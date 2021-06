NYC tendrá fiestas en bloques para incentivar la vacunación a medida que los casos de COVID caen un 95% desde enero

Lo que debes saber Tanto la ciudad de Nueva York como el estado están informando sus tasas de positividad más bajas desde que se comenzó a informar esa métrica; el gobernador Andrew Cuomo dice que la tasa de positividad progresiva de Nueva York es ahora la más baja entre todos los estados de EEUU.

En la ciudad, los casos de COVID-19 han bajado un 95% desde enero, mientras que la tasa de hospitalización ha bajado un 86%; el alcalde Bill de Blasio está enfocando sus esfuerzos de alcance específicos ahora en niños de 12 a 17 años.

Un nuevo plan piloto de vacuna en la escuela se lanzará en cuatro escuelas de El Bronx el viernes y puede extenderse a otros condados; el alcalde también planea fiestas de bloque de vacunas para involucrar a los padres y jóvenes en el proceso

NUEVA YORK - El alcalde de la ciudad de Nueva York busca impulsar el éxito de las vacunas con programas más dirigidos a los niños y los "zillenials".

Un día después de anunciar que las primeras vacunas en la escuela debutarán en El Bronx el viernes (y se extenderán a otros condados en las próximas semanas si tienen éxito), esta semana, el alcalde Bill de Blasio volvió a subir la apuesta. ¿Fiestas en la cuadra, alguien?

De Blasio dice que la ciudad planea fiestas de bloque de vacunación para jóvenes durante el verano para apoyar a los niños y los padres, fomentar las vacunas y responder cualquier pregunta. Es parte de su último esfuerzo por llegar al grupo de edad recién elegible de 12 a 17 años.

Casi 120,000 niños de la ciudad de Nueva York de 12 a 17 años han recibido al menos una dosis hasta ahora, dijo de Blasio, lo que representa aproximadamente el 23% de la población de la ciudad en ese rango de edad y supera el promedio nacional (22%) para el mismo grupo. señaló el alcalde.

Dicho esto, esos jóvenes todavía están por detrás de sus cohortes mayores en términos de tasas de vacunación: en todo el estado, solo el 0.1% de los niños de 12 a 15 años están completamente vacunados en comparación con una tasa de dosis del 36.2% para los de 16 a 25 años, según muestran los datos. Todavía pueden enfermarse y potencialmente infectar a otros con más probabilidades de experimentar resultados severos por COVID-19, por lo tanto, un esfuerzo total a nivel estatal y municipal para motivarlos a recibir vacunas.

Para llegar a los niños un poco mayores, De Blasio dijo el jueves que un nuevo programa de "Shots and Shots" (Vacunas y Vacunas) enviará autobuses móviles de vacunación a las áreas de vida nocturna. Los autobuses ya han visitado Bushwick, Astoria, Lower East Side, Bronx Night Market e Inwood y se dirigirán al centro de Brooklyn y West Village los jueves y viernes por la noche.

De Blasio también anunció a los ganadores del concurso de vacunación semanal de la ciudad el jueves. Esta vez, los premios incluyeron 20 estadías de dos días en hoteles locales.

Hasta la fecha, alrededor del 55% de la población adulta de la ciudad está completamente vacunada, pero ese número se desploma al 44.2% cuando se incluye a toda la población, incluidos aquellos que aún no son elegibles. Las tasas de dosis se han estancado en las últimas seis semanas en todos los ámbitos, pero dado el impacto que De Blasio dice que han tenido en las tasas de COVID, no cede.

Tampoco lo es Cuomo, cuya tasa de positividad progresiva de 0.60%, la mejor del país, se encuentra en medio de un tramo de declive de 59 días. Nueva York también registró una tasa de positividad baja en un solo día de 0.44% el jueves, aunque el número total de pruebas ha disminuido notablemente.

"Las tasas de COVID en todo el estado nunca han sido más bajas y las hospitalizaciones están por debajo de las 1,000 por primera vez en 8 meses, todo mientras las empresas están reabriendo y la gente se está reuniendo nuevamente", dijo Cuomo en un comunicado. "Nuestro estado ha vuelto, y eso es un testimonio de los neoyorquinos que se han mantenido fuertes e inteligentes durante el último año, pero sobre todo, es un testimonio de las más de 19 millones de vacunas que hemos puesto en práctica".

"Las vacunas son seguras, gratuitas y efectivas, punto, y cuanto antes consigamos vacunar a todos y cada uno de los neoyorquinos elegibles, antes podremos acabar con esta pandemia de una vez por todas", añadió el gobernador.

Para combatir aún más la enfermedad que se ha confirmado que se ha cobrado casi 43,000 vidas en Nueva York hasta la fecha, y que probablemente es responsable de miles y miles de muertes más, De Blasio y Cuomo han implementado un número creciente de incentivos lucrativos en las últimas semanas para involucrar a los menos afectados. inclinado a vacunarse.

Hasta ahora, el incentivo más potencialmente transformador introducido por el estado es un programa de cinco semanas que ofrece becas universitarias completas para cualquier universidad SUNY o CUNY a niños de 12 a 17 años que reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 7 de julio. Se sortearán 50 cursos de educación universitaria gratuitos en el transcurso del programa de cinco semanas.

