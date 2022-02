NYC presenta un lugar de comidas en Midtown con variedad de sabores y diseños vibrante

La Ciudad de Nueva York da la bienvenida a un nuevo salón de comidas con casi 20 restaurantes que exhiben tipos de cocinas únicas que capturan el corazón y la diversidad de sus residentes.

El lugar conocido como The Hugh está ubicado en Midtown East y ofrece una amplia variedad de sabores.

Ya sea una variedad de platos tailandeses en el restaurante Thank You Come Again o un superalimento africano con Teranga, hay algo para todos.

Este destino gastronómico abrió originalmente el otoño pasado, pero como uno podría imaginar, el salón no era ajeno a lidiar con los impactos de la pandemia de COVID.

"Es un gran cambio sísmico en Nueva York que creo que todos pensaron que iba a terminar hace unos seis meses, pero los últimos seis meses han sido en realidad mucho más difíciles que el último año y medio", dijo Anna Castellani a nuestra cadena hermana NBC New York.

Castellani, quien creó el DeKalb Market Hall de Brooklyn, trabajó en The Hugh para que tuviera un diseño vanguardista mientras traía una mezcla de vendedores del centro que se enfocaban en ingredientes frescos.

Robert Guimond, nacido en Michigan, es el chef y propietario de Public Display of Affection (P. D. A.), una pizzería y verdura al horno de leña ubicada en Park Slope, Brooklyn.

El restaurante P. D. A. abrió su segunda ubicación en The Hugh y ofrece de todo, desde queso clásico hasta rebanadas al estilo Detriot.

"Soy optimista. Todavía no está tan ocupado, pero a medida que más personas vengan a la oficina y aprendan sobre nosotros, estaremos más ocupados. Es un gran lugar. Todos los que vienen aquí destacan la belleza del espacio", dijo Guimond.

Alex Muñoz es el director de operaciones de Alidoro, una tienda especializada en sándwiches italianos fundada en 1986 en SoHo. Alidoro tiene cinco ubicaciones en la Ciudad de Nueva York, incluida una en The Hugh y una ubicación abierta más recientemente en Moynihan Train Hall.

"Tuvimos mucha suerte de mantener las puertas abiertas en todas nuestras tiendas. Eso fue algo en lo que trabajamos muy duro, no solo para la supervivencia de nuestro negocio, sino también para mantener a nuestro personal empleado y asegurarnos de tener un futuro del otro lado de esta pandemia", dijo Muñoz.

El artículo más popular de este restaurante es el Pinocchio con una mezcla de prosciutto, soppressata, mozzarella fresca, pimientos dulces asados ​​y pasta de aceitunas.

Al igual que Guimond, Muñoz está emocionado de dar la bienvenida a caras amigables que regresan a trabajar en el vecindario.

Si bien el salón actualmente opera solo los días de semana, Castellani espera expandirse al fin de semana a partir del próximo mes, además de agregar eventos especiales y actividades infantiles durante el día para las familias de la Ciudad de Nueva York.

"Realmente está destinado a ser una plaza para Midtown East: la sala de estar. Algo que realmente me encanta es que la gente venga a tomar café, almorzar y a estar en Happy Hour. Realmente está destinado a ser muy utilizado y es un recurso", dijo Castellani.