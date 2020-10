Octubre brilla por partida doble con su espectacular Luna de Cosecha y su luna llena de Halloween

Los amantes del cosmos podrán deleitar sus pupilas con la espectacular primera luna llena de octubre este jueves 1 de octubre y, sorprendentemente, con una segunda luna llena que podrá apreciarse el 31 de octubre. Así es: una inesperada luna llena en Halloween.

La Luna llena de Cosecha saldrá a las 5:05 pm ET el 1 de octubre. Recibe el nombre por su cercanía del equinoccio de otoño.

La Luna de Cosecha en general ocurre en septiembre. Se pudo apreciar una luna llena el 2 de septiembre, pero ocurrió demasiado pronto para recibir el nombre de cosecha. En 2019, la luna llena de cosecha ocurrió el viernes 13 de septiembre.

La luna llena de cosecha ilumina a los agricultores que cosechan sus cultivos durante la noche, según el Almanaque del Granjero.

La NASA informó que la espectacular luna podrá apreciarse durante unos tres días. Además, octubre también cerrará con luna llena en Halloween, la rara Luna Azul del Día de Brujas o Luna del Cazador.

La luna en realidad no es azul, pero es el nombre que recibe y sucede cada 2.5 a tres años.

Por lo general, la siguiente luna después de la Luna de la Cosecha se conoce como la Luna del Cazador, pues los cazadores recibían su luz para capturar sus presas y prepararse para el invierno.

Si bien una Luna Azul parece rara, una luna llena en Halloween en diferentes zonas horarias es aún más rara, un evento que no ha ocurrido desde 1944.

Sin embargo, la luna llena ocurre en Halloween cada 19 años en algunas zonas horarias, por lo que puede esperar una luna llena de Halloween nuevamente en 2039, 2058, 2077 y 2096.

La luna llena de Halloween saldrá a las 10:49 am ET del 31 de octubre, lo que explica por qué la luna será visible en todas las zonas horarias. Este es también el último día del horario de verano, por lo que debe retrasar el reloj una hora el 1 de noviembre a las 2 a.m.