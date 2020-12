NYPD: una mujer sin mascarilla es golpeada con violencia dentro de un tren en Manhattan

NUEVA YORK - La Policía está buscando a seis sospechosos en relación con un ataque parcial en un metro de Manhattan, que comenzó con una discusión porque la víctima no llevaba puesta una mascarilla, dijeron las autoridades el jueves.

La víctima, de 32 años, estaba en un tren de la línea A en dirección sur, en Avenue of the Americas y West Fourth Street, poco antes de las 2:00 p.m. hace una semana, cuando seis extraños presuntamente se acercaron y la llamaron por no usar su mascarilla, dijeron las autoridades.

El grupo también habría hecho comentarios de odio contra la comunidad asiática a la mujer y relacionados al COVID, dijo la Policía. La discusión se convirtió en una confrontación física y los sospechosos golpearon a la mujer varias veces antes de huir del tren, dijo la uniformada.

La mujer terminó con hematomas y "un dolor considerable", según la Policía, pero se negó a recibir atención médica. El grupo de trabajo sobre crímenes de odio de la Policía de Nueva York está investigando.

La Policía publicó fotos de cuatro de los seis sospechosos del ataque que fueron tomadas por la víctima; los otros dos sospechosos son hombres. Cualquier persona que tenga información sobre ellos puede llamar confidencialmente al 1-888-57-PISTA.