Cuomo anunció los primeros 10 ganadores el miércoles. Vea el primer grupo de ganadores a continuación.

Los niños pueden inscribirse para los sorteos semanales incluso si fueron vacunados antes de que Cuomo anunciara el programa.

El gobernador de Nueva York agregó más a la pila de incentivos el jueves, anunciando que los fanáticos de las carreras que se vacunen en un nuevo sitio móvil de vacunación emergente en Belmont Park obtendrán una entrada general gratuita al Belmont Stakes 2022.

Cuomo dijo que el sitio, que utilizará la vacuna Johnson & Johnson de dosis única, se ejecutará junto a la entrada de la casa club de Belmont Park el viernes a partir de las 12 p.m. a las 6 p.m. y sábado de 9 a.m. a 5 p.m. La gran carrera de este año comienza poco después. Será televisado en vivo por NBC.

A nivel nacional, el 48,6% de la población elegible de EE. UU. Está completamente vacunada hasta la fecha, aunque ese número sube a casi el 52% cuando solo se consideran adultos, según muestran los datos de los CDC.

Las tasas de vacunación completa más altas se encuentran entre los mayores de 65 años, el 74.9% de los cuales están inmunizados. Sin embargo, ese número se ha mantenido constante durante algún tiempo, lo que sugiere que aquellos que están dispuestos e interesados en vacunarse ya lo han hecho.

El presidente Joe Biden ha declarado junio como un "mes de acción", ya que su objetivo es tener al menos el 70% de los adultos estadounidenses al menos parcialmente vacunados para el 4 de julio.

Anheuser-Busch anunció el miércoles que compraría a 200.000 estadounidenses "una ronda de cerveza" una vez que se cumpla ese objetivo.

En la vecina Nueva Jersey, los niños de 12 a 17 años representan solo el 3% de las dosis totales administradas en el estado, muy por debajo de su representación en la comunidad. El gobernador Phil Murphy, al igual que Cuomo, se ha centrado en llegar a ellos, así como a las comunidades de color, que han estado subrepresentadas desde el inicio del lanzamiento de la vacuna.

Los residentes afroamericanos y latinos representan solo el 7% y el 14%, respectivamente, de las dosis totales de vacunas administradas en Nueva Jersey hasta la fecha, a pesar de representar el 15% y el 21% de la población del estado, respectivamente, según muestran los datos del censo estatal y de EEUU.

Sin embargo, la brecha pronto podría comenzar a cerrarse. Una nueva encuesta de Project Ready de 1.200 residentes publicada el martes encontró que la proporción de votantes negros registrados que estaban dispuestos a recibir la vacuna aumentó del 62% en febrero al 69% en mayo.

Hace cuatro meses, el 77% de los votantes latinos dijeron que se vacunarían. Ese número saltó al 83% en mayo.

La aparente disminución de la duda también fue evidente entre los padres de color. El cincuenta y cuatro por ciento de los padres afroamericanos de niños elegibles de Nueva Jersey encuestados por Project Ready y el 59% de los latinos dijeron que vacunarían a sus hijos, mientras que un porcentaje menor de padres blancos encuestados (39%) sintió lo mismo, encontró Project Ready.

La directora ejecutiva de Project Ready, Shennell McCloud, atribuyó los aumentos entre las personas de color al alcance estatal. La proporción de votantes blancos que dijeron que se vacunarían también aumentó en un 2%, pero la encuesta encontró que esos votantes también eran más propensos que los votantes de otras razas a decir definitivamente que no se vacunarían.

Si bien no está claro en la encuesta cuánto han contribuido los incentivos de vacunas o la divulgación pública a los cambios en la preparación de la vacuna, no parece que la nueva guía de máscaras de los CDC para personas completamente vacunadas no haya sido un factor de influencia importante. Según Project Ready, la confianza del gobierno y las preocupaciones sobre los efectos secundarios parecen ser indicadores más significativos.

"Las dos razones principales citadas por quienes no han sido vacunados son los efectos secundarios y la confianza en el gobierno, lo que sugiere que los funcionarios gubernamentales y de salud pública deben continuar trabajando directamente con las personas para generar confianza y entregar vacunas a sus vecindarios de proveedores en los que confían", Dijo McCloud en un comunicado del martes.

En general, Nueva Jersey ocupa el sexto lugar entre los estados de EEUU en porcentaje de la población total completamente vacunada (48.7%), que incluye a los beneficiarios aún no elegibles menores de 12 años, según The Becker's Hospital Review. Nueva York ocupa el puesto número 11 (46.7%), mientras que Connecticut supera al resto de los tres estados para aterrizar en el puesto 4 (53.3%). Vermont lidera todos los estados en esa métrica, seguido de Maine y Massachusetts, dice Review.

A nivel nacional, el 51.7% de los adultos de EEUU están completamente vacunados, aunque ese número cae al 48.5% cuando se amplía a todos los residentes elegibles de 12 años en adelante y menos (40.9%) cuando se considera la población total del país, muestran los CDC. Casi el 63% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis. El presidente Joe Biden ha dicho que su objetivo es administrar al menos una dosis al 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio.