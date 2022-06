NYC invertirá en iniciativas para mantener las calles libres de basura

La Ciudad de Nueva York invertirá más en limpieza gracias al presupuesto aprobado del año fiscal 2023 en el que se busca tener calles más limpias en medio de la recuperación de la ciudad tras la pandemia.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, la comisionada del Departamento de Saneamiento de la ciudad (DSNY), Jessica Tisch, y los funcionarios electos se reunieron el lunes en el sur de El Bronx, un área acosada por los vertidos ilegales y la basura persistente a gran escala, y afirmaron que la ciudad no permitirá que sus vecindarios y los neoyorquinos que viven allí acepten como normal las condiciones insalubres y antiestéticas.

“Los neoyorquinos cuentan las cosas como son, y en todos los lugares a los que he ido en los últimos años, me han dicho que las calles no se ven como deberían”, dijo el alcalde Adams. “Hemos escuchado las quejas alto y claro; necesitamos sacar la basura de nuestras calles y tirar la basura a la acera y, hoy, estamos tirando esas condiciones a la basura. Los trabajadores de saneamiento quieren y merecen las herramientas para limpiar este pueblo y revitalizar la ciudad que aman, y las decenas de millones de dólares invertidos en este presupuesto les permitirán 'hacer cosas' para nuestros vecindarios".

El presupuesto adoptado para el año fiscal 23, aprobado por el Concejo Municipal el 14 de junio, incluye importantes fondos nuevos para iniciativas de limpieza en DSNY. Éstos incluyen:

$22 millones en nuevos fondos para el servicio de canecas de basura, las canecas se vaciarán aproximadamente 50,000 veces más por semana en toda la ciudad. Esto significa más servicio que nunca, menos canastas desbordadas y menos basura en la acera.

$7,5 millones para iniciativas de limpieza de precisión: trabajo específico que aborda condiciones como el vertido ilegal y la basura persistente. Cualquier persona que conozca un área que necesite una limpieza de precisión debe llamar al 3-1-1; esta financiación significa que las llamadas pueden obtener resultados más rápido que nunca.

$4,5 millones para la limpieza de lotes baldíos, lo que permite volver a los niveles de personal previos a la pandemia en la Unidad de limpieza de lotes del DSNY. Esta financiación evitará que los lotes baldíos en toda la ciudad, en su mayoría ubicados en vecindarios tradicionalmente desatendidos, se conviertan en basureros de facto y hará que la recuperación de la ciudad sea más equitativa.

Además de estos esfuerzos, DSNY está participando en las siguientes nuevas iniciativas previamente anunciadas bajo el liderazgo del alcalde Adams:

El 5 de julio regresa el barrido completo de calles como era antes de la pandemia, cuando los neoyorquinos vuelvan a mover sus autos para permitir que la escoba mecánica, la herramienta más fuerte en el arsenal de limpieza de calles, haga su trabajo.

Un proyecto piloto en cinco condados sobre contenedores de desechos, manteniendo las bolsas de basura fuera de las aceras y probando qué funciona para mejorar la estética y reducir las oportunidades de que las plagas se alimenten.

Nuevos equipos y personal para el barrido de ciclovías protegidas al menos una vez por semana.

DSNY también está participando en un aumento importante de la aplicación, en particular contra el vertido ilegal de basura, un robo de espacio público por parte de entidades privadas que conlleva una multa de $4,000 por la primera infracción, y durante el cual se incautan los vehículos de los infractores. Todos los residentes tienen un papel que desempeñar para mantener limpia la Ciudad de Nueva York, ya sea reduciendo sus desechos, llamando al 3-1-1 para informar las condiciones que requieren servicio o simplemente siguiendo la ley.

Los más fuertes de Nueva York son héroes esenciales que mantienen la Ciudad de Nueva York limpia, saludable y segura, y el reclutamiento está abierto ahora para el examen de servicio civil para trabajadores de Saneamiento.

Cualquier neoyorquino entusiasmado con la oportunidad de trabajar en estas nuevas iniciativas de limpieza puede registrarse antes del 30 de junio en nyc.gov/dsny.