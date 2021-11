NYC investiga acusaciones de fraude con tarjetas de vacunación de COVID a medida que aumenta la presión del mandato

NUEVA YORK - El Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York (DOI) dice que está al tanto de las acusaciones que involucran tarjetas de vacunación de COVID falsificadas emitidas a empleados en al menos dos agencias en medio de una creciente presión para cumplir con el mandato de vacunación en toda la ciudad del alcalde Bill de Blasio.

EL DOI, que tiene la tarea de supervisar de forma independiente el gobierno de la ciudad, declinó hacer más comentarios en un correo electrónico el domingo por la noche mientras continúa la investigación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los dos departamentos en el centro de las acusaciones, el de bomberos y saneamiento, según The New York Post, que informó por primera vez de la investigación, emplean a trabajadores que se encontraban entre los más abiertamente opuestos al mandato en días antes y después de su lanzamiento el 1ro de noviembre. Cualquiera que no cumpla debe tomar una licencia sin goce de sueldo.

Un importante sindicato de bomberos, la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados, estuvo notablemente ausente del acuerdo de mandato de vacunas que la ciudad ha firmado con al menos 15 sindicatos, mientras que algunos trabajadores de saneamiento supuestamente organizaron una desaceleración en la recolección de basura en partes de la ciudad durante la semana antes de que el mandato entrara en vigor.

Las solicitudes de comentarios al FDNY y UFOA no fueron respondidas de inmediato. Al menos el 87% del FDNY está al menos parcialmente vacunado, según los últimos datos de la ciudad. Ese número ha aumentado drásticamente desde el 60% dosificado el 19 de octubre, el día antes de que el alcalde anunciara su expansión planificada del mandato de vacunas.

Sin embargo, las tasas varían significativamente según la unidad, y los empleados civiles del FDNY informan la tasa de vacunación más alta (94%), seguidos por los servicios de emergencias médicas (92%) y los bomberos (85%).

Un portavoz del departamento de saneamiento, Joshua Goodman, dijo a nuestra cadena hermana NBC que estaba investigando activamente las acusaciones en coordinación con el DOI.

"Estas son acusaciones muy preocupantes y las tomamos muy en serio; vacunarse es importante para la salud pública y no toleramos que nadie finja algo que es un requisito del empleo de la ciudad", dijo Goodman.

"Miles de empleados de DSNY han dado un paso al frente para vacunarse en las últimas semanas, y más del 87% del departamento está total o parcialmente vacunado", agregó. Cualquiera que haya falsificado su vacunación será suspendido sin paga".

Según el Post, algunas de las tarjetas de vacunación falsas que supuestamente se estaban utilizando fueron tomadas cuando estaban en blanco y luego reapropiadas. Otros supuestamente involucraban a personas afiliadas a minoristas de farmacias, dijo el periódico.

No está claro de inmediato cuántos casos potenciales fraudulentos están siendo investigados por el DOI. Según el mandato del alcalde, cualquier empleado de la ciudad que no mostrara prueba de al menos una dosis de vacuna antes del 1 de noviembre tenía que tomar una licencia sin goce de sueldo.

Hasta la semana pasada, alrededor de 2,600 permanecían con licencia sin goce de sueldo, frente a las 9,000 del día en que entró en vigencia el mandato, pero al menos 12,400 reclamos médicos y de exención aún están pendientes de decisiones de las respectivas agencias, dijo De Blasio la semana pasada.