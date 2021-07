NYPD advierte ‘cero tolerancia’ para conductores negligentes durante celebración del 4 de Julio

El alcalde Bill de Blasio y la jefa de Patrulla de la Policía de Nueva York, Juanita Holmes, anunciaron el jueves los planes de seguridad que se implementarán en los cinco condados durante los festejos del 4 de Julio.

"En esta época del año pasado, nuestra ciudad estaba atravesando uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia", dijo De Blasio. "La celebración del 4 de julio se redujo a un evento virtual. Bueno, este año es diferente".

Si bien el Gobierno federal teme que se produzcan amenazas de terrorismo doméstico y de violencia a medida que se acerca el fin de semana festivo, la uniformada enfatizó que no existe una amenaza creíble contra la ciudad, pero aún así la seguridad se reforzarán en casa rincón.

"No hay en absoluto ninguna amenaza creíble con respecto a los fuegos artificiales del 4 de julio", dijo Holmes. "Nuestras unidades de inteligencia y contraterrorismo están trabajando las veinticuatro horas del día, y monitorean de forma constante el flujo de amenazas".

Holmes señaló que se desplegarán unidades K-9, el escuadrón de bombas y la patrulla portuaria, y los espectadores tendrán que pasar por detectores de metales para ingresar a las localidades donde se realizará el espectáculo de fuegos artificiales.

"Todos serán registrados en estos puntos de acceso", dijo Holmes. "No está permitido traer mochilas, mantas grandes, asientos, paraguas y nada de alcohol".

Las áreas de observación de los fuegos artificiales de este año se basarán en la ubicación de las barcazas en las siguientes ubicaciones:

MANHATTAN

- FDR Drive desde la calle 14 hasta la calle 51 con puntos de acceso calle 14, calle 23, calle 34, calle 42.

BROOKLYN

- Paseo de Brooklyn Heights, Grand Ferry Park, Domino Park, Bushwick Inlet Park, East River State Park y Transmitter Park

QUEENS

- Parque estatal Gantry Plaza y parque sur de Hunters Point

TOLERANCIA CERO

Se han planeado cierres de carreteras durante el espectáculo de fuegos artificiales, pero algo diferente este año es que el tráfico se detendrá en los puentes Williamsburg y 59th Street.

La uniformada advirtió que sus agentes tendrán tolerancia cero respecto a la conducción imprudente y bajo la influencia del alcohol y de las drogas.

Este año se han registrado nueve muertes relacionadas por la conducción en estado de ebriedad, destacó la policía.

"Permítanme ser claro", dijo el jefe de Transporte de NYPD, Kim Royster. "Si decide ser egoísta y ponerse al volante mientras está ebrio, la Policía de Nueva York lo arrestará, tomará su automóvil y conocerá las consecuencias. Mi sugerencia es llamar a un Uber".

Royster dijo que este fin de semana, oficiales altamente capacitados estarán en las carreteras para detener y multar a los conductores negligentes.

La policía comenzará a cerrar el tráfico a las 2 p.m. y los cierres entrarán en vigor a las 3 p.m.

Los funcionarios pidieron a los espectadores que no acudan a las áreas de observación demasiado pronto, pues los fuegos artificiales comenzarán a las 9:30 p.m.

Se permitirá el acceso a partir de las 6:30 p.m.

"Por favor, tome el transporte público", dijo Holmes. "Va a ser muy difícil moverse por la ciudad entre las 2 p.m. y las 2 a.m."

La Policía de Nueva York no impondrá el uso de máscaras, y el alcalde De Blasio pidió a las personas que no están vacunadas "que sean inteligentes al respecto. Pero no esperamos tener mano dura".