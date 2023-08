NYC sugiere albergar a inmigrantes en la cárcel cerrada después del suicidio de Jeffrey Epstein

Lo que debes saber Las autoridades de la Ciudad de Nueva York quieren aliviar la presión sobre los refugios para personas sin hogar superpoblados alojando a los solicitantes de asilo en una cárcel federal que alguna vez detuvo a mafiosos, terroristas y estafadores de Wall Street antes de ser clausurada después del suicidio de Jeffrey Epstein.

La propuesta, sugerida en una carta del 9 de agosto a la administración de la gobernadora Kathy Hochul, se produjo en momentos en que Nueva York lucha por manejar a los aproximadamente 100,000 inmigrantes que llegaron a la ciudad desde el 2022 después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

La ciudad está legalmente obligada a encontrar refugio para cualquiera que lo necesite. Con los refugios para personas sin hogar llenos, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata, se hizo cargo de los hoteles, colocó catres en centros recreativos y gimnasios escolares y creó viviendas temporales en enormes tiendas de campaña.

NUEVA YORK -- Las autoridades de la Ciudad de Nueva York quieren aliviar la presión sobre los refugios para personas sin hogar superpoblados alojando a los solicitantes de asilo en una cárcel federal que alguna vez detuvo a mafiosos, terroristas y estafadores de Wall Street antes de ser clausurada después del suicidio de Jeffrey Epstein.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

La propuesta, sugerida en una carta del 9 de agosto a la administración de la gobernadora Kathy Hochul, se produjo en momentos en que Nueva York lucha por manejar a los aproximadamente 100,000 inmigrantes que llegaron a la ciudad desde el 2022 después de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

La ciudad está legalmente obligada a encontrar refugio para cualquiera que lo necesite. Con los refugios para personas sin hogar llenos, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata, se hizo cargo de los hoteles, colocó catres en centros recreativos y gimnasios escolares y creó viviendas temporales en enormes tiendas de campaña.

La carta, escrita por un abogado principal del Departamento Legal de la ciudad, identifica varios otros sitios en los que los migrantes podrían albergarse, incluido el extinto Centro de Prisiones Metropolitano, que cerró en 2021.

Ese cierre se produjo después de que el centro de detención, cuyos prisioneros incluyen a la mafia don John Gotti, socios de Osama bin Laden y el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fuera objeto de un nuevo escrutinio debido a las condiciones miserables y fallas de seguridad expuestas tras la muerte de Epstein.

Los abogados se habían quejado durante mucho tiempo de que la cárcel estaba sucia, infestada de insectos y roedores, y plagada de fugas de agua y alcantarillado tan graves que habían provocado problemas estructurales.

La carta no dejó en claro si la ciudad realmente se había acercado a la Oficina Federal de Prisiones para obtener acceso a la cárcel como vivienda residencial para inmigrantes. Como solicitantes de asilo, los migrantes no son prisioneros y en su mayoría se encuentran legalmente en EEUU mientras sus solicitudes de asilo están pendientes, lo que generalmente los deja libres para viajar.

En un comunicado, la Oficina Federal de Prisiones dijo: "Si bien nos negamos a comentar sobre la correspondencia gubernamental, podemos proporcionar; MCC New York está cerrado, al menos temporalmente, y los planes a largo plazo para MCC New York no se han finalizado".

Al menos un grupo de defensa atacó la idea de albergar a los inmigrantes en la cárcel.

“Al alcalde Adams le gusta decir que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de alojar a los solicitantes de asilo, pero ciertos lugares definitivamente deberían estar fuera de la mesa”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “El Centro de Prisiones Metropolitano era una cárcel notoriamente decrépita y no es un lugar adecuado para apoyar a las personas que intentan construir una nueva vida en un nuevo país”.

La afluencia de inmigrantes a la ciudad ha creado cierta tensión entre las administraciones de Hochul y Adams. Los abogados de los dos demócratas han discutido en los documentos judiciales sobre la mejor manera de enfrentar un problema que tiene implicaciones financieras, políticas y humanitarias.

En una carta de esta semana, un abogado que representa a Hochul trató de rechazar las acusaciones de que el estado no había respondido a la afluencia de inmigrantes de manera sustancial, detallando los pasos que ha tomado el gobernador y acusando a la ciudad de no aceptar las ofertas de asistencia del estado.

“La Ciudad no ha realizado solicitudes oportunas de cambios regulatorios, no siempre ha compartido de inmediato la información necesaria con el Estado, no ha implementado programas de manera oportuna y no ha consultado al Estado antes de tomar ciertas medidas”, decía la carta.

El abogado de Hochul también señaló que el Estado ha reservado $ 1.5 mil millones para que la ciudad ayude a los inmigrantes y le ha adelantado $ 250 millones para el esfuerzo, pero dijo que la ciudad solo ha presentado documentos de reembolso por solo $ 138 millones.

Avi Small, portavoz de Hochul, dijo en un comunicado el jueves que “la gobernadora Hochul está agradecido con el alcalde Adams y su equipo por su trabajo para abordar esta crisis humanitaria en curso. La gobernadora Hochul ha desplegado recursos sin precedentes para apoyar los esfuerzos de la ciudad y continuará trabajando en estrecha colaboración con ellos para brindar ayuda y apoyo".

La ciudad, en su propia presentación, sugirió que Hochul use órdenes ejecutivas o litigios para asegurar viviendas para inmigrantes en el norte del estado de Nueva York o que considere intentar que los estados vecinos acepten inmigrantes.

Los abogados de la ciudad también están solicitando el uso de propiedades estatales como el Centro de Convenciones Jacob K. Javitz o los dormitorios de la Universidad Estatal de Nueva York para albergar a los recién llegados, además de solicitar que el gobierno federal les permita usar sitios federales como el Cárcel del Centro Correccional Metropolitano y Fort Dix.

La oficina de Adams no respondió de inmediato una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el jueves.