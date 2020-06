NYPD suspende a dos oficiales vistos en videos rociar gas pimienta y empujar a manifestantes

NUEVA YORK - El Departamento de Policía de Nueva York suspendió a dos oficiales que habían sido vistos en videos empujando o rociando gas pimienta a manifestantes pacíficos en medio de las protestas contra la brutalidad policial, dijo el NYPD.

Uno de los uniformados fue grabado cuando empujó a una mujer al suelo durante una protesta el pasado 29 de mayo. La mujer, Dounya Zayer, estaba cerca del Barclays Center cuando un oficial de la policía de Nueva York cometió el acto. El video del incidente enfureció a millones de personas que lo vieron en las redes sociales, y Zayer habló en contra de las acciones de los policías ese día.

"Tengo dolor. Me duele la cabeza. No he dormido en tres días. Y no puedo dejar de vomitar ", dijo Dounya Zayer a nuestra cadena hermana NBC 4. "Pero estoy tratando de hacer todo lo posible para mantenerme unida para que las personas que dependen de mí puedan hablar sobre la situación".

Zayer dijo que ella no fue agresiva con el oficial, quien fue identificado por funcionarios electos como Vincent D’Andraia del distrito 73 en Brooklyn. Ella dijo que se le acercó antes de que él le dijera que se apartara, lo que Zayer dijo que hizo, pero le preguntó por qué, pero ella estaba en el suelo poco después.

Zayer terminó en el hospital con una convulsión y una conmoción cerebral, así como una opinión aún más tensa de la Policía.

"Actuar de la forma en que actuaron hoy no está ayudando a la causa. No nos está demostrando que se preocupan por nosotros ", dijo Zayer. “Hizo esto frente a su teniente y varios otros oficiales que me vieron tocar el suelo. Uno incluso miró hacia atrás para asegurarse de que todavía estaba en el suelo y continuaron caminando. Ningún oficial intentó ayudarme y ninguno intentó detener al que me agredió ”.

El supervisor de la policía también está siendo disciplinado y transferido de su precinto.

El otro uniformado que fue suspendido el viernes fue visto en un video quitándole la mascarilla a un manifestante y rociándolo con pimienta.

Andrew Smith protestó pacíficamente en Brooklyn el sábado, como parte de uno de los miles manifestantes que expresan su enojo por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Smith señaló que no dijo ni hizo nada al oficial para provocar el incidente. Dijo que su experiencia como hombre afroamericano le había enseñado a tener cuidado con los movimientos bruscos alrededor de la Policía, por lo que mantuvo los brazos en alto, pero lo rociaron de todos modos.

"En cierto nivel, espero que la policía haga cosas que no deberían hacer", dijo Smith, y agregó que debería haber "graves consecuencias" para el oficial que lo roció.

Ambos oficiales fueron suspendidos sin pago después de que la Oficina de Asuntos Internos del Departamento investigó los incidentes, y ambos casos fueron remitidos al defensor del Departamento para una acción disciplinaria, dijo el NYPD.

"Durante la semana pasada, como he dicho en múltiples ocasiones, hemos visto varios incidentes preocupantes relacionados con el comportamiento de miembros del Departamento de Policía de Nueva York y por eso hemos estado investigando activamente", dijo en un comunicado el Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea. "Estos incidentes mencionados a continuación son perturbadores y van en contra de los principios de la capacitación de la policía de Nueva York, así como nuestra misión de seguridad pública. Las acciones de estos oficiales se distinguen del trabajo restringido de los miles de otros oficiales que han trabajado incansablemente para proteger a esos quienes protestan pacíficamente y mantienen a todos los neoyorquinos a salvo ".

Shea dijo el jueves por la noche que esperaba suspensiones para algunos oficiales que habían sido grabados interactuando con los manifestantes, a veces violentamente, desde la ola de manifestaciones y saqueos que llegaron a la ciudad de Nueva York la semana pasada. La Junta de Revisión de Quejas Civiles reportó 633 quejas desde el inicio de las protestas la semana pasada, en comparación con 533 para todo el mes de abril.

Shea se tomó el tiempo para pedir a los políticos que calmen la retórica contra la policía de Nueva York y los agentes de la policía señalando que no han herido gravemente a ningún manifestante, pero los oficiales han sido disparados, apuñalados, golpeados en la cabeza con un extintor de incendios y sufrieron otras formas de violencia.

El comisionado hizo el anuncio durante una conferencia de prensa improvisada que fue conciliadora y directa, y se llevó a cabo sin el alcalde Bill de Blasio en una jefatura de policía rodeada de barricadas, con agentes en cascos antidisturbios y con una apariencia de seguridad que probablemente no se haya visto desde el 11 de septiembre.

Parte de la conferencia de prensa incluyó una discusión detallada del ataque punzante del miércoles por la noche que está bajo revisión como un posible ataque terrorista contra policías.

NBC News revisó el video de vigilancia del ataque que muestra a dos oficiales parados en una esquina cuando el atacante, a quien la policía identificó como Dzenan Camovic, camina desde el otro lado de la esquina y en un instante apuñala a un oficial en el cuello sin llegar a la arteria, dijo la policía.

Antes de la conferencia de prensa, la policía reprodujo un video de los ataques contra la policía. El video comienza con un dramático video de la cámara en el cuerpo del ataque de la noche anterior con oficiales gritando por un torniquete.

Shea calificó los ataques contra la policía durante la semana pasada como una tendencia profundamente preocupante, calificándola como un "patrón que ha estado creciendo y ha alcanzado un punto álgido".

Dirigiéndose a los políticos, dijo que quiere que haya un diálogo real y "menos conferencias de prensa, menos tweets y más responsabilidad". Dijo que la retórica de los políticos contra la policía ha elevado la temperatura en la ciudad.

"Alienta la lucha contra la policía durante los arrestos legales, y mientras todo esto sucede, escuchamos silencio de muchos de nuestros funcionarios electos. Es repugnante", dijo Shea. "Vivimos en un momento tóxico, que se basa cada vez más en una serie de cosas, hechos selectivos, información errónea y rumores".

Pero Shea también se disculpó, diciendo "para que haya calma también debe haber contrición, así que lo siento...por el daño a la civilidad, por el prejuicio racial, por la fuerza excesiva, el comportamiento inaceptable, el lenguaje inaceptable y muchos otros errores. Lo siento. He dicho que cuando los oficiales han actuado de manera poco profesional, nos ocuparemos de eso, me ocuparé de eso ".

Él dice que hay alrededor de siete videos que están siendo revisados ​​por asuntos internos, con otros tres que pueden estar bajo revisión desde el miércoles por la noche.

"Puedo decirles sin lugar a dudas que probablemente habrá algunas suspensiones", dijo Shea. Si bien algunos oficiales podrían ser suspendidos, Shea dijo que algunos incluso podrían enfrentar cargos departamentales.