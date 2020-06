Ofrecen campamento de verano virtual gratis de artes escénicas desde NYC

NUEVA YORK – Aquellos menores interesados en cualquier expresión artística, desde el canto hasta la escritura, podrán inscribirse a un campamento de verano virtual gratuito de dos semanas de duración. Las personas interesadas tienen hasta el lunes 22 de junio para inscribirse.

El campamento, que lleva por nombre “Atrévete a ir más lejos” o "Dare To Go Beyond", está organizado por la organización de impulso comunitario, R.Evolución Latina, que se encarga de conectar a los artistas de Broadway con la comunidad latina e hispana a través de programas de apoyo educativo, producciones y alianzas.

El programa cumple su décima edición anual en este 2020, tendrá una duración de dos semanas, del 6 de julio al 17 de julio, y esta vez será realizado de manera virtual, con la aplicación Zoom, debido al COVID-19. El campamento está diseñado para niños entre las edades de 7 a 17 años, quienes tendrán la oportunidad de cantar, bailar, actuar, escribir y crear desde la comodidad del hogar, con el apoyo de miembros bilingües de la comunidad de Broadway y artistas escénicos con sede en la ciudad de Nueva York.

"Tenemos la oportunidad de llegar a los niños de todo el continente americano y virtualmente unir a esos pequeños, independientemente de sus distintos orígenes socioeconómicos", dijo Luis Salgado, fundador y director de R.Evolución Latina. “Un campamento diverso significa que estamos en la tarea de educar a la próxima generación, proporcionándoles una plataforma para unir sus voces y compartir sus incomparables talentos. A través de la naturaleza colaborativa de las artes escénicas, los niños logran integrarse socialmente, aprenden sobre el trabajo en equipo en acción y al mismo tiempo se fomenta su autoconfianza ".

La comunidad artística que apoya la misión de R.Evolución Latina, incluidos los profesionales voluntarios de Broadway y los artistas neoyorquinos, se comprometen a avanzar ofreciendo oportunidades educativas formativas y atractivas para los niños en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Dentro del grupo de artistas docentes se incluyen a Antuan "Magic" Ramoine, Brett Sturgis, Chicle (el payaso), Dionne Figgins, Doreen Montalvo Mann, Gabriella Sorrentino, Jerome Harmann, Roddy Kennedy, Valeria Cossu, Verónica Álvarez, el director musical del campamento Taylor Williams entre otros, con la dirección general de Luis Salgado.

Las solicitudes para el campamento virtual de verano se realizarán en forma de presentaciones de videos de danza, poesía, canciones y narración de cuentos, y deben ser enviadas a más tardar el lunes 22 de junio. Los niños y padres interesados pueden visitar la página web para comenzar el proceso.