 8,900 y más de 150 personas murieron. La gran mayoría de las muertes en los EEUU se produjeron en el estado de Washington, donde se informó el primer caso COVID-19 de Estados Unidos.

Todos los estados de los EEUU, así como Washington D.C., han informado al menos un caso COVID-19. A nivel mundial, más de 200,000 han sido infectados y miles han muerto.

Cómo protegerte:

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó la siguiente guía para las personas que recientemente viajaron a China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur, o para cualquier persona que experimente fiebre, tos o dificultad para respirar:

Quédese en casa: no viaje ni vaya al trabajo o la escuela mientras esté enfermo

Acuda a un proveedor de atención médica y cuéntele sobre su historial de viajes.

Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro, llame al 311

Evitar el contacto con otros

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Evite tocarse la cara con las manos sin lavar

Consulta nuestra aquí nuestra guía completa de recuros para prevenir y protegerte del coronavirus.

La mayoría de los pacientes permanecen en cuarentena en sus hogares y no han requerido hospitalización, como han dicho los funcionarios, al menos 80 por ciento de las personas que contraen coronavirus se mejoran sin necesidad de tratamiento adicional.

Las otras pruebas positivas fueron de personas con síntomas leves, o ninguno en absoluto.

Las personas que están en cuarentena obligatoria han:

Dado positivo en las pruebas. Han tenido contacto directo (unos 6 pies de distancia) con alguna persona con la enfermedad. O regresaron de un país que los CDC considera un lugar de riesgo alto por el brote de coronavirus.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey implementó una línea abierta para responder preguntas sobre coronavirus 24 horas al día: 1-800-222-1222. El Deparatmento de Salud de Nueva York también lanzó una línea abierta con servicios similares: 1-888-364-3065. En Connecticut: 211.