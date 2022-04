NYPD: Niño de 4 años cae desde el sexto piso de edificio de NYCHA en El Bronx

Un niño de 4 años cayó el martes desde el sexto piso de un edificio de NYCHA en El Bronx, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Según el informe de las autoridades, el accidente ocurrió a eso de las 12:48 p. m. en un inmueble ubicado en 291 East 143RD Street en Mott Haven. El pequeño fue transportado al hospital Lincoln luego de caer desde la ventana del sexto piso y se espera que sobreviva.

No se han dado a conocer detalles de la causa del incidente.

Esta es una historia en desarrollo.

¿Cómo mantener seguras las ventanas?

Para evitar accidentes y tener seguridad en las ventanas la uniformada recomienda revisar regularmente los protectores de las ventanas, no colocar camas o sillas frente a las ventanas,alejar a los menores no supervisados de las ventanas y terrazas y no permitir que los menores jueguen cerca de lugares con ventanas sin vigilancia en el edificio.