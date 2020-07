Ocasio-Cortez estima que recorte al presupuesto del NYPD es insuficiente

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó el recorte al presupuesto del NYPD de $ 1 mil millones como “insuficiente” y "una falsa ilusión".

“Quitar fondos a la policía significa quitar fondos a la policía, no trucos presupuestarios o matemáticas divertidas. No significa trasladar a los oficiales escolares del presupuesto de la Policía de Nueva York al presupuesto del Departamento de Educación para que exactamente la misma policía permanezca en las escuelas", dijo Ocasio-Cortez en un comunicado.

El martes por la noche, el alcalde Bill de Blasio y el Concejo Municipal llegaron a un acuerdo para recortar $ 1 mil millones del presupuesto operativo de $ 6 mil millones del NYPD, con planes de reinvertir esos fondos en servicios sociales y para jóvenes. De Blasio llamó a las enmiendas una "redistribución real".

Existe una creciente presión pública para reducir el presupuesto policial a raíz de la muerte de George Floyd. Cuando de Blasio propuso el plan el lunes, dijo que este asignaría los fondos del NYPD a las comunidades de color.

"No significa plantear la eliminación de horas extra como recortes, incluso cuando el NYPD ignora todos los intentos del Ayuntamiento de frenar el gasto en horas extra y gasta demasiado en horas extras de todos modos. No significa contratar más policías mientras recorta más de $ 800 millones de dólares de las escuelas de Nueva York. Si estos informes son precisos, entonces estos 'recortes' al presupuesto de la Policía de Nueva York son una ilusión falsa. Esto no es una victoria”, escribió Ocasio-Cortez.